Hardwired... To Self-Destruct, je l'ai accueilli comme un fan, avec toute l'émotion que cela implique, mais un fan critique qui sait faire la part des choses. Ce Hardwired... To Self-Destruct, je vais le descendre, je vais le flatter. Je vais le repousser, je vais l'embrasser. Des attitudes contradictoires qui reflètent mes sentiments contrastés mais honnêtes.



Et on va commencer par la descente. Car c'est bien ce que j'ai ressenti aux premières annonces concernant ce nouvel album de Metallica, huit ans après le sympathique Lulu ne compte pas, on est d'accord?). Il y a d'abord eu ce titre d'album bien pourri. Hardwired... To Self-Destruct, non mais sérieux?! Qu'est-ce que ça sonne mal! Il y a ensuite eu la pochette dévoilée. Et là, ce fut vraiment le drame. Jamais vu quelque chose d'aussi immonde! Et pourtant j'ai déjà vu mon arrière grand-mère à poil! Comment peut-on pondre un artwork pareil pour un groupe de la trempe des Américains? Concept nul, couleurs dégueulasses qui font saigner les yeux et j'en passe! Dire qu'il y a eu en plus une polémique sur un plagiat éventuel d'une pochette de Cro-Mags! Même l'honneur du vieux logo a été bafoué avec cet effet brouillé ultra moche! Le livret ne sauvera même pas les meubles une fois l'opus sorti et acheté le 18 novembre jour de sa sortie puisqu'il reprend le thème atroce de la pochette. Il y a enfin eu la nouvelle de la tracklist répartie sur deux CDs pour quasi une heure vingt de musique (une version deluxe en contiendra même trois avec "Lord Of Summer", des reprises et du live!). Là, on comprend que Metallica n'est pas guéri de sa manie de faire durer ses morceaux. Ça va être long!



Puis il y a eu la musique. Des premiers extraits très encourageants. Thrashy, pêchus, efficaces, inspirés, avec une production claire et puissante. Metallica poursuit son retour vers ses terres d'origine après un



Et, en effet, j'ai vu. Ou plutôt écouté. Je n'ai même fait que ça pendant presque un mois! Au fil des écoutes, mon avis évoluait. Négatif au début, positif ensuite puis de nouveau négatif puis plus contrasté, que ce soit sur le disque dans son ensemble ou au sein même des douze morceaux. Mon opinion change d'ailleurs toujours encore un peu aujourd'hui! Pas facile donc de se forger un avis définitif sur le dixième (eh oui!) album des Four Horsemen. La seule chose sur laquelle tout le monde tombe d'accord (hormis la laideur de la jaquette), c'est la longueur excessive de l'œuvre. C'est qu'il y a à boire et à manger sur ce Hardwired... To Self-Destruct qui nous fait passer par tous les états. Alors oui le retour au old-school se voit confirmer. Au thrash aussi mais que sur quelques morceaux minoritaires. Metallica fait ainsi plus souvent dans le mid-tempo heavy que dans le tchouka-tchouka intensif. La différence entre les deux disques se fait d'ailleurs flagrante, avec un premier CD bien plus enlevé que le deuxième qui attend seulement la dernière piste, l'excellent "Spit Out The Bone", pour envoyer la sauce et rappelle même parfois l'époque Hardwired... To Self-Destruct aurait fait un très bon opus de sept morceaux.



