Et c’est donc reparti, 6 ans après l’énorme



Et l’absence de Tompa, quid ? Et bien contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, je trouve Kevin Sharp très adéquat dans son nouveau poste, avec une tessiture de chant moins caractéristique que Tompa mais tout aussi brutale et intéressante, et quelques pointes d’hystérie complètement jouissives. Tompa fait le job d’ordinaire, mais reste avec un chant aussi caractéristique que parfois un peu linéaire, et Sharp a l’avantage de varier ses intensités, notamment sur quelques passages où il part complètement en couille (je ne retrouve plus l’autre passage, mais la fin de « Foul from the Pure » reste un bon exemple). Et donc, à défaut d’avoir une légende au chant, on ne se plaindra pas de son remplaçant, pas du tout même ! Et cela m’amène doucement mais surement à vous conseiller très vivement ce nouveau LOCK UP, comme ses 3 prédécesseurs d’ailleurs, qui s’impose comme une belle sortie Grind/Death de ce début d’année. LOCK-UP fait partie de ces all star bands dont les membres ont deux caractéristiques : un agenda souvent full qui ne permet pas une grosse productivité, mais aussi un talent intrinsèque qui assure que quand un album sort, il sera de qualité ! Et ce n’est pas « Demonization » qui va me faire mentir, avec ce 4e album en 18 ans ( !! ) de carrière qui voit nos Grind/Deatheux aligner une nouvelle pépite de brutalité. Puisqu’on parle de allstar band, voyons le en détail, avec un petit changement pour cet opus, ce n’est plus notre ami Tompa qui officie au chant, pour cause de grosse actualité avec AT THE GATES qui n’en finit plus de célébrer son come back, mais Kevin Sharp (VENOMOUS CONCEPT) sur lequel j’aurais l’occasion de revenir. Le reste du line-up, pour ceux qui découvrent, c’est quand même Nick Barker (le monsieur batterie des meilleurs albums de DIMMU BORGIR, excusez du peu), Shane Embury (NAPALM DEATH, ça vous parle ?) et le un peu moins connu Anton Reisenegger à la guitare. Mais qu’on soit bien clair, Shane Embury qui est derrière une bonne partie des titres cultes de NAPALM DEATH a un style si caractéristique qu’on sent bien que c’est lui qui porte LOCK UP sur ses épaules, notamment en matière de composition.Et c’est donc reparti, 6 ans après l’énorme « Necropolis Transparent » , pour 14 nouveaux titres de Grind/Death aux forts relents de … NAPALM DEATH vous l’avez saisi à mon allusion pas subtile de la phrase du dessus. Et c’est aussi pour ça que LOCK UP tape une fois de plus dans le mille, car après l’extrême brutalité relentless de « Necropolis… » ce « Demonization » mise davantage sur le groove du NAPALM période « Enemy of the Music Business / Order of the Leech » (entre autres) et c’est juste totalement jouissif. Prenons par exemple « Foul from the Pure », ce démarrage basse / batterie a juste totalement la classe, et quand la nécessaire accélération intervient en fin de chanson le chant de Kevin Sharp devient hystérique, à la Barney quand il est en grande forme, autant dire que c’est la baffe assurée. Je peux aussi citer « Instruments of Armageddon » et son mid tempo à s’en claquer la nuque, ou ce break juste ultime sur « Blood and Emptiness » à 2mn18, la basse de Shane qui ronronne avant le blast supersonique de Barker, « Void », le break à 1m23 de « The Plague That Stalks the Darkness »… n’en jetez plus, ce sont peut-être des chutes de studio de NAPALM mais en tout cas de bien belles ! Au-delà du groove, les morceaux supersoniques sont bien évidemment de la partie, prenez ce « Locust » totalement dévastateur, « Mindfight » et son démarrage plus Death Metal tu meurs, et la grande partie des morceaux qui blastent sévèrement à un moment ou à un autre, à l’exception notable du titre éponyme, d’une lourdeur étonnante et qui doit être je crois le premier titre de LOCK UP sans un seul blast !Et l’absence de Tompa, quid ? Et bien contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, je trouve Kevin Sharp très adéquat dans son nouveau poste, avec une tessiture de chant moins caractéristique que Tompa mais tout aussi brutale et intéressante, et quelques pointes d’hystérie complètement jouissives. Tompa fait le job d’ordinaire, mais reste avec un chant aussi caractéristique que parfois un peu linéaire, et Sharp a l’avantage de varier ses intensités, notamment sur quelques passages où il part complètement en couille (je ne retrouve plus l’autre passage, mais la fin de « Foul from the Pure » reste un bon exemple). Et donc, à défaut d’avoir une légende au chant, on ne se plaindra pas de son remplaçant, pas du tout même ! Et cela m’amène doucement mais surement à vous conseiller très vivement ce nouveau LOCK UP, comme ses 3 prédécesseurs d’ailleurs, qui s’impose comme une belle sortie Grind/Death de ce début d’année.

