Pourquoi continuer à avoir des attentes alors que l'on est continuellement déçu ? Peut-être par espoir de retrouver cette magie des premiers instants, celle de la découverte et du plaisir de l'écoute. Un espoir que l'on sait d'avance vain, mais auquel on continue à s'accrocher, en espérant que l'inspiration revienne du côté de ce groupe qu'on apprécie tant. Un sentiment que je connais bien lorsqu'il s'agit du cas Mono, n'arrivant plus à m'émouvoir, en format physique tout du moins, depuis For My Parents. Comme une baisse de régime qui ne cesse de tirer les Japonais vers le bas. Une envie de jouer la carte de la sécurité qui ne leur réussit pas. Une perte de la mélodie frappante, qui transcende et fait frissonner. Requiem for Hell était ainsi prédestiné à être un nouvel échec de la part du quatuor, qui ne cesse de creuser le fossé du désamour entre eux et moi.



Cette sensation de continuité me laisse amer, et se fait ressentir comme une stagnation de la part des Japonais. Ni une régression, ni une progression, juste une marche sur un chemin bien tracé, sur lequel chaque pas est calculé. Comme depuis quelques années, en somme, aucune once de spontanéité n'est permise, sauf peut-être les bruitages noise à la fin de la piste éponyme. Une petite prise de risque qui n'apporte rien, et ferait presque regretter la volonté du groupe de rester sur ce sentier balisé, d'autant plus que le morceau titre est une réussite comme on en entendait plus depuis bien longtemps chez Mono. Une lueur d'espoir dans un abysse terne. J'aurais aussi pu me montrer clément avec « Death in Rebirth » et « Stellar », s'il ne s'agissait pas d'un simple découpage du titre sorti sur le split avec The Ocean, faisant ainsi figure de remplissage là où la qualité intrinsèque desdites compositions n'est pas à remettre en cause. Celles-ci s'inscrivent dans un registre post-rock classique à la Mono, mais dont l'explosion à la fois contrôlée et raffinée communique encore des émotions qui vous touchent en plein cœur.



De l'émotion, de la sincérité, de l'envie, c'est ce que je ne parviens plus à retrouver. Ces instants fugaces où l'atmosphère parvient à vous emporter sont encore présents, et paradoxalement décuplés tant le reste de l'album laisse froid. « Ely's Heartbeat » apparaît comme un exercice de style qui n'aboutit à rien, où jamais l'on ne ressent ces frissons dont les Japonais avaient le secret. Quand bien même leurs riffs sont inspirés, ils ne semblent désormais plus qu'être des automatismes. Une application d'une formule maîtrisée sur le bout des doigts, trop parfaite pour être honnête. Le temps ne s'arrête plus, il s'étire, et semble infini. Quel dommage d'avoir fait l'impasse sur toute audace pour offrir à son auditoire une composition aussi plate, d'autant plus que celle-ci se veut porteuse d'un message fort. Et il me paraît difficile de vanter les mérites de « The Last Scene » par rapport à sa prédécesseur, car cette conclusion ne brille pas davantage. La pièce de fin type, se voulant ambiante et mélancolique mais qui n'arrive à rien. Aussitôt écoutée, aussitôt oubliée, comme une bonne partie de ce disque, tout compte fait.



Écrire cette chronique ne fut pas simple, tant j'ai donné sa chance à ce Requiem for Hell, et ce pendant des mois. J'ai longuement cherché à m'imprégner de ses mélodies, mais toutes les écoutes se sont achevées sur un sentiment de frustration. Je ne peux m'empêcher de ressentir un palpitement d'inspiration de la part des Japonais. Ils en ont encore sous le pied, et les moments clefs du disque parviennent aisément à le prouver. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui que Mono cessera de se reposer sur ses lauriers. Et tant qu'ils seront coincés dans ce cycle, cette impression de stagnation persistera. Dommage pour moi, je crois encore que le groupe sera capable de renverser la tendance avec sa prochaine œuvre. Vous pouvez déjà préparer la pelle pour me ramasser en mille morceaux au moment où je tomberai encore de haut.

2016 - Pelagic Records / Temporary Residence Ltd. Post-Rock notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (11) 7.42/10

plus d'infos sur Mono

Post-Rock - Japon

tracklist 01. Death in Rebirth 02. Stellar 03. Requiem for Hell 04. Ely's Heartbeat 05. The Last Scene

parution 30 Octobre 2016

voir aussi Mono / The Ocean

Transcendental (Split-CD)

2015 - Pelagic Records