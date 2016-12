Chroniques » The King Is Blind - Our Father Chronique Our Father

Et voici la suite de notre série spéciale retour de Cacophonous Records. Le label culte de CRADLE OF FILTH, SIGH, DIMMU BORGIR ou encore BAL-SAGOTH est revenu avec de nouvelles versions de ses anciens succès mais aussi pour présenter de nouvelles têtes bien dans l’esprit de l’écurie. C’est ainsi que je vous ai vanté les mérites de OLD CORPSE ROAD avec Of Campfires and Evening Mists et NECRONAUTICAL avec The Endurance at Night, deux très bonnes découvertes qui à elles seules légitimisent la ressurection anglaise. Mais la réussite ne pouvait pas être totale, et je me penche aujourd’hui sur le vilain petit canard, THE KING IS BLIND.



Our Father est son premier album après deux demos et un EP. Et je vais vous faire une confidence, j’ai mis une note assez sévère. Parce que même si c’est un problème mineur, c’est un problème réel, mais ce groupe n’a absolument pas l’esprit de Cacophonous. Non pas qu’un label doive proposer des formations qui se ressemblent toutes, mais que Cacophonous a plus ou moins toujours signé ses poulains avec logique. Donc j’ai acheté cet album sans me poser de questions. Et à la première j’ai fait une énorme moue. THE KING IS BLIND n’est pas du tout black. Il fait du death. Donc je me retrouve à chroniquer du death sans être fan du style. Pourquoi ne pas l’avoir filé à un collègue ou tout simplement ignoré ? Parce qu’il m’a semblé important de vous prévenir, pour que vous ne fassiez pas une acquisition à l’aveugle.



Avant d’aller plus loin, petite explication sur la raison de la signature d’un groupe aussi différent sur Cacophonous : Paul Ryan en est membre. Oui, l’un des deux frères Ryan qui faisaient partie de CRADLE OF FILTH à ses débuts, jusque Dusk... and Her Embrace, version d’origine, celle que Dani avait refusée pour partir finalement chez Music For Nations en 1996. Paul et son frangin Benjamin ne partageaient pas l’opinion du leader et ils en ont profité pour créer THE BLOOD DIVINE, signé sur Peaceville Records et déjà éloigné du black. L’aventure n’aura pas fait fait long feu puisqu’après deux albums le groupe disparaissait en 1998. Elle aura tout de même permis de nous éclaircir sur les divergences musicales de chacun. Désormais Benjamin ne fait plus grand chose, mais Paul est bel et bien de retour, accompagné maintenant de Steve John Tovey au chant (un autre ancien actif dans les 90’s avec ENTWINED), de Lee James Appleton (ex guitariste de ENTWINED), ainsi que du batteur Barney Monger (ex EXTREME NOISE TERROR). Une belle brochette ? Oui, mais venue d’autres mondes musicaux que le mien.



Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, parler de la qualité ou non de l’album puisque je ne suis pas du tout apte à le juger. Il faudra que vous alliez cliquer sur le lien pour vous faire une idée. Ce qui vous donne une chronique encore plus objective que d’habitude. C'est frustrant ? Ça vous défrise que je fuie mes responsabilités ? Bah écoutez, si je donne mon avis, je pourrai juste dire que j’ai trouvé l’album long. Que je ne me fais pas à cette voix d’outre tombe agressive sans véritable émotion. Que les riffs m’ont vite lassé. Que les 48 minutes m’en ont semblé à chaque fois le double. Que ce n’est pas THE KING IS BLIND qui me convaincra de me mettre plus sérieusement au style, que je connais bien trop en surface. Enfin qu'il y a des groupes de death qui parlent aux fans de black, mais que celui-ci n’en fait pas partie... Ah, si, il y a la dernière pite, "Mesmeric Furnace", qui fait 9 minutes et incorpore des éléments extérieurs. Les mélodies sont plus variées, il y a plus d'expression. Je relève la tête uniquement sur cette piste...

