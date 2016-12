Chroniques » Bathory - Under The Sign Of The Black Mark Chronique Under The Sign Of The Black Mark

Certains albums marquent au fer rouge. Et, autant dire que ce troisième long format de Bathory a profondément brûlé mes chairs. Mais ce supplice est à voir comme un rite initiatique, marquant le passage dans cette grotte antédiluvienne avec gros coup de massue en guise de bienvenue. Car Quorthon n'a pas ménagé ces efforts pour clôturer en grande pompe sa période black metal primitif, avant le changement de thématique et de cap sur l'intemporel Under The Sign Of The Black Mark des plus jouissifs qui représente la quintessence même du Black Metal, ni plus ni moins.





Cette œuvre monumentale reste donc, pour moi, la plus marquante dans la discographie de la formation mais également dans ce style musical. Tout dans ce troisième longue durée suinte le black metal atavique, à commencer par le titre ainsi que l'artwork bestial – travail de Gunnar Silins – plus recherché, marquant durablement les esprits. Bathory ne fait pourtant que poursuivre son évolution logique, dans le sillage de The Return..., avec une musique malsaine bourrée ras la gueule de testostérones. Cependant elle prend ici davantage de corps avec des compositions travaillées mises en relief par des ambiances qui renforcent la noirceur de l'ensemble et donnent de l'impact au concept. Outre des samples bien sentis, posant d'emblée le décor sur « Nocternal Obeisance », le clavier fait son apparition, tenu d'une main de maître par Quorthon. Utilisé avec parcimonie et à des degrés divers, celui-ci confère un aspect tant grandiloquent qu'horrifique aux morceaux, « Woman of Dark Desires » – hommage à la comtesse Bathory – étant l'exemple le plus marquant.





Pas de bourrinage bête et méchant ici, mais une volonté de haranguer les foules avec des titres très accrocheurs. Davantage calibrés – en particulier le déjà cité « Woman of Dark Desires » et son refrain s'infiltrant dans vos crânes – avec des mélodies imparables (cf. le massif « Enter the Eternal Fire »), des riffs heavy des plus orgasmiques (notamment sur le transcendant « Call from the Grave ») ainsi que des nappes de claviers prenantes, ces derniers paraissent taillés dans le même métal. Un tout homogène lié par des atmosphères ténébreuses et dont le pouvoir de séduction s'accroît au gré des écoutes. Car, n'en doutez pas, Under The Sign Of The Black Mark est rempli d'hymnes fédérateurs imparables. Et, il vous sera en effet difficile de rester de marbre face à de telles tueries : headbangant furieusement sur « Of Doom...... », dressant le poing tout en scandant les paroles (« Equimanthoooooorn, Equimanthoooooorn,... ») ou encore tapant fiévreusement du pied en bougeant maladroitement son corps tel un/e fanatique possédé/e (« Enter the Eternal Fire »).





Bathory emporte tout sur son passage avec Quorthon dans le rôle de chef de légion, épée à la main sur son char, répandant mort et désolation sur son passage. De sa voix criarde et bestiale, ce dernier mène le cortège infernal soutenu par une musique abrasive à souhait. En effet, si cet album est plus travaillé, l'essence de la formation demeure intacte. La production organique et granuleuse met en évidence la crasse ambiante ainsi que la férocité des compositions. Les sonorités âpres vous frappent brutalement sans crier gare notamment sur les passages plus agressifs. Certains titres comme « Massacre » ou bien « Of Doom...... » renvoient clairement aux premières réalisations, véritables décharges de haine et de violence. Une violence menée tambour battant par un batteur enragé et dépourvu d'humanité, martyrisant ses fûts sans aucune finesse. Vous retrouvez également des riffs aussi burnés qu'épiques, influencés par la scène heavy metal, prenant davantage d'ampleur grâce aux atmosphères gloomy. « Une main de fer dans un gant de velours » : ces éléments (clavier, mid tempo, titres plus accessibles, etc.), semblant tempérer ses tabassages en règles, ne sont au contraire que des leurres destinés à vous attirer pour mieux vous faire sombrer dans l'abîme.





Et, vous y plongerez tête la première, le sourire aux lèvres, tant ce Under The Sign Of The Black Mark enchaîne les tubes. Un pouvoir d'attraction et une efficacité décuplés grâce au travail d'orfèvre effectué – notamment sur les ambiances. Bathory a su toucher à la perfection en affinant et agrémentant sa formule : tout y est ! D'où une œuvre puissante et habitée qui vous prend aux tripes de bout en bout et que vous ferez tourner en boucle jusqu'à épuisement.

Voici la tracklist de la réédition vinyle que je possède :



Side A - Darkness

1. Nocternal Obeisance

2. Massacre

3. Woman of Dark Desires

4. Call from the Grave

5. Equimanthorn



Side B - Evil

6. Enter the Eternal Fire

7. Chariots of Fire

8. 13 Candles

tracklist 01. Nocternal Obeisance 02. Massacre 03. Woman of Dark Desires 04. Call from the Grave 05. Equimanthorn 06. Enter the Eternal Fire 07. Chariots of Fire 08. 13 Candles 09. Of Doom...... 10. Outro

