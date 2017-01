Chroniques » Hour Of Penance - Cast the First Stone Chronique Cast the First Stone



Date : 17/01/2017

Membres présents : Dead / Niktareum / Keyser / Ikea



Dead : les gars, l’heure est grave. Chris est célibataire.

Niktareum : Ah oui, c’est laquelle ? Cindy ? Vanessa ? Sabrina ? ..

Dead : non non soyons sérieux, c’est vraiment grave. Il avait une chronique sous le coude, la première depuis 10 ans.

Niktareum : .. Jennifer ? Marie Huguette ? Anne-Chantal ?

Ikea : Une chronique ? Quel album ?

Dead : le nouveau Hour of Penance, « Cast the First Stone ».

Keyser: pff encore un groupe de brutal death modernecore de pédé. M’étonne pas de lui.

Dead : Un peu de sérieux, Keyser. Son cœur a été brisé, et pour une fois qu’il allait pondre une chronique, on aurait aimé qu’il aille au bout. Du coup, j’ai récupéré ses notes, on va essayer d’en sortir quelque chose, ça lui fera au moins une chronique sur 2017, on aura sauvé son honneur.

Niktareum : Josette ? Henriette ? Constantine ?..

Ikea : Et il est où là, le Chris ?

Dead : Dans la salle d’à côté, en train de faire je ne sais trop quoi. Il m’a parlé d’applications de rencontre pour se remettre rapidement en selle, j’en sais pas beaucoup plus.

Ikea : Ah oui il m’avait demandé des conseils. Je lui ai dit d’essayer Tinder, c’est pas mal.

Chris, de la salle d’à côté : AAAAAAAAAAAAAAAAH mais qu’est-ce qu’il me dit lui ? Pourquoi il me montre sa …. ?

Ikea, en hurlant : CHRIS, JE t’AI DIT « TINDER », PAS « GRINDR » !!

Dead : Bon, messieurs, attaquons nous à la rédaction de sa chro, sinon on finira jamais la réunion. Alors, il avait commencé à écrire que HoP c’était mieux avant, blablabla, depuis

Keyser : Je confirme, quelle descente aux enfers de ces Ritals depuis 2010 ! Je ne sais pas où j’avais trouvé l’énergie de chroniquer

Dead : ..et qu’après de multiples écoutes, « Cast Down the First Stone » semblait relever légèrement la barre .. je décrypte.. moins mélodique que

Keyser : Oui, je suis une référence pour la team je sais. Avant, je chroniquais « Reign in Blood » avec une des plus belles chroniques du site. Maintenant je colle un 7/10 au dernier Metallica, c’est une vraie progression pour moi.

Dead : .. certes. Bon, ça ressemble à l’album apéro, du genre qu’on se colle dans les oreilles pour passer le temps, mais qui n’a pas la matière nécessaire à mériter une chronique de 2 pages Word. A la limite, une CALC… Qui vote pour ?

Niktareum : Jessica la réceptionniste du 5e ? Oui je suis sûr que c’est elle, c’est la seule qui rigolait toujours aux blagues pourris de Chris, m’étonnerait même pas !

Keser : Moi, tant qu’on me cite dans une chro en termes positifs, ça me va. Et puis j’ai un peu l’impression d’avoir fait tout le boulot, du coup, et qu’un lecteur vraiment intéressé par ce « Cast the First Stone » irait plutôt relire ma chronique de

Ikea, rentrant dans la salle : désolé, j’ai pas écouté, je coachais Chris sur son profil sur un site. Il est obstiné, je lui ai dit que mettre « Brutal Death Metal » dans ses hobbys ça attirait pas trop les nanas, du coup il a juste mis « Death Metal ». Et que « Dieu de Thrashocore » ça le faisait moyen comme profession. C’est pas gagné.

Dead : J’ai une idée, on va embaucher une chroniqueuse fantôme, et faire croire à Chris que c’est une nana ultra motivée pour intégrer l’équipe, parce qu’elle adore le site … et sur un malentendu son créateur. Con comme il est, il va y croire à mort et l’embaucher, ça lui changera les idées.

Ikea : Ah oui, pas bête, j’ai une idée de pseudo tiens, on en parle après la réunion. Ok pour la CALC pour HoP aussi sinon.

