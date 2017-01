Chroniques » Riverside - Eye of the Soundscape Chronique Eye of the Soundscape (Réenr.)





Album ? Compilation ? D'emblée, difficile de ranger cette oeuvre dans une case. Le groupe a majoritairement puisé dans les ambiances de ses 2 derniers albums et également composé de nouvelles choses pour créer ce voyage de plus de 100 minutes à prendre comme un gros trip qui n'étonnera probablement pas les amateurs du combo. Pour faire simple, "Eye of the Soundscape" est à peu près l'inverse de ce que Riverside propose habituellement. Globalement instrumental et reposant principalement sur l'électronique, ce sont le chant et les instruments qui se retrouvent à la place des invités ici sans que cela ne pose d'ailleurs un quelconque problème. L'atmosphère reposante et contemplative distillée par les compositions vous capte dès les premières minutes, appuyée par des mélodies diffuses d'une grande beauté et d'une surprenante positivité. Alors que je n'y avais pas prêté plus d'attention jusqu'à maintenant, le groupe étonne par l'aisance avec laquelle il manipule l'électronique : d'une grande richesse et sans aucune faute de goût, le coeur synthétique composant ces 13 pièces fait des merveilles à condition d'être réceptif ce genre d'exercice et se nourrit des nombreux éléments organiques disséminés ici et là (chant, guitares, saxo, ...). A de rares occasions, les guitares reprennent leurs droits pour développer de délicieuses ambiances folk ("Promise") rappelant la douceur du précédent album.



Riverside est de ces groupes talentueux qui n'ont pas attendu pour le faire savoir. Le regard toujours pointé vers l'avant, les Polonais ont accouché l'année dernière de leur sixième album en moins de 15 ans de carrière, un album différent comme à leur habitude, calme et posé, dévoilant une autre facette de leur personnalité décidément polymorphe. "Love, Fear and the Time Machine" est aussi la conclusion d'une second trilogie (appelée familièrement par Duda "The Crowd Trilogy") entamée en 2009 par le fantastique "Anno Domini High Definition" . A cette époque, coincés dans leur concept "Reality Dream" et alors qu'on les attendaient au tournant, les quatre compères avaient su négocier ce virage artistique à la perfection, nous plongeant dans un tout autre univers, incroyablement convaincant. 2016, une page se tourne pour la bande qui devra se renouveler et surtout composer sans la présence de Piotr Grudziński décédé en fin d'année. Avant de nous quitter brutalement, Piotr avait initié la création d'une oeuvre atypique avec ses amis de longue date, centrée sur un élément habituellement en retrait dans la musique de Riverside mais qui grossissait avec le temps : l'électronique. "Eye of the Soundscape" est l'aboutissement de ce projet commencé en début 2016, un OVNI dans une discographie qui devenait déjà de plus en plus intéressante.

