Mais zut alors. En écoutant les infos cette année, j’ai entendu parler de Brexit, de Trump, de fille de Brest, de Portugal champion d’Europe, d’Alep et je ne sais plus quoi encore, mais rien sur SYTRIS !? SYTRIS ! Le groupe polonais que vous avez tort de ne pas connaître. Eh bien il a splitté ! Et personne n’en parle !



Il aura tenu près de 10 ans, principalement emporté par Xaos Oblivion, le musicien et chanteur hyperactif de ARYMAN, XAOSIS, TEMPLE OF THE MIST, et d’autres qu’on ne compte même plus. Donc quoi ? « Pas grave s’il arrête juste un de ses nombreux projets ? » Mais non justement ! C’était le meilleur, de loin, de très loin. Il faisait un black metal sombre et terrifiant, prenant, chaud bouillant, avec des riffs qui faisaient tressaillir comme avec MGLA, mais la plupart du temps sur un rythme plus lent, sur un mid-tempo angoissant. Exemple :







Et pouf, tout à coup SYTRIS s’éteint. Il part avec un dernier chant du cygne, très et trop court. C’est un EP de 3 titres, ne totalisant que 23 minutes. Mais c’est une belle fin, qui prouve à nouveau que cette formation avait la légitimité d’exister et qu’elle avait encore des choses à dire. Bon, la troisième piste est un peu à part et même dispensable puisqu’il s’agit d’une conclusion ambiant de 10 minutes. Oui, c’est le problème. Ce titre censé être juste une petite conclusion qui ferme l’album est finalement le plus long... Faites comme moi, écoutez-le deux ou trois fois et zappez-le par la suite. Concentrez-vous sur les deux premières pistes, excellentes.



Pour le coup « Reign of Underworld » et « Pod sztandarami otchłani » sont véritablement dans l’esprit MGLA. Deux titres puissants et entrainants avec des riffs qui tournoient et convainquent aisément. La comparaison s’impose d’elle-même mais pourrait aussi décevoir les plus exigeants. En évitant les rythmes plus lents auxquels il nous avait habitué, le Polonais perd tout de même en nuances et se positionne alors un léger cran au-dessous de ses précédentes sorties. Enfin je le répète, c’est si l’on veut être exigeant, car les 15 minutes sont tout de même de très bon niveau. C'est court, mais c'est un bel au revoir.



Au revoir à SYTRIS, en espérant que Xaos Oblivion reporte les éléments qu’il y incorporait pour un autre de ses projets.

