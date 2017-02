Chroniques » Absolvtion - Obscure Catharsis Chronique Obscure Catharsis (Démo)

A priori, le nom d’Absolvtion ne doit pas vous dire grand-chose. Et pour cause, si le groupe se forme à Nantes courant 2014, sa première démo ne verra le jour qu’en mai 2016 via sa propre page Bandcamp. A moins d’arpenter Internet à la découverte de nouveautés, toujours des nouveautés, encore plus de nouveautés, il y a effectivement de grandes chances pour que vous soyez passés à côté de ce jeune groupe nantais. Mais ce n’est pas très grave puisqu’une version cassette éditée par le label français Atavism Records (Atavisma, Goatslave, Lvx Hæresis...) doit arriver dans les prochains jours.

Intitulée Obscure Catharsis, cette première démo faite maison à 100%, de l’enregistrement à l’artwork, propose cinq titres d’un Black/Death largement inspiré par les scènes canadiennes et finlandaises du débuts des années 90 (Blasphemy, Antichrist, Archgoat, Beherit…) voir néo-zélandaises (Diocletian, Heresiarch, Witchrist...).



Commençons en premier lieu par les choses qui fâchent. Tout d’abord la production. S’il s’agit effectivement d’une démo et qu’étant donné le style pratiqué il ne fallait pas s’attendre à quelque chose de propre et ultra lisible, on regrettera néanmoins un mixage quelque peu déséquilibré et des choix sonores pas forcément très heureux. Entre cette batterie trop discrète au son plutôt synthétique et cette guitare presque trop envahissante qui semble jouer le même rôle que la basse, il est parfois difficile de se laisser embarquer par le Black/Death bestial et sauvage de la formation nantaise.

Mais ce qui me chagrine davantage ce sont les riffs qui ont tendance à être calqués les uns sur les autres et que l’on peine surtout à assimiler. Il y a bien évidemment quelques bonnes idées ainsi que des passages qui font leur petit effet (ces riffs sinistres à partir de 3:05 sur "Hammer Of Judgement", le riff principal de "Revelations From The Wounds" et son excellent break à 3:53, celui beaucoup plus plombé de "Unifier Of The False Light" ainsi que cette séquence blastée à partir de 2:57 ou celui plus chaloupé de "Ruin" ainsi que son break à 3:55) mais d’une manière générale le travail sur les guitares manque selon moi d’accroche pour espérer faire la différence et ainsi donner une chance à Absolvtion de se distinguer au sein d’une scène française qui, en la matière, commence à sérieusement faire parler d’elle (Goatslave, Goatvermin, Impure Ziggurat, Necroblood...).



Mais si l’exécution n’est pas parfaite, l’intention est belle et bien présente. Il se dégage ainsi d’Obscure Catharsis une atmosphère de guerre nucléaire impitoyable. La production cradingue et jusqu’au-boutiste ainsi que ces déséquilibres évoqués plus haut apportent en effet une certaine intensité à l’ensemble au même titre que cette batterie volontaire, cette guitare ultra abrasive et ce chant vraiment bien foutu qui rappelle autant celui de James Read dans Revenge (ces quelques moments hyper saturés) qu’Okoi Thierry Jones lorsqu’il se lance dans ces quelques envolées perchées et illuminées. Un sentiment de rage qui va ainsi servir une ambiance nihiliste, bruitiste et destructrice du meilleur effet.



Il y a donc clairement du potentiel chez Absolvtion. Un potentiel qui demande néanmoins à s’affirmer à travers un travail plus poussé et approfondi, que ce soit en ce qui concerne la production, les riffs ou la construction des morceaux. En dépit de plusieurs petits défauts, Obscure Catharsis fait malgré tout figure de premier jet encourageant que j’espère voir confirmer par la suite. Allez, au boulot messieurs.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Atavism Records Black / Death Metal notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Absolvtion

Black / Death Metal - France

nouveaute A paraître le 1 Mars 2017

tracklist 01. From Womb To The Void (02:12) 02. Hammer Of Judgement (05:11) 03. Revelations From The Wounds (06:31) 04. Unifier Of The False Light (06:49) 05. Ruins (06:10)

line up F. / Chant

M. / Guitare, Chant

A. / Basse, Chant

S. / Batterie

Essayez plutôt Prophanity

Stronger Than Steel

1998 - Blackend Records Zonaria

The Cancer Empire

2008 - Century Media Suspiral

Delve Into The Mysteries Of Transcendence

2016 - I, Voidhanger Records The Legion

Awakened Fury (EP)

2003 - Deepsend Records Mörk Gryning

Maelström Chaos

2001 - No Fashion Records