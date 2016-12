Chroniques » Malleus - Storm Of Witchcraft Chronique Storm Of Witchcraft (EP)

Trio américain originaire de Boston, Malleus s’est fait remarquer cette année grâce à la sortie d’un premier EP intitulé Storm Of Witchcraft. Ce dernier, disponible dans un premier temps sous forme dématérialisée via leur propre page Bandcamp, s’est rapidement vu éditer au format cassette. Le tout en autoproduction et moyennant seulement quelques euros.

Attiré par cet artwork ultra badass qui en dit long sur la marchandise, il ne m’a pas fallu trente-six écoutes pour me sentir à l’aise ni même pour savoir où Malleus voulait en venir. Avec son Black Metal vintage coincé quelque part entre Punk cradingue et Speed Metal sataniste, le trio n’a pas d’autre ambition que de rendre hommage à des groupes tels que Bathory, Celtic Frost et Hellhammer. Rien d’original dans cette démarche mais là n’est pas l’essentiel.



L’essentiel est que ces huit titres (sept si l’on ne tient pas compte du morceau "Winds Of Wrath" qui est une introduction) nous fassent taper du pied, headbanger jusqu’à la mort et lever le poing au ciel à la mémoire de cette époque aujourd’hui révolue. Et pour le coup, désolé pour le suspens, mais Storm Of Witchcraft fait largement le travail. Grâce à ces trente-six minutes, Malleus nous ramène donc à la glorieuse époque des premiers albums de Bathory et Celtic Frost allant même jusqu’à s’approprier des riffs qui ne sont pas à lui (les premières notes de "Ire" étant clairement « empruntées » à "The Usurper").

Donc non, en effet, il n’y a rien de frais à se mettre ici sous la dent. La seule chose que vous trouverez c’est une espèce de Black Metal première vague cradingue et grésillant fait de riffs à la simplicité Punk redoutable, de séquences rythmiques primitives à se taper la tête contre les murs, de larsens et de solos stridents et agressifs, de basse saturée et explosive et de vocaux arrachés et putrides. Si les Américains piochent allègrement et majoritairement du côté de Bathory, les influences de Celtic Frost se font nettement sentir lors des quelques passages/titres mid-tempo qui viennent ponctuer Storm Of Witchcraft ("Ire" à partir de 3:32, "Demonology I", la deuxième moitié de "Storm Of Witchcraft"). De quoi se briser la nuque et rendre au passage encore plus efficaces et jouissives ces autres parties menées pied au plancher.



Voilà, c’est terminé. Oui, je sais, ce n’est pas très long mais je ne vais pas broder plus longtemps autour de ce EP. Si vous connaissez vos classiques, je ne vous ai pas appris grand-chose à travers ces quelques lignes. Par contre, si vous ne connaissiez pas Malleus je vous ai probablement donné envie d’y jeter une oreille attentive. Et effet, si vous êtes amateurs de ce genre de Black Metal primitif issu de la première vague, la musique du trio américain ne devrait pas être sans vous séduire. A l’heure où le Black Metal se la joue essentiellement "orthodoxe" ou "post" voir s’acoquine de sonorités Death Metal, un petit retour aux sources l’espace d’une grosse demi-heure ne fera probablement de mal à personne.

