Chroniques » Dominhate - Emissaries Of Morning Chronique Emissaries Of Morning (EP)

Plus c'est long plus c'est bon?! Pas en musique en tout cas, ou alors que pour les amateurs de prog. Parce qu'en même pas vingt minutes, Dominhate défonce des culs à la chaîne sur ce Emissaries Of Morning foutrement bonard! J'en ai encore le kiki dressé tout dur comme les obélisques de la pochette somptueuse qui m'a poussé à l'écoute. Une surprise d'autant plus grande qu'on ne l'avait pas vue venir (bah oui sinon ce ne serait plus une surprise!). C'est Lavadome Production, dénicheur attitré de talents, qui est allé déterrer le combo en Italie. Dominhate n'est pourtant pas si nouveau puisque sa formation remonte à 2008 et qu'il a déjà sorti un album en 2014, Towards The Light, sur The Spew Records. Jamais entendu parler!



Mais là, vous allez en entendre parler, croyez-moi! Certes un peu tard pour un malheureux EP 4-titres (plus une intro samplée dans l'Espace) paru en avril 2016. Vieux motard que j'aimais comme ils disent! Car si Dominhate ne réinvente pas le death metal, il s'y prend avec une adresse redoutable. Beaucoup de blast-beats musclés, un peu de tchouka-tchouka thrashy entraînant, quelques mid-tempos headbangants, certaines séquences plombées doomisantes, du bon gros growl caverneux, et bien sûr des riffs dark et inspirés souvent rapides en tremolo. Il y a tout ici tout pour plaire à l'amateur éclairé de musique noire et brutale. Et vous savez à qui ils me font penser ces Italiens? À Dead Congregation. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai été tout excité à l'écoute de Emissaries Of Morning. Le death metal de Dominhate se fait légèrement moins abrasif et nocturne que celui des dieux grecs, une sorte de version un poil plus "light", mais on retrouve vraiment le même type de jeu et d'ambiance, ce death metal burné et sombre qui renvoie à Incantation, Immolation, voire Morbid Angel et que j'aime tant. Bon nombre de passages évoquent en effet le combo hellène. Rien que les larsens sur l'intro "Saturn Rising", on dirait le début de "Redemptive Immolation" sur Sombre Doom! La liste est longue ensuite, entre autres le riff blasté bien sombre à 1'29 sur "Awakening Confessiones" puis cette basse vrombissante avec des larsens à 2'30, le bourrinage lumière éteinte de "Faith Delirius Imago" à partir de 0'36 et surtout la fin géniale de "Creation Quies Monumenti (remarquez cette manie de nommer les titres avec un premier mot en anglais et les deux suivants en latin) avant le sample de clôture dans l'esprit de celui d'ouverture, ce riff ténébreux jouissif qui me colle des frissons de plaisir. Hormis les deux tentatives ratées de solos qui ne sont que de la branlette de vibrato ("Faith Delirius Imago" à 1'52 et "Immolation Carmen Astri" à 2'32, ouais je balance!), le quatuor de la Grande Botte n'a vraiment pas à rougir de la comparaison avec la troupe d'Anastasis.



Même s'il y fait noir, je crois que c'est clair. Ce Emissaries Of Morning sorti de nulle part met la branlée. Tout simplement mon EP préféré de death metal en 2016 avec ceux d'Affliction Gate et Dead Congregation. Pas besoin d'en faire des tonnes ou de révolutionner le genre. Dominhate fait dans le classique et il le fait très très bien. La formation transalpine va droit au but grâce à des morceaux courts et efficaces dans une combinaison réussie de brutalité et d'ambiance que n'aurait pas reniée Dead Congregation, sur à peine vingt minutes. Court mais suffisant pour se rendre compte du potentiel de ce groupe qui méritait bien un coup de projecteur dans nos pages. Vivement la suite!

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE