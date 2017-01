Chroniques » Wrath From Above - Beyond Ruthless Cold Chronique Beyond Ruthless Cold

Le "Panzer Division Marduk" fonctionne encore aujourd'hui parce qu'il est immédiat, et court. Infernal War fonctionne, parce que les Polonais, si rapides soient-ils, n'oublient à aucun moment d'infuser du groove, du feeling à leurs assauts - sans parler de la technique du batteur, qui continue de faire baver bon nombre de pratiquants. "Beyond Ruthless Cold" est un bon premier jet, malheureusement plombé par une production un peu trop synthétique, un son de boîte à rythme qui devient de plus en plus agaçant au fil du disque, et surtout, par une durée excessive. Mais il saura répondre à l'éventuel besoin urgent de se faire casser la gueule et les oreilles par des compatriotes. Ce qui, ma foi, est bien le minimum syndical que l'on peut attendre d'un album de ce genre. Des Panzers, l'URSS, faucille et marteau, Satan, le froid, les influences revendiquées de Marduk, Anaal Nathraak et Infernal War... Inutile de vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour. Aussi bien séduit par la présentation de cette toute première offrande du duo Nantais Wrath From Above, que par le bel artwork de Maxime Marie, j'ai bondi sur la promo de, qui sortira en Février prochain via Apathia Records (gage de qualité s'il en est). Tout français qu'ils soient, Antar et DM sont habités par la sauvagerie Russe, à mi-chemin entre le soldat de l'Armée Rouge parti dessouder du Boche par paquet de quinze et lesoviétique rompu auxet autres. Et ce premier méfait, à défaut d'être transcendant ou exempt de défauts, décrasse sévèrement les tympans.Wrath From Above se réveille avec "Terrorfront", prend un grand bol detous les matins et se couche avec, c'est flagrant. Un peu trop, même, mais là n'est pas le problème - on ne va de toutes façons pas écouterpour y chercher la nouveauté et l'originalité. On ne pourra que s'incliner face à la soif de sang du duo, plus soucieux de débrider la boîte à rythmes et balancer des riffs en forme de murs compacts que de ralentir le propos pour ménager l'auditeur. Le tempo ne ralentit que très rarement, et hormis l'introduction et "Scorched Ground" (en forme d'interlude apocalyptique), les quelques passagestiennent plus de la frappe chirurgicale que de la volonté de laisser l'auditeur souffler. Des tremolos de "Prevail" jusqu'à la fermeture d' "Everlast", Wrath From Above garde le pied hargneusement vissé à la pédale, char d'assaut soutenu par une prestation vocale impeccable, haineuse juste comme il faut - bien qu'elle perde de son intensité au fil deEt c'est bien sur ce point que les choses se gâtent : aussi efficace soit-il, l'album est long. Beaucoup trop long. Et cette frénésie qui aurait fonctionné sur moins d'une demie-heure peine à rester aussi attrayante sur presque 45 minutes. Hormis la longueur, la boîte à rythmes est également discutable - Antar expliquait, dans un entretien (bien débile) publié par le webzine Winter Torment , que le format "duo" était une contrainte due à la difficulté de trouver des musiciens compétents plus qu'un choix délibéré. Si la machine est relativement bien, elle reste synthétique, et sans aucun feeling. Précise et froide, ce qui colle certes à merveille au concept demais finit immanquablement par taper sur les nerfs.Lefonctionne encore aujourd'hui parce qu'il est immédiat, et court. Infernal War fonctionne, parce que les Polonais, si rapides soient-ils, n'oublient à aucun moment d'infuser du groove, du feeling à leurs assauts - sans parler de la technique du batteur, qui continue de faire baver bon nombre de pratiquants.est un bon premier jet, malheureusement plombé par une production un peu trop synthétique, un son de boîte à rythme qui devient de plus en plus agaçant au fil du disque, et surtout, par une durée excessive. Mais il saura répondre à l'éventuel besoin urgent de se faire casser la gueule et les oreilles par des compatriotes. Ce qui, ma foi, est bien le minimum syndical que l'on peut attendre d'un album de ce genre.

2017 - Apathia Records Black/Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Wrath From Above

Black/Death Metal - France

nouveaute A paraître le 3 Février 2017

écoutez Prevail

Empire

tracklist 01. Beyond Ruthless Cold (intro) 02. Prevail 03. Permafrost 04. They Came at Night 05. Storm the Sky 06. Empire 07. Scorched Ground (interlude) 08. Besieged 09. Concealed Weapons 10. World’s Burning 11. Everlast

Durée : 42:38

