On entend souvent des chroniqueurs, surpris de l’absence sur leur propre webzine d’un album qu’ils apprécient, dire que cet oubli est comme un visage sans nez, un restaurant sans table, un sein sans tétons.



Je vais les copier un peu et me lancer dans un « pas de chro de SAD LEGEND sur Thrashocore, c’est comme une supérette sans kimchi ». Bon, je sais, ça colle moyen parce qu'à la base on ne trouve pas de kimchi si facilement. Mais voilà, j’adore le kimchi et s’il n’y en a pas dans ma supérette, je râle. Donc sans SAD LEGEND dans ces pages, je rouspète. Voilà ce qui me pousse à choisir le deuxième album des Coréens, The Revenge of Soul, dans les sélections « les indispensables de Sakrifiss », initiée le mois dernier avec CRY et Dead Within.



Ce qui signifie que je me penche sur un groupe coréen après un groupe indien. Une volonté de me démarquer ? De faire l’intéressant en sortant des nationalités improbables ? Même pas. SAD LEGEND est véritablement un groupe du haut du panier, et sa nationalité n’a en rien influencé mon intérêt pour lui. Je n'ai d'ailleurs jamais été très généreux envers APPARITION, KVELL ou INFINITE HATRED, les quelques formations du pays parvenues à mes oreilles. Car c'est tout de même la croix et la bannière pour trouver du black coréen. La scène black y semble balbutiante, et très mal exportée, plus mal encore que les Japonais.... Il y avait bien un label coréen qui essayait de représenter son pays, mais ce Misanthropic Art Productions a mis la clé sous la porte en septembre 2015. Difficile donc de se dire fan de black coréen. Tant pis, il y a SAD LEGEND, emporté par Naamah le magicien batteur, guitariste, bassiste, claviériste... et chanteur ! Et il suffit à me faire aimer la Corée !



Par contre beaucoup de fans auraient peut-être choisi le premier album du groupe, éponyme, sorti en 1998 et considéré comme une perle de black dark mélancolique. Je les comprends mais je suis beaucoup plus touché par son successeur, sorti onze ans plus tard,et qui continue fréquemment de revenir dans ma platine. Très différents, et pourtant complémentaires, ces deux albums méritent de toute façon votre attention. Les extraits suivants pourraient vous convaincre :



Premier album 1998.





Deuxième album 2009





The Revenge of Soul est beaucoup plus mature que Sad Legend, beaucoup plus réfléchi. Avec les défauts qui peuvent aller avec, mais qui personnellement me conviennent pleinement. La musique est tout du long épique, héroïque, mélodique et légèrement recouverte de mélancolie. Il est très dark, laissant une forte place aux claviers puis à quelques pianos et guitares sèches. Tout coule de source. Mais plus que les instruments et les compositions, ce sont les vocaux qui font la force de ces 7 pistes. Constamment en coréen, ils proposent des palettes de timbres impressionnantes. De la voix rauque à la voix de soprano, en passant par des cris aigus et des souffles désespérés, c’est un festival, un feu d’artifice, un déluge de voix. Elles sont parfois seules, très souvent superposées à d’autres. Elles sont très présentes et laissent peu de repos à l’auditeur, qui se retrouve emporté par cette tempête auditive.



Sur cet album tous les éléments se mêlent avec une justesse idéale. On pourrait presque parler d’un équivalent à SIGH, qui au lieu de chercher à placer le son original au meilleur moment s’intéresse à la tonalité vocale parfaite. Je sais, certains y sont hermétiques. Mais si ce n'est pas le cas, vous trouverez sans doute vous aussi un compagnon de 46 minutes qui deviendra indispensable. Tout ce que je sais c'est que depuis 7 ans je ne m'en suis pas lassé, et qu'il fait partie des albums que j'aime ressortir quand je n'ai pas envie d'écouter de nouveautés. Il est touchant, puissant, novateur et traditionnel à la fois. Tout simplement juste. Si vous tentez un extrait, ne le coupez pas au bout de quelques secondes, c'est sur la longueur qu'un titre de SAD LEGEND se dévoile et s'apprécie... Par contre deux mauvaises nouvelles. Vous allez avoir beaucoup de mal à en trouver un exemplaire. Et le groupe s'est arrêté en 2014. Bon, ce n'est pas la première fois donc on peut encore les voir réapparaître au bout de 11 nouvelles années.7 ont déjà passé depuis la sortie de The Revenge of Soul, donc croisons les doigts...



En bonus je vous mets le lien vers un concert, mais celui-ci ne fait que confirmer que les live ne peuvent pas toujours reproduire les qualités d’un album studio.





2009 - Dream on Records Black Dark Metal Tragique notes Chroniqueur : 10 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sad Legend

Black Dark Metal Tragique - Corée du Sud

écoutez MARUTA

Imjin War

tracklist 01. Axe 02. MARUTA 03. Executioner 04. Elegy of Slaughter Echoing in the East 05. Imjin War 06. The Reaper's Song 07. Night of the Hunt

Durée : 46:29

parution 11 Septembre 2009

thrashothèque 1 personne possède cet album