Chroniques » Dead Limbs - Spiritus/Sulphur Chronique Spiritus/Sulphur

Sérieux, le terme black atmosphérique est utilisé à tort et à travers pour dénommer tout et n’importe quoi. Dès qu’un ajoute légèrement un élément apparemment éloigné du trve de base, il est classé dans cette catégorie. Et s’il appuie plus encore sur cet élément, là il a le droit de devenir black expérimental, post-black, folk ou viking. Mais s’il ne dépasse pas une certaine ligne, il est atmosphérique. Du coup DEAD LIMBS est décrit par son label, mais par le bandcamp du groupe lui-même, comme faisant du black atmosphérique. C’est plus par commodité d’étiquette que par une quelconque ressemblance avec les formations les plus représentatives du style. Pas parce que les Brésiliens inventent quelque chose de nouveau, mais parce qu’ils piochent dans beaucoup d’artifices différents pour les greffer un à un à leur black metal.



DEAD LIMBS est un trio mené par Asclepius, Saturnus et Poimandres. Et même si vous ne le connaissez pas encore il a tapé dans l’œil de Northern Silence Production, ce qui est en soi un gage de qualité, ou au moins d’intérêt évident. Et c’est vrai que bien que Spiritus / Sulphur soit un premier album il y a une assurance, une maturité et une maitrise très respectables. Les principales influences admises et citées sont AGALOCH et MGLA. Deux groupes auxquels je n’avais absolument pas pensé au fil des écoutes, mais des références qui ne sont pas si farfelues que ça au final. Car c’est vrai qu’il y a des parties très introspectifs et en semi clairs comme chez les premiers. Tout en restant sobre, le groupe glisse des éclaircies mélancoliques. Et comme chez les seconds il y a des envolées de riffs mélodiques déchainés. Mais voilà, on n’a aucunement l’impression d’écouter une copie de l’un ou de l’autre. D’abord parce que d’autres éléments sont fortement présents. Des teintes post black apparaissent, comme sur l’instrumental désespéré « The Thorncrown’s Blessing », le long et pourtant très digeste « Awake ! O Sleeper of the Land of Shadows » mais aussi tout au long de l'opus, par bribes. Du coup la référence à DEAFHEAVEN me semble indispensable, mais je le répète cet album ne devient pas pourtant du post black pur pour autant. C'est une texture parmi d'autres. Et ça c'est aussi grâce aux vocaux qui ont beaucoup d’intonations proches du death mélo, et qui peuvent varier et aller dans un timbre plus clair.



Ce serait exagéré de faire des comparaisons avec ENSLAVED, BORKNAGAR ou ARCTURUS parce que les ambiances ne sont pas les mêmes. Ni le rendu, ni le style. Mais il y a bien une même envie de varier. Pas pour se démarquer, mais parce que c’est son identité. Et ça c’est l’un des points les plus plaisants et réussis de ces 6 pistes. Tout est tellement bien mis en place qu’on ne tique à aucun moment. Et que l’on ne se lasse pas. Mais c’est aussi ce qui manque pour une note plus haute : des parties plus marquantes, qui viennent remuer plus notre âme.



Un très bon travail en attendant. Un album conseillé pour les fans de black ouverts à d’autres possibilités.

2017 - Northern Silence Productions Black metal atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black metal atmosphérique - Brésil

nouveaute A paraître le 27 Janvier 2017

tracklist 01. Golden Age 02. Echoes Of Yore 03. The Craven's Pilgrimage 04. Monolith of Deceived Hollows 05. The Thorncrown's Blessing 06. Awake! O Sleeper Of The Land Of Shadows

Durée : 35:54

