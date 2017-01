Chroniques » Type O Negative - The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach) Chronique The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach)

Cette pochette de Type O Negative restera, pour des raisons évidentes, l’une des plus marquantes de la formation new-yorkaise. Car si on a tous déjà vu des trous du cul s’exposer fièrement sur la pochette d’un album, rares sont les groupes à l’avoir fait si "ouvertement" et en pleine connaissance de cause. C’est donc en toute décontraction que monsieur Peter Steele nous offre ici son séant tapissé de poils et par la même occasion l’entrée de son rectum. Un geste tout en générosité qui va accompagner les premiers pressages de ce deuxième album avant que Roadrunner ne se décide finalement à remplacer dès 1994 cette photo par une illustration naturellement moins choquante.

Mais la blague ne s’arrête pas là. Intitulé The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach), cet album a pour concept de simuler un enregistrement devant une assistance a priori pas très concernée par la musique de Type O Negative (insultes en tous genre, invectives de Peter à l’encontre de ce vrai/faux public, sample de foule mécontente, production volontairement proche d’un enregistrement live de l’époque...). Un trait d’humour tordu qui n’est rien de plus que le reflet de l’esprit sarcastique d’un Peter Steele bien en verge (voir sa contribution au magazine [url=http://www.seancarnage.com/2010/04/15/peter-steele-dead-heres-what-his-penis-looked-like/[/url]Playgirl). C’est aussi l’album le plus court de leur discographie puisqu’il ne compte que sept titres pour un peu plus de quarante minutes.



Sortie en 1992, The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach laisse entrevoir un Type O Negative encore très largement inspiré par les pérégrinations de Peter Steele au sein de Carnivore, groupe de Thrash/Crossover ayant officié entre 1982 et 1987. Des influences Punk/Hardcore encore extrêmement flagrantes qui vont ainsi transparaitre tout au long d’un album particulièrement catchy. De ces riffs à trois notes simples et entêtants ("I Know You’re Fucking Someone Else" à 2:15, "Pain" à 0:32, "Kill You Tonight", "Kill You Tonight (Reprise)" à 1:52), à cette batterie pleine d’allant ("I Know You’re Fucking Someone Else" à 2:20, "Gravity" à 0:49, "Pain" à 0:39, "Kill You Tonight", "Kill You Tonight (Reprise)" à 1:33) en passant par ces refrains fédérateurs ("I Know You’re Fucking Someone Else" à 9:03) ou encore ces quelques passages chantés en chœur ("Gravity", "Hey Pete", "Kill You Tonight (Reprise)"), Type O Negative continue très clairement de s’inspirer de la scène Punk/Hardcore new-yorkaise dans laquelle ses membres ont fait leurs premières armes.

Mais si ces influences prédominent encore très largement, le Type O Negative de



Malheureusement ce deuxième album souffre d’un défaut plutôt handicapant. Ainsi, en dépit de marqueurs identitaires puissants (Peter Steele, la construction atypique de chaque morceau, Peter Steele, le son particulièrement saturé des guitares, Peter Steele, la couleur verte...), le groupe a encore un peu trop le cul entre deux chaises pour espérer véritablement convaincre. Trop Punk/Hardcore pour les Goth, trop insaisissable pour les amateurs de Thrash/Crossover, le style de Type O Negative, s’il est déjà là - brut et tout entier - manque encore clairement finesse. Les choses s’emboitent mais avec force et maladresse : ces passages "Doom" qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, ces autres cassures assez peu naturelles qui portent souvent atteinte à la dynamique de l’ensemble (flagrant sur le premier morceau "I Know You’re Fucking Someone Else" mais pas que...) et d’une manière général ce côté beaucoup trop décousu de l’ensemble ont tendance à (me) laisser sur le bord de la route. Ajoutez-y ce délire d’enregistrement live, ce public insupportable et cette vraie-fausse reprise de Billy Roberts (popularisée par Jimmy Hendrix) et vous obtenez un The Origin Of The Feces (Not Live At Brighton Beach pas forcément très facile à appréhender et qui malgré un côté fun et léger fait bien pâle figure face à ses successeurs.



