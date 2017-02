Chroniques » Hymn - Perish Chronique Perish

Salò ou les 120 Journées de Sodome est un guide pratique ou encore que François Fillon a énormément de chance ces derniers temps ? Si la réponse est un « oui » dit avec appétit, alors, bienvenue par ici.



Car avec Hymn, vous allez morfler. Fondé par des membres de Tombstones et Buckaduzz (inconnus au bataillon chez bibi), ce duo sort son premier album cette année chez le maître Svart Records. Et, bon sang, ils ne sont pas entrés par la petite porte ! Étrange à plus d'un titre, Perish affiche directement des intentions de faire du mal à tout le monde et du bien aux amateurs de doom « amplifier worship ».



Difficile, pourtant, de catégoriser avec justesse le style des Norvégiens. Pour dire les choses le plus simplement possible, imaginez une soirée où Baron Citadel sont assis tranquillement,



Impossible, donc, de faire une liste exhaustive de ce que Perish laisse entrevoir durant ses quarante-six minutes. Plaçant tout ce qu'il trouve sous sa main écrasante, il modèle ces différentes choses au gré de ses envies. Et les envies de Hymn sont celles d'avalanche : intense, polaire et implacable, ce qu'il possède de groove dessine ici des déserts de glace, où les curieux attrapés par le libellé « stoner » risquent bien de regretter d'avoir préparé des tongs et non des doudounes. Aidé par un son froid et surpuissant (un duo plus ébouriffant qu'un groupe au complet), chaque passage semble joué la mâchoire serrée et les muscles tendus, dans une nervosité constante qui s'avère épuisante les premières fois. Pfiou.



Seulement, quiconque se décidant à aller plus loin verra que Hymn n'est pas qu'un monstre au service de l'amplification. Non, ce son sert avant tout une ambiance, de plus en plus palpable, où les mélodies (car il y en a à foison ici, cf. les envolées de « Hollow » par exemple) transmettent plus que leur lot d'émotion. Congelé, mais à aucun moment stérile ou clinique, Perish possède toute l'ampleur épique et humaine d'une formation marquée par Neurosis sans toutefois la copier. Clairement maîtres de leur propre univers, les Norvégiens évoquent des sentiments de vie et survie bien connus chez les créateurs de Souls at Zero mais les transposent dans leur pays à eux, la Norvège, et sa culture faite d'intempéries black metal, de montagnes éternellement enneigées, de dominantes grise et blanche. Aussi jouissif pour qui aime ce genre de « plaisir » masochiste que prenant dans ce qu'il transmet d'existence vécue à l'arrachée, ce premier longue-durée est décidément une réussite.



2017 - Svart Records Doom / Stoner / Post Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : (6) 7.17/10

plus d'infos sur Hymn

Doom / Stoner / Post Metal - Norvège

nouveaute A paraître le 17 Février 2017

tracklist 01. Ritual 02. Rise 03. Serpent 04. Hollow 05. Spectre 06. Perish

Durée : 46 minutes 15 secondes

line up Markus Støle / Batterie

Ole Rokseth / Voix, Guitare

thrashothèque 1 personne possède cet album

