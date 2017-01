Chroniques » Niedergang - Átszellemülés Chronique Átszellemülés

C’est rageant, mais on ne peut pas découvrir tous les bons albums dans l’année face à la quantité de sorties. Du coup je suis encore à découvrir des pépites de 2016 que 2017 est déjà entamé. Et comme je m’oblige à chroniquer 99% des albums que j’ai écoutés, je prends aussi du retard en trainant sur des opus parfois moyens. Du coup je viens d’enchainer avec OVNEV, STANDVAST et KLADOVEST. 3 albums bons sans plus dont tu n'as même pas lu la chronique si ça se trouve. N'y va pas ! Je préfère plutôt que tu ailles voir celles de GYÖTRELEM (Kárhozat) ou MOROK (In the Dungeons of Mind), les derniers très bonnes sorties que j’ai chroniquées en fin d’année dernière. Surtout que leur black metal va te mettre dans l’ambiance du groupe d’aujourd’hui : NIEDERGANG.



Il est d’ailleurs fortement lié à GYÖTRELEM puisqu’il fait partie de cette communauté hongroise que j’ai déjà présentée : le Inner Awakening Circle, complété par DUNKELHEIT, HELL ETERNAL, LEPRA, GRIMNESS et KRIPTA. NIEDERGANG est surtout l’œuvre de Whisper. Il a fondé cette entité en 2007 et il y jouait tous les instruments tout en s’occupant des vocaux jusqu’en 2015, année où il s’est adjoint les services du batteur Nekrofaagus, également actif chez WITCHCRAFT. Mais en 10 ans d’existence, NIEDERGANG n’a pas encore beaucoup d’albums à son actif. Il se contentait, à ses débuts, de démos? Jusqu’en 2013 et la sortie, enfin, de Delirium Aeternum, discrètement paru chez War Against Yourself Records. Changement de label donc pour sa suite et c’est Sigillvm Tenebrae Records, couplé à Werewolf Promotion et Asylum Underground Releases, qui propose Átszellemülés. 9 pistes dont une intro et un outro.



Pour faire court, cet album est recommandé à tous les amateurs de trve black bien imbibé de riffs mélodiques accrocheurs. Et là on a envie de ressortir une liste de références principalement finlandaises. Des SATANIC WARMASTERS, des BAPTISM, des SARGEIST... Avec un niveau aussi élevé. Presque. Vraiment pas loin même si les mélodies restent un poil moins marquantes. Ensuite, il y a aussi dans l’utilisation et l’efficacité des guitares un goût de LUTOMYSL première période, avant qu’il mette clairement l’accent sur les soli. NIEDERGANG aime la guitare, mais ne la rend pas non plus au centre des ses compositions. Elles s'imbriquent parfaitement dans le reste et permet à l'album de tuer tout sur son passage. Toutes les pistes son convaincantes, et sans longueur. Elles avoisinent les 6 minutes et ont un bon équilibre entre noirceur et envolées. Le rythme endiablé et très maîtrisé va te faire imaginer Satan sur une Harley. Il roule sur les pavés de l’Enfer, n’hésitant à écraser les âmes perdues et à en rire à gorge déployée.



48 minutes de très bonne facture, avec juste un titre un peu plus dispensable, un instrumental qui joue la même musique que les autres morceaux, agressif et toujours avec cette guitare déchirante, mais qui ne bénéficie pas des hurlements de Whisper. Ils font mouche, sans s'amuser à varier ou à essayer de nouveaux timbres. Voilà un album qui me prend bien aux tripes et ne me lasse pas malgré les écoutes !



Pas de titre de cet album disponible pour l’instant, donc je vous laisse ici un ancien morceau, dans la veine des nouveaux :





DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - Werewolf Promotion Trve black mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Niedergang

Trve black mélodique - Hongrie

tracklist 01. Intro 02. Odaát... 03. Átszellemülés 04. A megszállott 05. A sötétben rejtőző 06. Állandóság 07. Externus 08. Odakint... 09. Outro

Durée : 48:19

parution 22 Septembre 2016

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Baptism

V: The Devil's Fire

2016 - Season of Mist Амезарак

Daemonolatreia

2014 - Satanath Records Fenrisulf

Eternal Inheritance

2013 - Zero Dimensional Records Sargeist

Feeding the Crawling Shadows

2014 - World Terror Committee Satanic Warmaster

Fimbulwinter

2014 - Werewolf Records