Chroniques » Teitanblood - Accursed Skin Chronique Accursed Skin (EP)

Accursed Skin, est paru il y a quelques jours via Norma Evangelium Diaboli, label français passé maitre dans l’art de l’effet de surprise avec les sorties tout aussi inattendues des derniers albums d’Antaeus et Deathspell Omega.

Une excellente nouvelle passablement plombée par le simple fait que l’un des deux titres figurant sur ce EP disponible uniquement au format vinyle ne soit pas un inédit. Il s’agit du morceau "Sanctified Dysecdysis" déjà présent sur le EP Woven Black Arteries qui, si vous avez bonne mémoire, reprenait lui aussi un titre paru précédemment ("Purging Tongues"). Ou comment faire plaisir et agacer en même temps.



Pour cette sortie intermédiaire (on espère une suite plus conséquente dans les plus brefs délais), Teitanblood a fait les choses simplement. Du noir, du blanc, du noir et du blanc, un artwork plus sobre qu’à l’accoutumé mais toujours aussi menaçant et un insert totalement illisible sur lequel doit probablement se trouver les paroles de chaque titre ainsi que quelques informations contextuelles comme qui fait quoi, où et comment ? Mais comme je ne suis pas un descendent de Champollion et bien je ne pourrai pas vous en dire plus...



Sur la face A, on trouve donc le morceau qui a donné son nom à ce EP. Du haut de ses quatorze minutes, "Accursed Skin" se propose de reprendre les choses là où Teitanblood les avait laissées. Titre en deux parties, la première est placée sous le signe d’une longue introduction mid-tempo de plus de cinq minutes à la fois lourde et menaçante. Le duo espagnol y fait d’abord tourner en boucle le même riff sinistre auquel vont venir se greffer quelques leads démoniaques ainsi que la voix bestiale, lointaine et souvent doublée voir triplée de NSK (toujours ces voix qui semblent provenir de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas...). A 3:14, Teitanblood laisse glisser ce premier riff et s’engouffre dans une séquence à la dynamique plus subtile. On sent que les choses s’accélèrent, on commence à dodeliner de la tête, les leads se font même un peu plus inquiétants (3:39 et 4:37) mais tout reste encore très mesuré. Après un pont d’une trentaine de secondes sur lequel se font à nouveau entendre ces samples grouillants ayant servi d’introduction, le duo assène avec ferveur ses assauts incessants d’une intensité toujours aussi incroyable. Une punition qui va durer quelques minutes avant que Teitanblood se décide à calmer le jeu une fois de plus. Le groupe, qui semble apprécier de jouer avec nos nerfs, va alors se lancer dans une nouvelle séquence mid-tempo aliénante d’un peu plus de deux minutes faites de murmures lointains et fantomatiques avant de revenir à la charge pour une attaque finale. Un dernier coup de semonce destructeur qui va finir de faire ployer l’auditeur déjà bien malmené depuis plus de dix minutes. Le titre se termine par le retour de ces samples grouillants et aquatiques qui n’augurent toujours rien de bon.



Samples d’ailleurs quasi-identiques à ceux introduisant "Sanctified Dysecdysis". Une face B déjà bien connue des amateurs de Teitanblood puisqu’elle figure sur le EP Woven Black Arteries. A l’inverse de "Accursed Skin", ce titre offre nettement moins de variations et rentre très vite dans le vif du sujet. Plus implacable que jamais, le duo écrase et annihile absolument tout sur son passage. Un passage à tabac d’une rare violence à base de blast ininterrompus, de tchouka-tchouka à se taper la tête contre les murs, de cymbales dans tous les sens, de riffs sourds et implacables, de solos stridents et de voix arrachées ou growlés complètement possédées... Les occasions pour reprendre son souffle sont extrêmement rares. Il n’y a finalement que ce court passage à 4:01 servant d’introduction à ce break redoutable ainsi que cette longue conclusion entamée à partir de 8:12 pour espérer sortir la tête de l’eau. Le reste du temps n’est que séance de matraquage sévère et impitoyable.



