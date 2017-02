Chroniques » Aodon - Sharphood Chronique Sharphood

Après la fin officielle des activités de BLODORN son batteur M-Kha a décidé de se lancer dans un nouveau projet dont la forme musicale est bien différente de celle pratiquée auparavant par lui et ses comparses. Articulé autour d’un concept personnel et particulièrement ambitieux celui-ci se place bien loin du Death sombre pratiqué auparavant par son créateur qui se lance désormais dans du Black-Atmosphérique noir et brutal tout en subtilité et en harmonies, qui n’a rien à envier aux ténors du genre. Teintés de philosophie et de psychologie de l’individu les textes et le concept général de chacun des morceaux réussissent le tour de force de parfaitement s’agglomérer les uns dans les autres, ce qui n’était pas gagné au départ et pouvait même se révéler particulièrement casse-gueule puisque l’idée de départ est selon son auteur : « L’enfance permet à la violence mentale et physique de se manifester sans obstacle ». Chacune des onze compositions (pour un total de cinquante minutes) ayant également son propre thème qui va de la sélection sexuelle, en passant par les conflits armés, la pédophilie, l’endoctrinement religieux, l’appartenance au groupe, la névrose, la vengeance, ainsi que la famine et la misère qui en découle, le tout sur fond de mort et de réflexion sur les tréfonds de l’âme humaine, et le résultat se révèle particulièrement fouillé et intéressant puisque la musique se met au diapason des thèmes et des textes proposés.



Après la courte introduction « Born Buried » nous emporte et nous envoûte via ses riffs froids et glaciaux, le tout mené par un tempo volontairement bridé et des notes gelés et coupantes qui renforcent le sentiment d’oppression, et mis en avant par une production maison (tout a été enregistré à domicile) et un mixage au Vamacara Studio qui donne un rendu naturel sans tomber dans l’hyperpuissance, et qui correspond bien à l’ensemble. Si on pourrait penser que ce premier titre a quelques relents de Depressive Suicidal Black Metal, « Golden Snake » et « Subways » nous confortent dans cette idée puisqu’on retrouve de nombreux éléments tirés de l’âge d’or de SHINING et FORGOTTEN TOMB, à savoir un tempo lancinant et relativement posé, des riffs épurés et clairs qui s’entrechoquent les uns sur les autres, et enfin une grande noirceur qui oscille entre fin de vie et voyage dans les étoiles. En revanche nulle trace des excès vocaux de Niklas Kvarforth et Herr Morbid, car ici et sur ce qui suit le chant crié n’est pas sans rappeler celui de Blizzard Cillag de CRYSTALIUM, qui permet de conserver une rage et une fureur constante.



Ces derniers points sont d’ailleurs plus présents avec le coupant et chaotique « Cut In Two » d’une brutalité sans nom, « Through The Light » qui possède un vrai sens du riff tout en sachant être angoissant et lourd, et « Through The Flesh » qui offre une bonne dose d’ultraviolence tout en étant direct et sans concessions. En n’hésitant pas à offrir de nombreux passages plus doux avant de mieux rebondir derrière, AODON signe une première sortie de très haute tenue qui aurait cependant méritée d’être un peu raccourcie, car la densité et l’attrait s’étiolent légèrement sur la fin tout en reprenant un peu trop le même schéma sur la durée. Mais malgré ses quelques erreurs de jeunesse on ne peut que saluer le résultat final de son géniteur qui n’a pas à rougir face à une concurrence hexagonale de plus en plus importante et inspirée. Evoluant désormais sous la forme d’un vrai groupe et non plus d’un simple one-man band, ses membres peuvent désormais entrevoir des concerts et un avenir plus conséquent qui s’annonce sous les meilleures auspices, car à l’instar d’un grand nombre de combos de notre beau pays la qualité est au rendez-vous et il mérite qu’on s’y attarde longuement, tant il faudra un grand nombre d’écoutes pour maîtriser cette galette et s’y imprégner totalement et durablement.

