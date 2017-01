Chroniques » Ekpyrosis - Asphyxiating Devotion Chronique Asphyxiating Devotion

Parmi les dernières signatures estampillées Memento Mori, on trouve les jeunes Italiens d’Ekpyrosis. Originaire de Monza, pays de la Formule 1 et du Grand Prix d’Italie, le groupe se forme courant 2013 et sort dans la foulée sa toute première démo intitulée In Pulverem Reverteris. Celle-ci sera suivie deux ans plus tard par la sortie d’une nouvelle démo puis d’un EP édité par un tout petit label italien du nom de Slaughterhouse Records. Fin 2016, Ekpyrosis continue son petit bonhomme de chemin et signe sur le label espagnol Memento Mori (Ataraxy, Coffincraft, Church Of Disgust, Solothus...). Une signature officialisée par la sortie ce mois-ci d’un premier album intitulé Asphyxiating Devotion.

Complètement inconnu jusque-là, c’est principalement grâce à l’artwork signé César Valladares (Asphyx, Cruz, Krisiun, Insulters, Graveyard…) que j’ai décidé de jeter une oreille sur ce premier album d’Ekpyrosis. Une curiosité bien vite récompensée tant celui-ci va révéler des qualités insoupçonnées.



Pourtant, on ne peut pas dire qu’Asphyxiating Devotion brille par sa fraicheur ou son originalité. C’est même plutôt l’inverse tant les influences des Italiens sautent rapidement aux yeux et aux oreilles. Quelque part entre Incantation et Immolation (voir Gorephilia pour les inspirations plus récentes), Ekpyrosis reprend à son compte une formule développée bien avant lui par deux des plus importants groupes de Death Metal US. Un manque de personnalité flagrant mais néanmoins très vite compensé par un redoutable sens de l’efficacité qui va ainsi faire passer toutes ces questions d’identités usurpées au second plan.

Car si comme moi vous n’êtes pas de ceux qui s’arrêtent à ce genre de détails, Asphyxiating Devotion risque de très vite s’imposer comme l’une des belles surprises de cette année 2017 pourtant à peine entamée. Pourquoi ? Et bien parce que tout est là, déjà parfaitement en place, sans artifice. Une vision très claire de ce qui doit être fait et qui répond ainsi à une seule et unique ligne de conduite, celle de produire un Death Metal aussi agressif et implacable que poisseux et blasphématoire. Moins sujet à ces mid-tempos dégoulinants si chers à la bande de John McEntee, Ekpyrosis se montre dans l’ensemble particulièrement percutant. Certes, les assauts menés ici par les Italiens sont loin de cette frénésie que l’on peut retrouver chez certains autres groupes estampillés du sceau « Death Metal » (Angelcorpse, Centurian, Rebaelliun…) mais cela n’empêche pas le rythme général d’être relativement soutenu. Entre cette batterie galopante, généreuse en blasts et autres délices cadencés, ces riffs nerveux et affûtés et ces enchainements de séquences nombreux et parfois inattendus, Asphyxiating Devotion n’offre finalement que bien peu de répit à l’auditeur. Ces quelques moments de calme relatif interviennent lorsqu’Ekpyrosis laisse retomber cette intensité au profit de passages plus lourds durant lesquels l’atmosphère déjà particulièrement sombre et fuligineuse va venir s’épaissir encore davantage jusqu’à en devenir suffocante ("Profound Death" à 1:19, les premières secondes d’"Obsessive Christendom", "God Grotesque" à 3:25, "Immolate The Denied" à partir de 3:15, etc).



A la manière d’un Incantation, Ekpyrosis va justement porter une attention toute particulière à la mise en place d’une atmosphère obscure et anti-religieuse. De la première à la dernière seconde, de ces riffs nerveux et incisifs à ce growl profond et caverneux, de ces séquences punitives menées tambours battants à ces passages plus lourds et menaçants en passant également par ces quelques moments dotés d’un certain groove, tout transpire ici le blasphème et le rejet des religions quel qu’elles soient. Là encore, rien de bien nouveau dans la recette déployée par les Italiens mais le groupe possède indiscutablement le sens de la formulation. De fait, Asphyxiating Devotion s’impose rapidement comme un disque absolument redoutable mêlant compositions ultra efficaces et ambiance suffocante et blasphématoire au possible.



S’il ne révolutionnera pas le petit monde du Death Metal, Asphyxiating Devotion n’en demeure pas moins une excellente surprise. Ultra efficace et sans véritable défaut apparent, celui-ci tient largement la comparaison face aux ténors d’un genre qu’ils ont eux-mêmes contribué à façonner. Certes, Ekpyrosis n’aura jamais le statut de ces groupes dont il s’inspire ici copieusement mais il n’empêche que pour un premier album, on ne peut que saluer la qualité du travail réalisé. Du Death Metal de haute volée alliant puissance et agressivité, fidèle aux standards d’une époque aujourd’hui révolue et appliqué à la mise en place d’une atmosphère sombre et particulièrement blasphématoire. Les Italiens ont tout bon sur toute la ligne. Bien joué.

2017 - Memento Mori Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (2) 7.75/10 Webzines : (1) 6/10

tracklist 01. Profound Death (07:12) 02. Obsessive Christendom (03:19) 03. God Grotesque (04:29) 04. Immolate The Denied (05:19) 05. Incarnation Of Morbidity (04:47) 06. Morticians Of God (04:49) 07. Depths Of Tribulation (03:40) 08. Blasphemous Doom (03:36) 09. Unearthly Blindness (04:03)

Durée : 41:14

line up Marco Teodoro / Chant, Guitare

Nicolò Brambilla / Guitare, Chant

Marco Cazzaniga / Basse

Ilaria Casiraghi / Batterie