Certes, ce EP est particulièrement frustrant. Un seul titre inédit après presque trois ans d’absence c’est trop peu. Néanmoins, ce morceau se révèle particulièrement intéressant car, sans être foncièrement différent du Teitanblood que l’on connait, on y trouve tout de même davantage de variations ou du moins sont-elles présentées de manière plus marquées et plus poussées qu’à l’accoutumée. Moins intense mais plus riche, le titre "Accursed Skin" dévoile une autre facette de Teitanblood souvent moins mises en avant. La force de frappe et la violence dégagée n’a pas changé, seules les proportions sont aujourd’hui différentes. Alors que les Espagnols n’avaient plus donné signe de vie depuis la sortie en mars 2014 du monumental Death , Teitanblood a finalement surpris tout son petit monde avec l’annonce à seulement trois jours de sa sortie d’un nouvel EP qu’aucun d’entre nous n’avait vu venir... Ce dernier, intitulé, est paru il y a quelques jours via Norma Evangelium Diaboli, label français passé maitre dans l’art de l’effet de surprise avec les sorties tout aussi inattendues des derniers albums d’Antaeus et Deathspell Omega.Une excellente nouvelle passablement plombée par le simple fait que l’un des deux titres figurant sur ce EP disponible uniquement au format vinyle ne soit pas un inédit. Il s’agit du morceau "Sanctified Dysecdysis" déjà présent sur le EPqui, si vous avez bonne mémoire, reprenait lui aussi un titre paru précédemment ("Purging Tongues"). Ou comment faire plaisir et agacer en même temps.Pour cette sortie intermédiaire (on espère une suite plus conséquente dans les plus brefs délais), Teitanblood a fait les choses simplement. Du noir, du blanc, du noir et du blanc, un artwork plus sobre qu’à l’accoutumé mais toujours aussi menaçant et un insert totalement illisible sur lequel doit probablement se trouver les paroles de chaque titre ainsi que quelques informations contextuelles comme qui fait quoi, où et comment ? Mais comme je ne suis pas un descendent de Champollion et bien je ne pourrai pas vous en dire plus...Sur la face A, on trouve donc le morceau qui a donné son nom à ce EP. Du haut de ses quatorze minutes, "Accursed Skin" se propose de reprendre les choses là où Teitanblood les avait laissées. Titre en deux parties, la première est placée sous le signe d’une longue introduction mid-tempo de plus de cinq minutes à la fois lourde et menaçante. Le duo espagnol y fait d’abord tourner en boucle le même riff sinistre auquel vont venir se greffer quelques leads démoniaques ainsi que la voix bestiale, lointaine et souvent doublée voir triplée de NSK (toujours ces voix qui semblent provenir de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas...). A 3:14, Teitanblood laisse glisser ce premier riff et s’engouffre dans une séquence à la dynamique plus subtile. On sent que les choses s’accélèrent, on commence à dodeliner de la tête, les leads se font même un peu plus inquiétants (3:39 et 4:37) mais tout reste encore très mesuré. Après un pont d’une trentaine de secondes sur lequel se font à nouveau entendre ces samples grouillants ayant servi d’introduction, le duo assène avec ferveur ses assauts incessants d’une intensité toujours aussi incroyable. Une punition qui va durer quelques minutes avant que Teitanblood se décide à calmer le jeu une fois de plus. Le groupe, qui semble apprécier de jouer avec nos nerfs, va alors se lancer dans une nouvelle séquence mid-tempo aliénante d’un peu plus de deux minutes faites de murmures lointains et fantomatiques avant de revenir à la charge pour une attaque finale. Un dernier coup de semonce destructeur qui va finir de faire ployer l’auditeur déjà bien malmené depuis plus de dix minutes. Le titre se termine par le retour de ces samples grouillants et aquatiques qui n’augurent toujours rien de bon.Samples d’ailleurs quasi-identiques à ceux introduisant "Sanctified Dysecdysis". Une face B déjà bien connue des amateurs de Teitanblood puisqu’elle figure sur le EP. A l’inverse de "Accursed Skin", ce titre offre nettement moins de variations et rentre très vite dans le vif du sujet. Plus implacable que jamais, le duo écrase et annihile absolument tout sur son passage. Un passage à tabac d’une rare violence à base de blast ininterrompus, de tchouka-tchouka à se taper la tête contre les murs, de cymbales dans tous les sens, de riffs sourds et implacables, de solos stridents et de voix arrachées ou growlés complètement possédées... Les occasions pour reprendre son souffle sont extrêmement rares. Il n’y a finalement que ce court passage à 4:01 servant d’introduction à ce break redoutable ainsi que cette longue conclusion entamée à partir de 8:12 pour espérer sortir la tête de l’eau. Le reste du temps n’est que séance de matraquage sévère et impitoyable.Certes, ce EP est particulièrement frustrant. Un seul titre inédit après presque trois ans d’absence c’est trop peu. Néanmoins, ce morceau se révèle particulièrement intéressant car, sans être foncièrement différent du Teitanblood que l’on connait, on y trouve tout de même davantage de variations ou du moins sont-elles présentées de manière plus marquées et plus poussées qu’à l’accoutumée. Moins intense mais plus riche, le titre "Accursed Skin" dévoile une autre facette de Teitanblood souvent moins mises en avant. La force de frappe et la violence dégagée n’a pas changé, seules les proportions sont aujourd’hui différentes.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - Norma Evangelium Diaboli Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Teitanblood

Black / Death Metal - Espagne

nouveaute A paraître le 13 Décembre 2016

écoutez Accursed Skin

Sanctified Dysecdysis

tracklist 01. Accursed Skin (14:28) 02. Sanctified Dysecdysis (11:46)

Durée : 26:14

line up NSK / Chant, Guitare, Basse

J / Batterie

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Teitanblood

Death

2014 - Norma Evangelium Diaboli

Essayez aussi Nervecell

Psychogenocide

2011 - Lifeforce Records Bölzer

Soma (EP)

2014 - Invictus Productions Diabolic

Excisions Of Exorcisms

2010 - Deathgasm Records Acarus Sarcopt

Tarnation

2014 - Armée de la Mort Records Dark Millennium

Ashore The Celestial Burden

1992 - Massacre Records