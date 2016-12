Chroniques » Akatechism - Dripping Flames Chronique Dripping Flames (Démo)

La découverte d’un jeune groupe est toujours un plaisir. Une surprise de notre enfance (pour toi, le jeune, le moins de 35 ans, la surprise était un grand cornet en papier rempli de bonbons et gadgets). Akatechism sort ainsi sa première démo – Dripping Flames – qui mixe sur fond de black metal, gros death et pointe de doom.



Asymmetry of Man, le premier des trois titres, adopte d’emblée le mid-tempo écrasant comme mode d’expression. On note de suite que le son est chaud, un poil caverneux mais que le tout sonne tout de même brouillon, la voix étant noyée dans le mix. Ce qui est perdu en précision est gagné cependant en aspects occultes.



Hymn in Hunger, le second morceau (plus de 9 minutes), reprend ces aspects menaçants propres au black et au death crasseux. L’ouverture s’effectue au piano, comme s’il était joué au fond d’une grotte, alors que le titre ne démarre réellement qu’au bout de quelques minutes, aux accents d’un death/doom trainant et particulièrement boueux. Là encore, le son apporte sa touche abyssale au titre mais l’on regrettera à nouveau ce côté brouillon mal maîtrisé. Les relents de vieux doom/death sont importants et pourront rappeler les débuts de la scène anglaise, en nettement plus sale et étouffant tout de même.



Ω, le dernier titre, constitue la pièce maîtresse de la démo, avec ses 15 minutes. D’emblée, la maîtrise semble plus importante, comme s’il se détachait des premiers titres, comme s’il avait été joué des années après ! Le doom/death est toujours à l’honneur, occulte et rampant. Le riffing est un poil plus agressif, plus mordant. Les variations sont également davantage présentes.



Cette première démo n’est pas un chef d’œuvre ; agréable, le doom/death d’Akatechism reste finalement assez classique et trop brouillon pour faire l’affaire. Mais la signature chez Invictus laisse à penser que l’avenir pourrait être plus audacieux.

