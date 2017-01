Chroniques » Hard Charger - Bad Omens Chronique Bad Omens

Anecdote qui n'intéressera peut-être que moi, mais anecdote tout de même, qui expliquera les nanaresques images utilisées au long de ce billet : j'ai vu le nouveau Mad Max peu avant de découvrir cet album, ce qui a sans aucun doute méchamment influencé ma première impression.



Bad Omens, troisième effort des canadiens de Hard Charger, trace sa route dans la poussière et le sang, errant sans autre réel but que celui de tout fracasser sur son passage. Ca joue vite et fort, avec un moteur gonflé au rock'n'roll et une bonne barricade de métal autour. On la connaît cette formule, on se l'est mangée et re-mangée, d'ailleurs il suffit de jeter un oeil à la typo de la pochette pour deviner l'ombre de Lemmy planant au-dessus du disque, mais rien à faire : c'est un cocktail qui marche, et qui donne très vite envie de headbanguer en rythme en se foutant bien d'un quelconque manque d'originalité. Surtout quand un fond d'énergie punk vient achever de booster des chansons déjà bien testostéronées ("Ship Wrecked" à 1:00, ou "Brain Suck" à 1:45).

Cependant, aucun tube ici, aucune chanson pour laisser un refrain ou un riff indélébile dans le cerveau. Mais à bien y réfléchir, je me demande si Head Charger ne s'en balance pas un peu : le trio débarque, envoie ses décibels graisseux, transpire un bon coup, et repart. Et quand c'est si bien exécuté, je ne m'en plains pas, d'autant plus après avoir découvert que le batteur est en même temps le hurleur principal.



En bref, Bad Omens ne révolutionne rien dans la musique, et n'y prétend pas, d'ailleurs. Mais il révolutionne un peu ma discothèque : maintenant, quand j'aurai besoin de ma dose de rock'n'roll sous amphètes, je jetterai un oeil sur Hard Charger, là, juste entre Motörhead et Tragedy.

...Et on ne me l'enlèvera pas de la tête : ça aurait dû être la bande son de Mad Max. Vroum.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - Wasted Time Records Crust'n'roll notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hard Charger

Crust'n'roll - Canada

tracklist 01. Conquer Darkness 02. Ship Wrecked 03. Derelict 04. Dragged To Hell 05. No Chance Parole 06. Brain Suck 07. Fed Up Nihilist Blues 08. Snow Axe 09. Relentless Mindfuckers 10. Fog Riders 11. Slice By Slice 12. Two Day Hangover

Durée : 0:26:25