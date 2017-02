Chroniques » Malevolent Creation - Retribution Chronique Retribution



Ainsi, un an seulement après la sortie de son premier album, l’excellent Retribution. Un retour rapide qui pourtant ne s’est pas fait sans heurts puisque Jeff Juszkiewicz (guitare) et Mark Simpson (batterie) seront remplacés au pied levé par Rob Barrett et Alex Marquez. Pour ce qui est de l’artwork et de la production, c’est sans trop de surprise que les Américains ont choisi de faire appel encore une fois aux talents de Dan Seagrave et Scott Burns.



Pourtant, bien que le célèbre producteur soit toujours derrière les manettes, il est accompagné pour l’occasion par les membres de Malevolent Creation probablement soucieux de s’impliquer davantage dans le processus de production. Il est d’ailleurs à noter que Retribution n’a pas été enregistré au Morrisound studio mais au Criteria Recording studio de Miami. Si la raison et l’implication du groupe dans cette décision me sont inconnus, une chose est sûre c’est que le son de ce deuxième album est en tout point meilleur que celui de son prédécesseur. Plus puissant, plus rugueux mais aussi moins compressé, il donne au Death Metal des Américains un tout autre impact et semble aujourd’hui nettement moins daté. Un constat évident dressé dès la première écoute de ce Retribution qui d’emblée va prendre place au-dessus de son prédécesseur.

D’autant plus que si la formule déployée par Malevolent Creation n’a pas fondamentalement changé, on constate néanmoins quelques légères évolutions à commencer par le chant de Brett Hoffmann devenu plus guttural. Si l’on reconnait son phrasé et son débit mitraillette, on peut également constater que sa voix se fait désormais plus profonde tout en conservant les caractéristiques d’antan. Soit un chant relativement bâtard entre growl à la sauce Death Metal et vocalises arrachées plus proches de ce que l’on peut retrouver dans la scène Thrash dans laquelle Malevolent Creation a pas mal puisé à ses débuts. D’ailleurs, ces fameuses influences Thrash évoquées lors de ma chronique de



Parée d’une production qui aujourd’hui encore met en valeur des compositions savamment ficelées, Retribution va très vite s’imposer comme le meilleur album de Malevolent Creation. La pièce maîtresse d’une discographie sans réelle faute de goût (hormis les artworks publiés après Stillborn mais néanmoins plombée par d’incessants problèmes de line-up et d’égos probablement un poil surdimensionnés. Là où

Mené en un peu plus de trente-quatre minutes, ce deuxième album ne fait absolument aucun cadeau. Tête la première, la rage au ventre, Brett Hoffmann, Phil Fasciana et leurs associés conduisent leurs assauts à coup de séquences explosives. Les riffs sombres, rapides, nerveux et menaçants du duo Phil Fasciana/Rob Barrett pleuvent ainsi sans discontinuer alors que derrière les fûts, le nouveau venu Alex Marquez s’en donne à cœur joie blastant et cavalant à tours de bras avant de poser le plus souvent des breaks bien costauds idéal pour briser des nuques. Et puis il y a cette basse, toujours un peu en retrait dans le mix mais dont les manifestations les plus perceptibles demeurent un véritable régal. Un rythme particulièrement effréné qui ne laisse que bien peu de place à l’indécision et au doute imposant ainsi le Death Metal de Malevolent Creation comme une évidence.



Retribution représente ainsi une belle progression de la part d’un Malevolent Creation alors au sommet de sa carrière après seulement un seul album. Tout y est alors parfaitement en place, maitrisé de A à Z avec ce sens de l’efficacité et du groove absolument irrésistible et imparable. Entre attaques radicales menées le couteau entre les dents et séquences au groove typiquement new-yorkais, les Américains ont permis de faire le pont entre les deux écoles majeures de la côte est des Etats-Unis. Alors que l’on peut trouver quelques défauts à Les années 80/90, époque dorée durant laquelle un groupe pouvait sortir un nouvel album tous les ans et continuer à être pertinent artistiquement parlant. Avec trois disques parus entre 1991 et 1993, Malevolent Creation ne fait pas figure d’exception. Comme beaucoup d’autres formations de l’époque, il était lui aussi mué par cet enthousiasme général. 