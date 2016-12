Chroniques » Old Corpse Road - Of Campfires and Evening Mists Chronique Of Campfires and Evening Mists

Voilà, maintenant c’est sûr, le label Cacophonous Records n’est pas venu faire de la figuration. Il n’est pas réapparu juste pour sortir des éditions au nouveau design de ses anciennes gloires, pas pour satisfaire uniquement notre curiosité quant à sa version inédite de Dusk.. and Her Embrace de CRADLE OF FILTH, pas pour faire un buzz construit sur une époque révolue. Car si je vous ai déjà dit beaucoup de bien de NECRONAUTICAL, je vais aussi vanter les énormes bienfaits de OLD CORPSE ROAD.



Ce groupe, aussi anglais que toutes les nouvelles signatures de Cacophonous, avait déjà sorti un album en 2012, et j’étais totalement passé au travers. Il va falloir que je répare cette erreur rapidement, pour voir s’ils pratiquaient déjà le même style ou s’ils se sont adaptés à leur nouvelle écurie. Car ! Car ces 5 musiciens, tous ayant également posé leur voix ici où là tout le long de l’album, semblent être les héritiers directs de The Principle of Evil Made Flesh. Je ne dis pas « les héritiers de CRADLE OF FILTH », car c’est véritablement du premier album uniquement que l’on sent des inspirations. C’est une évidence à l’écoute de la plupart des pistes, « Herme of Windsor Forest » et « Peg Powler » en tête. Beaucoup d’éléments en ont été repris, comme les apparitions de clavier entre deux riffs enchanteurs et des accélérations démoniaques. Ce sont de légères nappes qui n’en font pas trop, qui ne noient pas les autres instruments dans des orchestrations exagérées...



On retrouve aussi les mêmes superpositions de vocaux. Le célèbre timbre de « canard » de Dani et une voix plus grave, plus « death » qui jouent beaucoup ensemble, s’entremêlent pour notre plaisir. Par contre, pas de vocaux féminins, aucun tout le long de l’album. Quelques parties déclamatives, quelques chœurs aussi, mais plutôt en retrait, comme une légère couche de crème. Et là où le groupe se démarque aussi de The Principle of Evil Made Flesh, c’est dans ses ajouts folk. Car lui ne tombe pas dans le gothic, il devient plutôt forestier, mystique, voire épique, avec des passages qui font plus HELRUNAR et parfois même A FOREST OF STARS que CRADLE OF FILTH. Ces éléments collent plus aux thématiques 2016 et donnent au groupe une maturité toute différente de ses célèbres ainés.



Les mélanges proposés par OLD CORPSE ROAD sont vraiment un plus. Je ne dis pas qu’ils dépassent leur maîtres, ils ne sont pas dans un contexte similaire et leur charisme est tout de même un poil en-dessous, mais ils proposent des rencontres inattendues - mais logiques - du passé et du présent, une mixture bien équilibrée qui saura convaincre les amateurs de black hybride. Loin de ces sorties black sympho actuelles qui misent trop sur le « cinématographique » ou le « théâtral », Of Campfires and Evening Mists trouve sa place. Merci à Cacophonous pour cette deuxième découverte qui me fait applaudir son retour parmi nous. Dommage que l’autre groupe qu’il a signé, THE KING IS BLIND ne soit pas au niveau... On en reparlera très prochainement...

2016 - Cacophonous Records Black Metal Sympho Folk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 8.73/10

tracklist 01. Opening the Circle - Of Campfires and Evening Mists 02. The Whispers of Long Meg Through the Solstice 03. Herne of Windsor Forest 04. Pendle - Daughters of the Black Moon 05. Sorrow Through Pendle Woods 06. The Great Thunderstorm 07. Peg Powler 08. Closing the Circle - Hail and Farewell

Durée : 64:32

parution 27 Mai 2016

