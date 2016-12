Chroniques » Fistula - The Shape of Doom to Cumm))) Chronique The Shape of Doom to Cumm)))





Mais, c'est chose moins entendue : Fistula s'aime aujourd'hui surtout lui-même, au point de nous ressortir la même recette depuis Northern Agression et son sludge / punk basique.



Vous avez le sentiment d'avoir déjà lu cela dans une chronique précédente ? C'est normal. Je ne vois pas pourquoi je changerais mon introduction alors que les Ricains ont visiblement abandonné toute notion de créativité. Ce manque d'idée nouvelle handicapait cruellement The Shape of Doom to Cumm))). Au-delà d'une durée courte (vingt-cinq minutes qui parviennent quand même à ennuyer, un record ?) et une production un poil plus metal, rien à dire de particulier sur les virages que prend ici Fistula, connus de longue.



Ce qui était une déception sur The Shape of Doom to Cumm))). Qu'est-il arrivé à cette joyeuse horreur aussi débile que hors-du-temps qu'était Fistula ? Misant tout sur l'attitude, elle ne semble vouloir s'adresser qu'aux amateurs de sludge « pour lui-même », comme un groupe de death old school rétrograde n'apportant rien de neuf au genre, pas même un soupçon de personnalité (chose qu'avait pourtant la fistule, regardez vos étagères et souvenez-vous). On a donc ici du morceau qui va vite pour montrer qu'on est punk, du morceau qui va moins vite pour montrer qu'on aime Grief, des élans un peu metal mais foirés pour montrer qu'on est un peu extrême mais punk avant tout et du riff qui, malgré des vitesses qui vont vite ou moins vite, ne donne jamais à s'extasier car on est des bonhommes pour qui l'émotion se conjugue au féminin, espèce de tapette ! Pas pour eux ces trucs, la rage, la passion, la saleté même (le son grésille comme le reste : en surface, sans atteindre le crade croquant que j'aime dans le sludge). Et tant pis si tu t'emmerdes, c'est que tu n'es pas un des leurs.



