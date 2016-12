Chroniques » Desaster - The Oath Of An Iron Ritual Chronique The Oath Of An Iron Ritual

Tous les groupes finissent un jour par décevoir. C'est ce que je dis souvent. Et j'ai souvent raison. Par bonheur, il y a tout de même des exemples qui confirment la règle. Des groupes à la discographie exemplaire qui ont pu éventuellement sortir des albums un peu moins bons que leurs meilleures réalisations mais qui n'ont jamais réellement déçu. Desaster fait partie de cette race rare et convoitée. Du coup, quand un nouvel opus des Allemands débarque sur Metal Blade, je suis content. Parce que je sais que l'on va avoir droit à du black/thrash de grande qualité. Et quand en plus le titre ultra metal défonce et que la pochette non moins metal, le Pandemonium de John Martin (1841) inspiré du Paradis Perdu de John Milton, s'avère sublime, on se dit que l'on va vite l'adorer ce The Oath Of An Iron Ritual!



Encore raison! Rien de nouveau sous le soleil de Koblentz mais Desaster prouve une nouvelle fois qu'il a un talent inné pour composer. Continuant sur sa lancée de ses derniers albums dans un style thrash/black maîtrisé de main de maître, le groupe nous propose tout ce que l'on attend du style et tout ce qui fait de lui l'un des leaders de la scène. À commencer par un riffing sacrément affûté. Infernal a toujours la flamme et ça s'entend tout du long des plus de trois quarts d'heure de l'œuvre, le guitariste enchaînant les bons riffs thrash sur du bon vieux tchouka-tchouka des familles et les riffs black sur fond de blastouille avec une aisance assez incroyable. Cela va de paire, le bonhomme se montre aussi inspiré niveau mélodies. Dès "Proclamation In Shadows" qui ouvre l'opus après une introduction classique sombre et menaçante, on sent que la formation a décidé de sortir le grand jeu. Ça ne redescendra ainsi jamais. Oubliez ces vétérans en mode automatique album après album, Desaster fait preuve à chaque sortie d'une réelle implication. Le travail! Et le talent bien sûr car certains groupes pourraient plancher des semaines entières, il n'en sortirait jamais rien de bien fameux! Bon par contre, on va oublier les deux pauvres solos de l'album ("The Cleric's Arcanum" à 2'04 et "Conquer And Contaminate" à 3'38 plein de vibrato à la Slayer), ce n'est vraiment pas jojo!



Ce qu'il y a de bien avec Desaster aussi, c'est que si le son s'est quelque peu lissé au fil des ans, notamment en termes de production, la vitesse et la brutalité font encore partie du tableau. Et quand ça ne thrashe pas ou ne blastouille pas, c'est le mid-tempo casse-nuque qui prend le relais pour un effet tout aussi dévastateur. L'efficacité, voilà une autre notion importante quand on parle de black/thrash, thrash/black, blackened thrash, thrashy black metal ou ce que vous voulez (moi j'ai juste envie de dire Metal avec un grand "M"). L'ambiance, c'est par contre plutôt une option dans le style. Mais ça tombe bien, Desaster est tout option! The Oath Of An Iron Ritual alterne ainsi les titres thrash expéditifs assez jouissifs ("End Of Tyranny" ou comment balancer un riff d'intro à montrer dans toutes les écoles, "The Cleric's Arcanum" qui envoie sévère et nous offre vers 1'35 un des meilleurs passages mid-tempo de l'album à vous damner, "Damnatio Ad Bestias" avec du tremolo fort goûtu et encore un mid-tempo ultra bonard, "The Oath Of An Iron Ritual" sautillant et old-school à souhait ou encore un "Conquer & Contaminate" plus black pour l'un des morceaux les plus couillus), et les pièces plus longues et épiques très réussies ("Haunting Siren" et son pont en son clair savoureux avec spoken words pour encore plus d'epicness, "The Denial" et son intro plombée qui donne des frissons avant de partir en mid-tempo qui te fait serrer le poing et le cœur, "At The Eclipse Of Blades" avec encore un break en son clair et un Sataniac particulièrement convaincant et bien sûr le "Proclamation In Shadows" déjà évoqué qui nous offre une dernière partie mélodique prenante à mort). Cerise sur le gâteau, la basse vrombit régulièrement de plaisir tout au long de l'opus et nous avec!



Avec The Oath Of An Iron Ritual, Desaster ajoute sans surprise un nouveau bijou à sa collection pourtant déjà bien garnie. Toujours plus épiques sans trop sacrifier à la brutalité, les Allemands impressionnent tant ils maîtrisent ce mélange de thrash et de black, deux styles qui se mêlent décidément tellement bien. Véritable leçon de riffing et de feeling, l'album se place sans problème dans les meilleures sorties de l'année. Le combo se permet même de faire la nique au roi du genre, un certain Deströyer 666 un peu en panne d'inspiration sur son dernier méfait. Vous aimez le thrash? Vous aimez le black? Vous aimez le old-school? Vous aimez quand ça envoie? Vous aimez quand c'est épique? Vous aimez secouer la tête, serrer le poing et faire des rictus d'approbation virile? Bref, vous aimez le metal? Bah bien sûr, qu'est-ce que vous foutrez là sinon?! Alors zou, achetez-moi ça si ce n'est pas encore fait!

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE