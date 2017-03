Chroniques » The Great Old Ones - EOD: A Tale Of Dark Legacy Chronique EOD: A Tale Of Dark Legacy



Fort de ce succès, rien d’étonnant à ce que le groupe se voit courtisé par d’autres structures mieux implantées. Si on imagine très bien que les Bordelais n’ont eût que l’embarras du choix, ces derniers ont néanmoins souhaité faire équipe avec Season Of Mist, un autre label français dont le réseau de distribution s’étend bien au-delà de notre territoire.



Intitulé EOD : A Tale Of Dark Legacy, ce troisième album s’intéresse à la célèbre et inquiétante Innsmouth, petite ville côtière du Massachussetts imaginée par Lovecraft dans une nouvelle publiée en 1936 et intitulée "The Shadow Over Innsmouth". Cette œuvre littéraire relate ainsi l’histoire de Robert Olmstead, un jeune homme parti à la découverte de ses origines et dont le périple va le mener dans une petite ville étrange, autrefois rendue célèbre pour ses pêches fructueuses mais désormais évitée de tous. Il va alors très vite découvrir que la population de cette petite bourgade est aujourd’hui marquée par des difformités physiques inexpliquées et que cette dernière a troqué le Christianisme au profit d’une religion occulte répondant au nom de l’Ordre Ésotérique de Dagon (Esoteric Order of Dagon - EOD).



"I’m finally here. I’m finally in Innsmouth". Voilà ce qu’annonce la voix de Benjamin Guerry, guitariste/chanteur de The Great Old Ones et narrateur attitré de la formation sur la courte introduction baptisée "Searching For R. Olmstead". 25 secondes de cordes pincées/frottées appuyées par l’arrivée de voix fantomatiques qui suffisent à instaurer un certain sentiment d’effroi avant même que ne démarre ce nouveau récit imaginé pour l’occasion par les Bordelais. Car avec EOD : A Tale Of Dark Legacy, le groupe se propose de nous raconter la suite du célèbre écrit de Lovecraft à travers les yeux d’un descendant de Robert Olmstead. Encore une fois, on ne peut que saluer le travail abattu pour s’approprier et rendre intéressant un univers pourtant maintes et maintes fois abordé dans la scène Metal. Une tâche colossale que le groupe a toujours assumée seul, de l’artwork signé une fois de plus du guitariste/chanteur Jeff Grimal à l’écriture par Benjamin Guéry de cette histoire librement inspiré par le célèbre auteur américain.

Alors que je ne m’attendais pas à être particulièrement surpris à l’écoute de ce nouvel album, je dois pourtant bien reconnaître que le rythme soutenu ainsi que la noirceur qui caractérise ce EOD : A Tale Of Dark Legacy m’a tout de même interpellé. A l’image de cet artwork sombre, menaçant et tentaculaire, la majorité de ces nouveaux morceaux corsent le ton là où nous étions habitués à un groupe plus en subtilités et en demies-mesures. Et si cet aspect de la personnalité de The Great Old Ones n’a pas pour autant disparu (nombreuses sont effectivement les séquences moins en tension où règnent une certaine lumière, un certain calme), on ne peut que s’enthousiasmer face à ce visage plus sombre et agressif que revêt aujourd’hui le Black Metal des Bordelais. Blast-beats haletants, jeu de cymbales qui frise souvent l’épilepsie, enchevêtrement de voix arrachées et gutturales ainsi qu’une atmosphère sombre et pesante viennent ainsi apporter à ce troisième album une aura encore bien différente de celles de ses prédécesseurs.

Ce n’est peut-être pas grand-chose dit comme ça, mais réussir à jouer autant sur les atmosphères tout en restant cohérent et fidèle à sa musique nécessite tout de même une vision d’ensemble que peu de groupes cherchent à acquérir. D’autant plus que The Great Old Ones s’applique à chaque fois à nous raconter une histoire c’est à dire à mettre en musique des écrits, à rendre vivant et concret par ses compositions des sentiments (folie, angoisse, peur, renoncement...), des personnages (un caractère principal souvent au cœur de la tourmente ainsi qu’un bestiaire de monstres venus des profondeurs) et des situations dans lesquelles on va alors retrouver ces quelques protagonistes. Comme avec



Semblable à ses prédécesseurs et pourtant différents par bien des aspects, EOD : A Tale Of Dark Legacy est une fois de plus un album particulièrement réussi. A travers ces trois œuvres, The Great Old Ones a su s’approprier un univers déjà maintes fois abordé par le passé. Il faut dire que les Bordelais sont allés bien plus loin que la plupart des autres groupes dans l’interprétation de l’œuvre de Lovecraft. Avec ce troisième album, le groupe continue ainsi son exploration du mythe lovecraftien sans jamais donner le sentiment de tourner en rond. Au contraire, EOD : A Tale Of Dark Legacy dévoile un visage plus sombre et plus agressif qui laisse ainsi entrevoir un éventail encore plus large de possibilités. S’il ne cherche pas à surprendre, The Great Old Ones réussi pourtant à créer la surprise en étant là où on ne l’attendait pas forcément. 2017 - Season of Mist Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (4) 7.88/10

plus d'infos sur The Great Old Ones

Black Metal - France

tracklist 01. Searching For R. Olmstead (00:25) 02. The Shadow Over Innsmouth (09:24) 03. When The Stars Align (04:48) 04. The Ritual (09:31) 05. Wanderings (01:15) 06. In Screams And Flames (07:50) 07. Mare Infinitum (10:55)

Durée : 44:08

line up Benjamin Guerry / Chant, Guitare

Jeff Grimal / Chant, Guitare

Xavier Godart / Guitare

Sebastien Lalanne / Basse

Léo Isnard / Batterie

parution 27 Janvier 2017

