Sorti d’abord en cassette et en téléchargement via le label Heidens Hart Records, c’est 6 mois plus tard, en octobre 2016, que le premier album de STANDVAST sort sous format CD chez Werewolf Promotion.



Derrière Afkomst, qui signifie « Ascendance » en néerlandais, se cachent deux hommes loin d’être des inconnus et déjà habitués à travailler ensemble. Nortfalke et Rödulv sont tous les deux membres des remarqués TARNKAPPE qui viennent tout juste de sortir un deuxième album (clip plus bas). Le premier homme, apparu également chez SALACIOUS GODS, LUGUBRE ou encore KJELD, s’occupe de tous les instruments. Le second n’est que chanteur, et même s’il est rare dans la scène il a commencé il y a 20 ans dans un groupe de death.







Allez écouter, parce que ce titre est bon, avec des vocaux qui arrachent bien. STANDVAST a d'ailleurs quelques ressemblances musicales, beaucoup plus en fait que ce que la pochette pouvait laissait penser en tous cas tout. On s’attendait à écouter une musique sereine, atmosphérique, voire même épique, mais non. Il y a bien de la hargne, de l'agressivité, des couilles velues. Le concept est d'ailleurs la haine du monde actuel, le groupe est clair sur son message en se présentant comme un « raw, militant Black Metal against modern world ». Et il est très « against » effectivement. Rageur, nerveux, le black fait peu de concession ici. Il se teinte de punk et prend des intonations martiales, trouvant alors quelques points communs avec AD HOMINEM. Il a juste quelques nuances, et si ce n’est pas continu, il a bien des notes de clavier à quelques reprises, comme sur le très bon instrumental « Vraatzucht » et le très agressif « Houd stand! ». C’est léger, ponctuel, et ne gênera pas les apôtres de la haine.



L’un des bons choix de STANDVAST, c’est de faire des titres courts. Alors que les formations qui rallongent à n’en plus finir leurs titres se multiplient depuis quelques années, les Hollandais en prennent le contrepied et lâchent des pistes qui ne dépassent que de peu les 3 minutes. Du coup, même s’il y a douze pistes, l’album ne s’éternise pas et ne fait qu’une trentaine de minutes.



Par contre, il ne faut pas être trop exigeant parce que du côté de l'inspiration, le groupe pêche fortement. Rien de transcendant. Une fois la lecture lancée il s’écoute sans encombre, mais une fois terminé il se range dans une pile poussiéreuse sans beaucoup plus d'encombre non plus...

2016 - Werewolf Promotion Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Standvast

Black Metal - Pays-Bas

écoutez Last van het bevel

tracklist 01. Onzichtbare draden 02. Hoogmoed komt voor de val 03. Heemvast 04. Vraatzucht 05. Heathen resistance 06. Het ware symbol 07. Gulzigheid 08. As wolves feed 09. Houd stand! 10. Last van het bevel 11. De teerling is geworpen 12. De bloedrode nederlaag

Durée : 31:24

parution 31 Octobre 2016

thrashothèque 1 personne possède cet album

