Chroniques » Theosophy - Eastland Tales- Part II- Chronique Eastland Tales- Part II-

Sakrifiss, mon cher Sakrifiss. Es-tu con au point de ne plus suivre tes propres conseils ? Mais si, souviens-toi un point de ce que tu avais écrit en conclusion de la chronique de l’album précédent de THEOSOPHY, en 2014 :



« Le titre (de cet album) laisse prévoir une suite, je ferai peut-être l’impasse sur celui-ci... »



Et bien non, tu n’as pas fait l’impasse et tu t’es tout de même plongé dans Eastland Tales – Part II. Remarque, ça t’a au moins permis de confirmer que le groupe, lui, y est complètement dedans... l’impasse ! Ahahahah ! Tu fais pas l’impasse, mais le groupe est dedans, l’impasse ! Ah, t'avais compris...



Oui, mais il ne reste que ça. Essayer de sourire et d’oublier ce quatrième album tout aussi perfectible, inutile et anecdotique quatrième album. Qui fait honte à No Colours Records. Ils n’ont pas de meilleurs groupes à signer eux ? Ils ne pourraient pas plutôt aller forcer STERBEND à se reformer ? Ils pourraient aller tanner ABYSSIC HATE de reprendre les armes. Ils pourraient aussi dire à ORENDA que ça fait 4 ans qu’on attend une quatrième bombe d’affilée. Non, au lieu de cela No Colours nous sort en 2016 Ignitiate de KLADOVEST et cet Eastland Tales – Part II de THEOSOPHY... La lose non ? La lose totale même...



Enfin bon... THEOSOPHY est toujours russe. THEOSOPHY est toujours désireux de rendre hommage à IMMORTAL. THEOSOPHY est toujours aussi handicapé de la composition. Ah si. Il faut être d’une indulgence rare pour trouver du génie ou même de l’intérêt dans ces dix pistes toutes plus (inter)minables les unes que les autres malgré leurs courtes durées. Ça commence pourtant pas trop mal avec « Slaves of Destinity » qui ne dure que 2:43. On reconnait tout de suite l’influence des Norvégiens, mais on n’a pas trop le temps de se poser de questions. On se laisse emporter mais dès la deuxième piste, on sent qu’il n’y a pas énormément de matière.



Les guitares saccadées, les vocaux terrifiques, le speed presque continu. Les éléments ont beau être réunis, c’est au final encore moins marquant que les débuts d’ABBATH. Et il y a même un morceau qui veut la jouer plus lent, plus élevé, plus épique. Comme IMMORTAL l’a souvent fait en fait... Même les titres semblent sorti de la tête du modèle : « My Hatred in my Hands », « Up to the Mountains », « Riders of the Hellstorm »...



Et du coup j’ai eu la même réflexion qu’il y a trois ans concernant les mauvaises copies. La bonne, c’est celle que tu pardonnes parce qu’elle a l’efficacité. La mauvaise c’est celle qui t’irrite parce que tu trouves que cela va même dénaturer le groupe d’origine. THEOSOPHY quoi...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - No Colours Records Black Metal Immortal notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Theosophy

Black Metal Immortal - Russie

tracklist 01. Slaves of Destiny 02. Forces of Death 03. At the End of Life 04. My Hatred in my Hands 05. I saw a Star 06. Buried in my Grave 07. Up to the Mountains 08. Riders of the Hellstorm 09. Route to Light (321) 10. The End of Tales

Durée : 38:14

parution 23 Novembre 2016

voir aussi Theosophy

Eastlands Tales – Part I

2014 - No Colours Records

Essayez plutôt Rimfrost

Rimfrost

2016 - Non Serviam Records