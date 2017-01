Chroniques » Motörhead - Inferno Chronique Inferno





Il suffit d’écouter les premières notes de « Terminal Show » pour se rendre compte que les mecs sont en très grande forme, tant ce titre combine puissance et accroche directe et qui sous sa construction basique pose déjà les prémices de ce qu’ils nous offriront par la suite et jusqu’à la fin. Sans rien révolutionner à leur style ce morceau d’ouverture a quand même suffisamment d’arguments à faire valoir, notamment la participation de Steve Vai qui vient poser un solo (tout comme sur le rapide et efficace « Down On Me »), histoire d’apporter un petit plus. Entre tout cela on reste avec une vraie homogénéité musicale et un intérêt constant où se côtoie les compos bien lourdes et écrasantes comme les massifs « In The Year Of The Wolf » au riffing intéressant, « Suicide » qui se la joue tranquille avec son train de sénateur, et « Fight » au nom bien choisi tant sa lourdeur et ses parties de double donnent la sensation du départ des troupes au combat. Cependant la bande n’oublie pas les morceaux rapides qui ont fait sa gloire comme l’excellent « Life’s A Bitch » bien rentre-dedans et frontal, tout comme le court « Smiling Like A Killer » en béton armé qui rappelle la grande époque du « No Sleep ‘Til Hammersmith », et qui ne fait pas tâche au milieu des trois classiques que contient cette pépite.



« Killers » est incontestablement est une des meilleures chansons de ce « Inferno », elle rassemble ce que le groupe sait faire de mieux, en y joignant une excellente introduction et le tout mis en valeur par les riffs simples et remuants de Phil Campbell qui délivre une prestation de haut-vol (tout comme sur le reste de cet opus), tout comme sur la plage suivante nommée « In The Name Of Tragedy ». Celle-ci donne envie de taper du pied et remuer la tête tant son mid-tempo est entraînant, et le boulot effectué par la rythmique est groovy à souhait, du coup cette dernière aura sa place pendant un bon moment sur scène (où Mikkey Dee en profitera pour y caler son célèbre solo de batterie), tout comme l’ultime plage de cette galette, l’atypique « Whorehouse Blues ». Il est vrai qu’au début cela peut surprendre vu qu’il est entièrement joué en acoustique (et sans trace de jeu du frappeur blond), mais quand on y réfléchit bien il a finalement toute sa place car Lemmy n’a jamais caché sa passion pour le vieux Rock N’Roll et le Blues, qui transparait régulièrement tout au long de sa discographie. On retrouve ici l’ambiance des champs de coton et des bayous où les guitares sèches se mêlent à merveille aux parties chantées calmement, et à l’harmonica qui sert de passages solos pour rehausser encore plus le niveau, et qui connaîtra une belle carrière sur les scènes du monde entier lors du début du rappel.



Autant dire qu’avec une telle sortie sous le coude le groupe ne pouvait que marquer les esprits, et il en profitera d’ailleurs pour réaliser durant la tournée qui suivra le dvd « Stage Fright » filmé lors d’un show à Düsseldorf, confirmant leur retour en pleine forme (et aussi que l’Allemagne est bien leur seconde patrie) qui continuera dans le futur proche. Alors que le cap de l’anniversaire se profile à l’horizon, et qu’une quatrième décennie d’existence arrive à grands pas, l’un des plus célèbre chanteur/bassiste de l’histoire est encore prêt au combat et à délivrer sa bonne parole partout sur la planète, avec une forme physique et une intégrité artistique qui force le respect. Après un « Hammered » sombre et réussi mais qui a néanmoins fait beaucoup parler, l’heure de la revanche a sonné pour Lemmy à l’aube des trente ans d’activités de son cher bombardier. Après la noirceur de son prédécesseur, le trio a décidé de revenir à ses fondamentaux tout en faisant appel à un jeune producteur du nom de Cameron Webb, dont personne n’imagine encore l’impact majeur qu’il va apporter au groupe sur cet album et pendant les années suivantes. Car si Brian Epstein a souvent été considéré comme le cinquième Beatles, on peut dire que le nouveau venu sera incontestablement le nouveau quatrième membre du combo, tant son implication sera décisive sur ce « Inferno » et ses successeurs. 2004 - SPV Hard - Rock N'Roll

tracklist 01. Terminal Show 02. Killers 03. In The Name Of Tragedy 04. Suicide 05. Life's A Bitch 06. Down On Me 07. In The Black 08. Fight 09. In The Year Of The Wolf 10. Keys To The Kingdom 11. Smiling Like A Killer 12. Whorehouse Blues

Durée : 49 minutes

line up Lemmy Kilmister / Chant / Basse

Phil Campbell / Guitare

Mikkey Dee / Batterie

