OVNEV est un groupe qui avait des arguments pour me plaire mais qui n’arrive pas à tirer pleinement profit de ses qualités. Il veut jouer un black atmosphérique plutôt calme qui cherche à faire voyager l’esprit. Ça fonctionne par moments, et chacune des 5 pistes a au moins un passage où l’on constate que nos pieds ont légèrement décollé du sol, mais il a aussi la désagréable habitude de se laisser aller à des moments très simpliste, à des redites totalement inutiles dans ses mélodies, et surtout à vouloir intégrer des passages acoustiques qui font passer Francis Cabrel pour la référence de la musique folk.



Revenons un peu en arrière. OVNEV n’a pas la nationalité que son nom laisse croire. J’attendais un Russe, c’est un Américain. West est plus précisément Texan. Il aurait apparemment préféré naître et vivre ailleurs. Le logo, le nom du groupe, la pochette de cet album, les photos de l’homme, emmitouflé dans son sweat, tout fait penser qu’il vient de l’est de l’Europe (et pas du West, ahahahaha). Même le label est bien éloigné de ses terres natales. Naturmacht Productions. Allemand.



Ah oui, Naturmacht Productions. Je n’avais pas tilté tout de suite, mais c’est cette écurie sympathique qui déniche toujours des petits groupes tout aussi sympathiques, mais qui ne nous emmènent pas très loin. Ne serait-ce qu’en 2016, j’ai parlé de trois d’entre eux. 7.5/10 pour DRAUGUR et By the Rays of His Golden Light, 6.5/10 pour LEBENSNACHT et Raging Storm of Apocalypse et encore 6.5/10 pour VARGAFROST et Honour, Blood, Spirit and Love. Si le gérant de Naturmacht me lit, il va finir par penser que c’est personnel… Mais non, c’est juste que ses signatures n’ont réellement pas le niveau de leurs ambitions, ni le charisme qui peut combler le manque d’originalité et de talent.



OVNEV fait alors de l’atmosphérique gentil et sincère sans grande inspiration. « The Observatory », titre qui ouvre l’album est le meilleur, avec des vraies ambiances, une bonne montée en puissance. Mais déjà il abuse de l’acoustique de supermarché sur un final de plus de 2 minutes bien trop longuet, et avec des bruits de pas dans la neige bien clichés aussi... Les autres pistes ont des passages instrumentaux interminables et objectivement chiants, qui font oublier les bons moments... « Thrill of Pursuit » est bien lancé entre la 5ème et la 7ème minute. Il repart bien après un léger break. Mais il faut avoir eu le courage d’aller jusque là ! Et surtout, surtout, SURTOUT, le pire ce sont la longue intro de « Prosperous Desperation » et tout le dernier morceau « Suspended in Spirit » et cette putain de guitare forestière.



Pour vous montrer à quel point cet album est dispensable, les premiers commentaires qui me venaient à l’esprit étaient : « On dirait du WALDGEFLÜSTER, mais en moins bon ». Or, vu la notoriété de WALDGEFLÜSTER c’est un peu comme si je vous disais que ma voisine est connue, mais un peu moins que la nana qui fait une apparition dans l’épisode 4 de la saison 5 de Mentalist.

2016 - Naturmacht Productions Francis Cabrel fait du black atmosphérique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.7/10

tracklist 01. The Observatory 02. Thrill of Pursuit 03. Prosperous Desperation 04. Cycle of Survival 05. Suspended in Spirit

Durée : 42:58

parution 26 Novembre 2016