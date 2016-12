Chroniques » Vektor - Terminal Redux Chronique Terminal Redux

Il est des groupes qui commencent de manière confidentielle: quelques tournées discrètes, appuyées par une communication sur les réseaux sociaux et des publications sur Youtube. Ainsi, le curieux, égaré dans le fil des recommandations, remarque, comme sorti de nulle part, un nom à l’orthographe agressive. « Vektor ». Ça signifie pas grand-chose. Un vecteur ? J’veux pas de physique, moi. Et le « k » pour faire pas content, le nom qui finit en -or, histoire que ça soit Thrash… De quoi être sceptique.

Mine de rien, après un Black Future qui rendait un bon hommage au Progressive Thrash à la Voivod ou Watchtower, le groupe américain en a fait du chemin ! Peu à peu, ils se sont imposés comme une nouvelle référence du Thrash moderne. C’est véritablement avec Outer Isolation qu’ils sont allés plus loin, via une musique plus exigeante, plus ambitieuse et bâtie autour d’un scénario. Pour ce deuxième album, ils ont également joué en Europe.

Par la conquête de territoires ainsi que la communication Internet, Vektor a été reconnu comme pourvoyeurs de musique richement composée, fichtrement bien conçue et réfléchie. C’est pas juste de la violence saturée à l’ancienne, c’est également une volonté de raconter une histoire et de proposer une leçon en terme d’écriture et de gestion de rythme. Ça envoie en hachant menu puis ça te permet du repos, toujours avec une balance qui évoque les grands noms du Progressive Metal extrême à l’ancienne tels que Obliveon, Coroner, Realm ou Toxik. Enfin, Vektor, c’est surtout la grandiloquence cosmique. Comme ils disent : « Sci-fi or die ! »



Terminal Redux a été produit sur un temps long, cinq ans exactement. Comme affirmé sur leur Facebook, chaque membre du groupe n’est pas musicien professionnel et a un job à plein temps. Ils ont minutieusement géré la communication, faisant attention à ne pas trop faire monter la hype. Il a fallu attendre longtemps avant d’avoir quelques morceaux à écouter, tels que LCD et son tapping qui passe bien en ouverture afin de conduire vers des riffs incisifs qui fondent dans l’oreille. Autant le dire, un tel morceau augurait le meilleur : 7 minutes de progression au poil, avec des changements de rythme et des mélodies qui ne sonnaient pas artificiel, le tout porté par leur souffle si particulier et ces guitares à la tonalité explosive, comme un éclair qui parviendrait quand même à tonner dans le vide sidéral. Autrement dit, ces cinq années, on sent que ça a permis de réfléchir longuement à la suite de l’histoire qu’ils ont entamée dans leur deuxième album.



Mais, in fine, après plusieurs mois d’écoutes, que retenir de ce Terminal Redux ?

La qualité du boulot, d’abord, force le respect. Que ce soit la batterie, la basse, la voix ou les guitares, c’est de très, très bonne facture – et la production exemplaire rend l’ensemble extrêmement lisible.

On sent que rien ne se soumet à la facilité, que l’envie de se dépasser est là. Certains affirmeront que la batterie reste campée sur son habitude de blast beats, mais ce serait ignorer des moments bien appuyés tels que le morceau Mountains Above The Sun. Une batterie qui sonne clair et qui frappe fort (on est pas sur du Stoner, ça ne sera pas gras), tout en étant accompagnée par une guitare qui limite sonnerait Djent sous une autre production. On a une vraie diversité qui conduit alors au monstre de l’album, à savoir Ultimate Artificier. Tout y est : riff impeccable, chant d’outre-Terre, instants appuyés, progression au top et rythmique comme il faut. Et à partir de ce moment, tout prend une autre tournure.

Autant le début de l’album est dans les standards de Vektor (surtout Charging the Void qui semble être là pour rappeler aux agités du fond ce que pouvait être leur style), mais à partir de la rupture amorcée par le 4ème morceau, et passée cette forme d’introduction que forment les trois premiers titres, on est sur quelque chose d’assez furieux.

Ce qui est très appréciable, c’est que l’ensemble prend le temps et mesure chaque moment. Rien ne va trop vite, rien ne semble tomber à plat.

J’ai le sentiment de faire face à une œuvre travaillée avec soin et passion. Pteropticon va ainsi de trouvailles en trouvailles, sous des guitares qui sonnent de manière singulière. Psychotropia crée une ambiance assez étrange, avec un genre de groove que j’ai rarement senti chez le groupe, surtout au niveau du chant et de la batterie qui cognent à l’unisson. Outre Pillars of Sands, on arrive à un Collapse posé, une Thrash ballade qui est, je pense, une première pour le groupe. Une merveille qui m’a évoqué les douces mélodies des ballades de Schuldiner.

