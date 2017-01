Chroniques » Mors Principium Est - Embers Of A Dying World Chronique Embers Of A Dying World

Embers Of A Dying World ou la première chronique et première sortie majeure de 2017 pour votre sauveteur vénéré (après une fin d’année relativement calme) et vous, adeptes de mélodies sucrées/glacées en provenance d’Europe du Nord. Pas n’importe laquelle dans le genre pratiqué, beaucoup (comme moi) chérissant encore les prémices



Et comme à son habitude, MPE saura émoustiller sa « fan base » dès son titre d’ouverture et départ « canon » « Reclaim The Sun » (au clip « low cost » ô combien vilain). Difficile pour moi de vous délivrer une chronique toute fraîche, le socle de 2003 ne bouge pas d’un iota : riffs At The Gates reboostés, mélodies givrées, rythmique « mécanique », légères nappes de claviers et chant criard modulé avec depuis l’arrivée d’Andy une forte appétence pour les références power/heavy. Un aspect qui monte cette fois d’un bon cran et cela sans tomber dans la surenchère, des soli démentiels avec un réel « feeling » sur chaque morceau sans exception : « Masquerade », le titre bonus « The Drowning », l’ahurissant « Into The Dark » (à 3:07), « The Death Is The Beginning », « In Torment », l’interlude « Agnus Dei »… Bref toute la panoplie pour faire son « guitar hero » seul en caleçon. Pour le reste n’espérez pas quelconque surprise, peut-être des virées symphoniques grand guignolesques plus marquées (à la limite du Fleshgod Apocalypse) sur « Into The Dark » ou « Apprentice Of Death ». Le clavier d’Andy était plutôt un handicap, ce n’est pas Embers Of A Dying World qui changera la donne… L’eurodance « Genesis »/« Reclaim The Sun » ou le piano kitsch à souhait sur l’intro de « The Ghost » donneront pout sûr à certains une crise d’eczéma. Le groupe tentera aussi de nouveau le chant clair féminin sur « The Death Is The Beginning » afin de rappeler à certains l’époque pré-2007… Ou pas du tout (Deadlock ?).



Ecoutes après écoutes, aucun réel hit, passage réellement accrocheur ou casse nuque à l’horizon, essence même de MPE. L’aspect plus alambiqué et l’impact du précédent album s’estompent, des morceaux démarrant en trombe (aidés d’une production adéquate) pour finalement vite retomber (dès « Reclaim The Sun ») dans le pilotage automatique (le générateur death/thrash « The Colours Of The Cosmos ») et repartir sur un solo virtuose. La bande reprendra ses bribes de saveurs « émotionnelles », notamment « In Torment » (arpèges black/death suédois et son refrain) ou « Death Is The Beginning » mais pour ma part la musique reste toujours imperméable… Pourtant ces 50 minutes arrivent à défiler sans à-coup, les morceaux tiennent la route (particulièrement la première moitié) et les musiciens font le job que ce soit le chant puissant de Ville (poussant au guttural profond sur « Death Is The Beginning ») ou les frappes martiales « cliniques » de Mikko (avec même de timides blasts beat sur la fin de « Apprentice Of Death »). Mais au final qu’en en avez-vous retenu ?



On aurait forcément préféré que la musique de Embers Of A Dying World suive la magnificence de sa pochette, malheureusement Mors Principium Est délivre à ce jour son album le plus faible… Alors certes c’est carré, bien exécuté avec le gros son qui faut mais cela demeure bien en deçà du reste de sa discographie et a fortiori de ce qu’a pu déjà délivrer Andy sur les deux précédentes galettes. Refrains, mélodies, riffs, technicité, structures… Rien n’ira réellement marquer l’adepte. Seuls résistent les soli power/heavy pour rehausser le tout (à l’instar d’un Arch Enemy ou d’un Nightrage). Peu rassurant pour la suite quand déjà Vous êtes aussi tombés sous le charme de l’artwork ? Il est signé par le surdoué Eliran Kantor (Atheist, Hate Eternal, Fleshgod Apocalypse, Incantation, Satan, Sodom, Testament…), indubitablement l'une des plus belles pochettes pour le style musical en question ici. Sans guitariste ni compositeur, Mors Principium Est (MPE) sera sauvé du split en 2011 par le Britannique Andy Gillion (parmi plus de 200 candidatures) et fera un retour acclamé par son public, reprenant sa recette identique de death mélodique (typé thrash) laissée en 2007. Deux années ont passé depuis le dernier opus ( Dawn of the 5th Era ), notre Frenchie Kevin Verlay (Agressor, Svart Crown) aura quitté le navire après un passage éclair, Andy (compositeur attitré) tient désormais seul la barre des six cordes au côté des trois membres finlandais historiques. 