Blessing In Disguise / The Human Factor / Hanging In The Balance et qui avait su grâce à son charisme vocal se montrer un digne successeur du regretté David Wayne (RIP), lui aussi classé parmi les timbres inoubliables. De quoi redonner un coup de boost à la carrière de Metal Church qui enchaîne les sorties négligeables depuis... le départ de Mike Howe et le génialissime Hanging In The Balance que je place toujours tout en haut de la discographie des Californiens avec le premier album éponyme.



C'est que le père Vanderhoof n'a pas fait montre d'une inspiration débordante toutes ces années, pas non plus aidé par le trop platonique chanteur Ronny Munroe, loin d'être à la hauteur de ses deux illustres prédécesseurs. J'avais moi-même été sévère avec le groupe dans ma chronique de l'album précédent, l'anecdotique XI pour le onzième album de la formation et la pochette bof (quoique le combo a fait bien pire), on se disait que ce n'était pas gagné!



Eh bien en fait si, c'est gagné! Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas entendu Metal Church à pareille fête! Revenant à la tradition des openers qui mettent tout le monde d'accord ("Beyond The Black", "Ton Of Bricks", "Fake Healer", "Gods Of Second Chance"...), XI s'ouvre sur un "Reset" tonitruant, du bon vieux thrash véloce à base de tchouka-tchouka entraînant. Efficace en diable, tout comme le riff thrashy mélodique principal qui fait mouche. Et si Mike Howe nous livrera des lignes de chant plus mémorables tout au long de l'opus, le bonhomme répond d'emblée aux interrogations sur son organe. Oui, Howe a su garder sa voix quasi intacte, ce timbre un peu nasillard reconnaissable entre mille. Les mélodies de voix ne s'avèrent pas toutes géniales (pas fan de celles de "Shadow" entre autres) mais dans l'ensemble, la performance, vingt ans après son dernier enregistrement, impressionne, que ce soit sur les couplets ou les refrains. À ce niveau, gros coup de cœur pour l'enchaînement "No Tomorrow", "Signal Path" (à chanter sous la douche) et "Sky Falls In" (poignant) qui constitue le meilleur passage de l'album, ainsi que le groovy "Fan The Fïre" (hommage à Motörhead?!) excellent titre bonus de la version européenne sortie chez Nuclear Blast, comme quoi le retour de Howe en a réveillé certains (toujours Rat Pak Records pour les US). Dans son style à la fois caractéristique et typique du power/thrash US du début des années 1990, l'Américain chante juste, varie bien son registre entre dynamisme, puissance, intonations plus douces ou ton plus grave, sait trouver des mélodies vocales qui restent en tête ainsi que des rythmiques efficaces. Et surtout, il n'essaye pas de trop en faire pour en mettre plein la vue. Une prestation sobre, intelligente et fort à propos tout à fait réussie. Franchement, je n'en attendais pas autant de ce comeback inespéré, me préparant même à ne pas retrouver tout à fait le Howe que j'ai tant apprécié. Le voilà pourtant à nouveau dans mes oreilles!



Aussi convaincant que soit son retour, Howe n'aurait toutefois pas pu porter XI à lui seul. Il en est bien sûr un des fondements principaux puisque les meilleurs morceaux se révèlent ceux offrant les meilleures lignes de chant ("No Tomorrow", "Signal Path", "Sky Falls In", "It Waits", "Fan The Fïre"...). Mais encore fallait-il que la musique suive derrière. C'est bien le cas. On dirait que ce comeback a boosté Kurdt Vanderhoof et consorts qui ont retrouvé l'inspiration qui leur manquait depuis un moment. Les riffs, bien que très classiques dans un style heavy/thrash old-school, s'avèrent énergiques, efficaces et souvent dotés de bonnes mélodies. Du pur Metal Church, qui n'a jamais été le groupe de thrash le plus agressif et rapide du monde mais possédait une classe et un feeling certains, vocalement comme musicalement, préférant composer de vraies morceaux variés et mémorisables sur des paroles chantées et réfléchies. Des qualités que l'on retrouve ici avec plaisir sur ce XI hétéroclite qui va du thrashy sautillant/mid-tempo headbangant (la plupart du temps), au thrash plus enlevé (surtout "Reset" qui montre d'emblée que Metal Church ne prendra pas tout de suite sa retraite, un peu sur "Signal Path" en fin de solo vers 4'30 ainsi que sur "Needle And Suture", morceau bien casse-nuque mais un peu gâté par quelques enchaînements pas toujours très heureux, qui part en tchouka-tchouka à la troisième minute), en passant aussi régulièrement par des séquences plus posées à base d'arpèges et/ou d'acoustique (intro et break du milieu de "No Tomorrow", début de "Signal Path", de "Sky Falls In" (oui toujours les mêmes!) et de "Soul Eating Machine" avant d'envoyer un savoureux riff heavy/thrash mélodique, l'ouverture inquiétante de "Blow Your Mind", très bon titre sombre qui offre une belle montée en puissance, etc) ou simplement plus retenues, sans forcément du son clair (les couplets du vaporeux "Shadow"). On note même en clôture d'album un fort sympathique "Suffer Fouls" plus atypique sur son riff principal dissonant accompagné d'une rythmique dansante assez rock 'n roll. Rayon leads, les guitaristes ont aussi retrouvé le feu sacré, nous offrant bon nombre de solos brillants ("No Tomorrow à 3'34, "Signal Path" à partir de 4'07, "Shadow" à 2'48, "Soul Eating Machine" vers 3'15 très années 1980, "It Waits" à 4'09 puis 4'30 en tapping, superbe...) avec même quelques parties de ping-pong pas piquées des vers ("Killing Your Time", "Suffer Fools").



L'annonce du retour de l'ancien chanteur émérite Mike Howe a remis Metal Church sous le feu des projecteurs. Honnêtement, qui s'intéressait encore à cette vieille institution sous perfusion depuis vingt ans et qui s'est même déjà séparée plusieurs fois? Déjà que Metal Church a toujours vécu dans l'ombre de Metallica et autres Megadeth! Pas grand monde à mon avis. Et ce n'est pas l'insignifiant XI, Metal Church sort carrément son meilleur album depuis Hanging In The Balance. Un opus certes encore en dessous des cinq premiers albums des San-Franciscains car tout n'est pas parfait comme certains moments plus génériques, moins prenants ou à cause d'une longueur un peu trop excessive (1h!) mais qui a tout pour plaire, que ce soit son dynamisme entraînant, ses riffs affûtés, ses solos inspirés, ses lignes de chant entêtantes, son groove, ses ambiances diverses et variées ou son efficacité. Certains morceaux comme "No Tomorrow", "Sky Falls In", "It Waits" et surtout "Signal Path" (ah ce refrain!) peuvent même prétendre au rang de classique. Voilà donc une belle porte d'entrée dans l'univers de Metal Church pour la nouvelle génération qui a pu passer à côté de ce groupe injustement négligé, même si le style heavy/power/thrash soft coincé dans les années 1980-1990 du quintette peut paraître un peu désuet (cette manie du fade-out en fin de morceau ou des intros en arpèges, la production certes claire mais un peu trop "petit bras"...). Pas pour moi qui préfère ces sons datés mais avec du feeling à des genres plus modernes qui en sont souvent dénués. Je n'espère plus qu'une chose désormais, les voir enfin en live, au Hellfest ou ailleurs. Et mourir tranquille. Ah les salauds! Ils nous ont sacrément fait languir! Bon, on s'en doutait bien avec ces indices laissés par le groupe sur Facebook. Mais l'annonce officielle a tardé, tardé. Et puis elle est enfin arrivée. 