D'autant plus frustrant que la galette s'ouvre de fort belle manière sur un "Hardwired" des plus énergiques, mon titre préféré. Du pur riffing thrash qui balance comme Metallica n'en avait pas fait depuis un moment. Comme quoi le groupe peut encore composer des titres courts (3'09!), qui plus est savoureux! Ce sera toutefois le seul. "Atlas, Rise!" lève déjà le pied et baisse en qualité après ce départ en fanfare, avec un chant pas toujours génial de James Hetfield (1'15...). Ce morceau plus ou moins mid-tempo à la saveur heavy old-school (le premier riff, c'est presque du Satan!) et aux mélodies sympathiques reste toutefois appréciable. "Now That We're Dead" se fait lui encore moins thrash avec quasiment que du gros mid-tempo appuyé. Le pattern de batterie à 4'57 pourrait même faire penser à l'intro d'"Enter Sandman". Pas du tout mauvais cela dit après les premières écoutes décevantes, le refrain simple s'avère même plutôt entêtant. On change de catégorie avec "Moth Into Flame" qui revient à un son plus thrashy et propose de bonnes séquences mélodiques tout comme des lignes de chant bien rythmées. Un morceau percutant et inspiré qui fait partie sans conteste du top 3. On n'aura pas la même chance avec "Dream No More", la piste la plus faible du premier CD. L'intro lourde à la lead sombre et menaçante ainsi que le riff mid-tempo principal pas dégueu passent encore. Par contre, le chant un peu distordu qui suit fait très mal, à tel point qu'on dirait une vieille chute de Hardwired... To Self-Destruct qui n'a pas grand chose pour lui si ce n'est une introduction douce avec de la basse ainsi qu'un passage très honorable au chant après la quatrième minute (le seul...). Sinon, trop mollasson, trop long (près de sept minutes) et les vocaux se révèlent limite ratés. "Here Comes Revenge" vient remonter la pente malgré un effet de gratte risible sur l'intro plombée qui essaye de faire menaçant. L'atmosphère sombre s'avérera par la suite mieux retranscrite, un des principaux atouts du titre avec du bon riff mid-tempo pêchu thrashy, notamment sur le refrain. Dommage qu'il s'étende beaucoup trop, au-delà des sept minutes, ce n'était pas nécessaire. La qualité chute à nouveau ensuite sur "Am I Savage?". S'il y a un clin d'œil à "Am I Evil?", il ne se trouve que dans le titre car les deux compos ne jouent pas dans la même cour. Hormis l'intro douce en son clair, un riff principal pachydermique pas mauvais et une séquence heavy old-school faisant penser à Night Demon tant dans le riff que le chant (Am I Savage? Scratching At The Door), ce morceau reste relativement inintéressant, à commencer par certaines lignes de chant moisies à effets très Hardwired... To Self-Destruct. Passée l'intro en arpèges correcte, le riff lourd dans tous les sens du terme qui suit sent déjà moins bon. Le chant pas du tout inspiré de Hetfield viendra anéantir tout espoir. Quelle mollesse, que c'est poussif! Et dire qu'il s'agit d'un hommage à Lemmy Kilmister de Motörhead! Ils ne pouvaient pas écrire quelque chose de plus rock 'n roll que ce titre mou du genou?! On finit par se dire que ce CD2 n'est vraiment pas terrible quand "Spit Out The Bone" retentit. Enfin un morceau qui envoie! Riffing thrash agressif, mélodies inspirées (twin guitars vers 4'00 même!), du tchouka-tchouka entraînant, un chant rageur, de la double et de la basse enfin mise en avant, "Spit Out The Bone" rejoint le top 3 de l'album sur la dernière marche derrière "Hardwired" et "Moth Into Flame" (ou la deuxième devant ce dernier, ça dépend des jours).



Voyez qu'il y a vraiment de tout sur ce Hardwired... To Self-Destruct en dents de scie. Ça méritait bien un petit track-by-track explicatif (et si vous n'êtes pas content, je vous emmerde!). Certaines caractéristiques (les défauts principalement) se retrouvent toutefois dans chaque morceau. La longueur en premier lieu, sauf pour ce "Hardwired" direct dans ta face qui ouvre tellement bien l'album qu'on ne peut qu'être déçu par la suite. Moins flagrant, des introductions similaires à base de roulements de caisse claire plus ou moins rapides par exemple. Cela dit la performance de Lars Ulrich reste encourageante. Je n'ai d'ailleurs jamais compris cet acharnement contre le batteur d'origine danoise. Ce n'est pas Buddy Rich ou Max Roach mais il fait convenablement le taf et l'a toujours fait en ce qui me concerne. Il luttera peut-être en live sur les passages les plus rapides à la double mais tant pis, le voir avec la patate sur les morceaux les plus vivaces me comble de joie. Robert Trujillo, lui, reste sous-exploité même si sa basse se fait plus entendre que sur