Alors qu’on pensait avoir tout eu, l’album termine sur un long morceau de plus de treize minutes, globalisant tout ce qui fait la grandeur de l’ensemble, avec une pause magnifique sous des chants féminins et la voix claire du chanteur. Recharging The Void clôt ainsi une épopée musicale cosmique et incisive, très acide parfois. De la guerre dans les oreilles, mais agréablement dosée.



Et j’arrive ainsi à ce moment où la dernière note tombe. Je reste sur le cul.

Ça fait plus d’une dizaine de fois que je lance ce Terminal Redux, et je ne parviens pas à fixer quoi que ce soit. Peu importe mon humeur, le moment de la journée ou la façon dont je l’écoute, je reste soumis à une puissance qui me dépasse.

J’ignore d’où ça vient, si c’est le sens d’écriture hyper poussé du groupe, cette narration qui se sent par l’instrumentation ou ces progressions entre poutrage extrême et massif, accélérations à vitesse max dans les solos et accalmies mélancoliques… Peut-être que ça vient surtout de mon propre amour envers un groupe qui a relancé le Progressif Thrash moderne par ce côté « over the top » que le chanteur parvient à conduire via une palette folle de tonalité.

Je pense que c’est tout ça qui a fait de Vektor un groupe incontournable.



Vous verrez par-ci par-là des critiques qui vont affirmer que Terminal Redux est un peu « too much », qu’ils ne font finalement que du Vektor et que le chant se paume parfois dans des délires Black Metal – ils semblent ignorer que le chant Thrash est déjà aigu de base. Seulement, je n’ai pas l’impression que ces dénonciations soient légitimes.

« Too much »… Terminal Redux est une odyssée cosmique, qui veut jouer avec une histoire à grande échelle, forcément on ira dans la grandiloquence. Et Vektor conduit le Thrash jusqu’à des sommets d’agressivité mélodique comme j’en ai peu entendu dans le genre, le tout sans tomber dans le mauvais goût du « max à tout va ».

Dire qu’ils font du Vektor serait ignorer l’effort qu’ils ont mis pour créer de véritables situations émouvantes. Encore une fois, Collapse est un monstre et me fout le bon frisson à chaque fois. Et, bordel, Recharging The Void… Osez me dire après ça qu’ils n’ont pas cherché à dépasser leur style !

Enfin, en vouloir à son côté trop « Black Metal »… Je veux bien essayer de comprendre, mais il faut arrêter les bullshits. Je trouve que c’est de la mauvaise foi et que les personnes qui ont affirmé ça n’ont pas voulu essayer de comprendre ce qui se jouait vraiment, en brandissant cette étiquette comme des œillères qu’on se fixerait hargneusement pour se forcer à ne rien voir.



Car Vektor, avec ce troisième disque, assoit sa présence : on a un monument qui dépasse le paysage du Thrash Progressif. Il impose sa marque avec hargne, et l’explosion laisse sur le carreau ceux qui n’ont pas envie de s’accrocher. Vu la passion qu’a déchaînée ce disque, le nombre de critiques qui se sont multipliées à son sujet, je suis convaincu qu’on tient ici le véritable album de l’année dans les genres Thrash et Prog. Car ceux qu’on pensait sortis de nulle-part ont réussi à se faire une place et que cet album, au-delà de tout, est une putain de claque – qu’on encaisse ou non.

2016 - Earache Records Progressive Thrash Metal notes Chroniqueur : 9.5 / 10 Lecteurs : (2) 8/10 Webzines : (15) 9.11/10

plus d'infos sur Vektor

Progressive Thrash Metal - Etats-Unis

écoutez Charging the void

Cygnus Terminal

LCD (Liquid Crystal Disease)

Pteropticon

Psychotropia

Pillars of Sand

Collapse

Recharging the Void

Ultimate Artificier

Mountains Above the Sun

tracklist 01. Charging the Void (09:11) 02. Cygnus Terminal (08:15) 03. LCD (Liquid Crystal Disease) (07:33) 04. Mountains Above the Sun (01:22) 05. Ultimate Artificer (05:04) 06. Pteropticon (06:00) 07. Psychotropia (07:39) 08. Pillars of Sand (05:19) 09. Collapse (09:22) 10. Recharging the Void (13:36)

Durée : 01:13:21

line up David DiSanto / Voix, Guitare

Erik Nelson / Guitare

Blake Anderson / Batterie

Frank Chin / Basse

thrashothèque 3 personnes possèdent cet album