Chroniques » Cursed - III: Architects of Troubled Sleep Chronique III: Architects of Troubled Sleep

Jane Doe m'avait encore laissé les joues rouges) et de Baroness (dont John Dyer Baizley a créé la pochette du disque nous intéressant aujourd'hui), c'était avec curiosité que je m'étais lancé dans l'écoute de III: Architects of Troubled Sleep. Et je ne m'attendais pas à une telle claque qui, avec I Don't Care Where I Go When I Die de Gaza, a signé mon amour pour ce hardcore noir, amour que j'ai pu développer sur Thrashocore.



Il y a des choses qui ne se discutent pas. III: Architects of Troubled Sleep restera, en raison de ce qu'il a inauguré, mon album préféré de Cursed. Il faut dire qu'il contient, à sa manière, tout ce qui fait la force de ce type de hardcore, à la fois punk, extrême et sombre. À peine le sample cynique de « Architects of Troubled Sleep » passé, c'est une déferlante qui s'abat sur nous. Non recommandable aux cardiaques, cette entame ouvre les hostilités avec une rage qui, aujourd'hui encore, me colle le même sourire aux lèvres qu'au début. Après un longue-durée plus ambiancé et chaleureux envers ceux l'écoutant, la bande de Chris Colohan (toujours aussi doué que sur



Toujours autant marqué par des groupes comme His Hero Is Gone et sa déprime vindicative ou Pig Destroyer, Cursed atteint ici des sommets d'agressivité, à la manière d'un « Into The Hive » dont le riff principal reste un exemple de frénésie. L'expression « terrorisme sonore » dont on aime user et abuser de nos jours ? Elle a pris chez moi ses racines dans ces trente-quatre minutes, où l'ultra-violence côtoie un certain désespoir, salissant de sa boue noire des thèmes politiques et sociaux bien connus ainsi que le petit monde du hardcore et ses faux amis (« Friends in the Music Business »). Telle une formation comme Complete Failure, Cursed n'est pas ton pote. Amer au départ et amer à la fin (inutile de rappeler ici les conditions de la séparation des Canadiens, déjà évoquées dans ma chronique de



Cependant, et sans tomber dans une espèce de poésie romantique qui n'a pas sa place ici, Cursed dévoile sur III: Architects of Troubled Sleep un autre versant de sa colère, où l'abattement prend le pas sur le reste. Qu'est-ce que j'ai pu écouter « Gutters » lors de mes premiers rendez-vous avec lui ! Titre mélodique, brut, où une guitare égrène ses notes comme un sadomasochiste pose ses outils sur la table, il termine l'ensemble en enlevant toute idée de plaisir, rendant claires les intentions de l'ensemble dans lequel il s'insère, des fois qu'on est vu ici uniquement une occasion de se défouler. Du blues fait au marteau-piqueur (rah, ce son ravageur...), voilà ce qu'est cet album.



2008 - Goodfellow Records / Reflections Records Hardcore / Crust / Punk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (4) 8/10

plus d'infos sur Cursed

Hardcore / Crust / Punk - Canada

tracklist 01. Architects of Troubled Sleep 02. Night Terrors 03. Magic Fingers 04. Antihero Resuscitator 05. Friends in the Music Business 06. Into the Hive 07. III 08. Unnecessary Person 09. Hegel's Bastard 10. Dead Air at the Pulpit 11. Gutters

Durée : 34 minutes 27 secondes

line up Chris Colohan / Voix

Christian McMaster / Guitare, Basse

Mike Maxymuik / Batterie

Dan Dunham / Basse, Guitare

parution 25 Mars 2008

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

voir aussi Cursed

One

2003 - Deathwish Inc. Cursed

Two

2005 - Goodfellow Records