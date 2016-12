Chroniques » Morok - In the Dungeons of Mind Chronique In the Dungeons of Mind

Cet album a bien failli se retrouver dans le top 10 de l’année, et il a finalement fait de grossières erreurs qui m’ont obligé à le mettre quelques crans plus bas.



MOROK est un one man’s band ukrainien ayant sorti un premier album en 2015, And I Walk Among the Shadows… Il n’a pas tardé à en donner une suite, ce In the Dungeons of Mind composé de seulement 6 titres mais totalisant 45 minutes. C’est du trve black en accord parfait avec la pochette. C’est sombre, c’est cracra, c’est rampant et gluant. De la finesse ? Non, ce n’est pas le genre pratiqué ici mais la haine ambiante est tout de même temporisée par quelques ajouts. « У вирі часів », le titre d’ouverture mais aussi « Tам, де ніч... » cachent ainsi de légères nappes de clavier. Pas du tout mises en avant, pas du tout utilisées de façon symphonique. Ce sont juste un apport supplémentaire qui rajoute une part de tension, un aspect sadique. Malgré dela, le côté trve reste dominant, et de très bonne facture.



« Tаємниці темряви » commence en crachant le pire venin des Enfers, bien énervé, bien dynamique, puis il se transforme sur sa deuxième partie en un instrumental au rythme lent, plus occulte. Là encore c'est bien joué ! C'est ensuite une guitare sèche qui introduit « ...обертається на попіл », titre qui s’envole très rapidement et balance des riffs mélodiques de tueurs. Encore une fois c'est un choix gagnant. Même constat avec « Cред вогких гілок », qui s'amuse quant à lui avec la lenteur. Très lent, mais toujours trve, avec des tendances atmosphériques qui lorgnent vers XASTHUR. L’ambiance dépressive y est bien pesante.



Beaucoup de qualités donc sur ces cinq pistes qui ne se répètent pas. Mais certaines souffrent tout de même de petites longueurs. Deux surtout auraient pu être amputées de deux minutes ; les passages instrumentaux y étant légèrement trop longs. Ce n'est pas très grave, et surtout rien par rapport au véritable accident de l’album, une piste 4 totalement instrumentale de 8 minutes. Elle vient couper l’élan bien initié par le début de l'album. C’est un titre ambiant qui n’en finit pas et nous plonge dans l’ennui. Difficile de ne pas devenir distrait à son écoute. On se réveille subitement, au bout de 4 ou 5 minutes en se demandant ce qu’on est en train d’écouter. Tout le monde doit connaître ce sentiment. Vous avez mis un album, mais face à une piste moyenne vous décrochez au point de ne plus vous rappeler ce que vous êtes en train d’écouter. Obligé de vérifier la pochette. "Ah oui ! MOROK ! Bah merde, c'était bon jusqu'à tout à l'heure, non ?"



Ce titre, « Крипти розуму » est donc une véritable plaie, un gros caillou dans la chaussure qui gâche l’ensemble. On aurait préféré n’avoir que 5 pistes et 37 minutes au total ! C'aurait été suffisant. Bon, "gâche" est un terme exagéré, les autres pistes n'en restent pas moins terriblement efficaces, parvenant à créer des ambiances obscures, mais on sait qu'on aurait pu attendre un niveau encore supérieur.

2016 - Werewolf Promotion Trve Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Morok

Trve Black Metal - Ukraine

tracklist 01. У вирі часів 02. Tаємниці темряви 03. Tам, де ніч... 04. Крипти розуму 05. ...обертається на попіл 06. Cред вогких гілок

Durée : 45:43

parution 1 Novembre 2016

thrashothèque 1 personne possède cet album

