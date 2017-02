Chroniques » Bornholm - Primaeval Pantheons Chronique Primaeval Pantheons

La scène black hongroise n’est pas la plus connue. Elle recèle cependant certains mérites, le premier d’entre eux étant de générer des groupes atypiques (Thy Catafalque ou Sear Bliss) ou, lorsque le propos est plus classique, des groupes habités (Niedergang en dernier lieu, Forest Silence, Marblebog…). Bornholm est de ceux-là, qui empruntent aux deux écoles, mi-chemin entre épique, originalité et black metal racé. Primaeval Pantheons est son déjà quatrième effort longue durée, après notamment un March for Glory and Revenge qui m’avait particulièrement séduit (tout comme leurs artwork, souvent de toute beauté, le dernier faisant toutefois exception…).



Et de l’épique, de la guerre, du sang, du sentiment d’être au cœur d’une grande bataille, de franchir les montagnes à cheval, tu auras. Dès Eye of Knowledge, tu es plongé au cœur des hostilités. Le son est ample, très ample, le souffle de l’aventure te happe, comme ces guitares très incisives, particulièrement thrash dans leur attaque et rapide dans leur allure. Ce premier titre atteste de la patte Bornholm sans hésitation. Les chœurs païens en arrière-plan ramènent à l’époque March of Glory, comme la batterie qui dresse son mur rythmique. L’intensité de ce premier titre figure le tir nourri de l’ennemi, juste brisé par le pont central qui ramène du calme, en laissant par ailleurs souffler un vent de nostalgie sur le champ de bataille. C’est bien encore l’esprit Moonsorrow qui traverse ces compos.



L’équilibre global entre agressivité et mélodie, attaque brutale et nostalgie des temps anciens est parfaitement trouvé, comme sur les albums précédents (Seventh Reign). Point de (mauvaise) surprise ici. Les petits riffs heavy (sur la fin de Eye of Knowledge ou sur le départ d’Atavism ou dans sa structure même ; vers les 3’35 sur Runes of Power) enrichissent les structures comme autant d’enluminures sur un ouvrage ancien. Ils offrent une dynamique élevée aux titres (ils portent littéralement Atavism) en offrant de nombreuses relances aux morceaux.



Techniquement, il faut le souligner, les titres proposent du très haut niveau. Le mid-tempo arrêté sur un grand nombre de titres permet de mettre en valeur cette technique et les idées / arrangements qui parsèment le titre (les riffs orientalisant sur Runes of Power par exemple ; la mélodie tournante sur March of Saturn). Les changements de rythme sont nombreux ; la structure évolue en fonction du propos ou de l’instant figuré par le titre, avec beaucoup de naturel et, disons-le clairement, une grande science de la composition (le caractère quasi prog’ de Runes of Power, très beau morceau). L’enchevêtrement – c’est le terme exact – de riffs thrash et ultra aériens est une merveille ; il est réalisé sans faux pas, sans fausse note (Old, superbe morceau encore ; Iron Crown ; Bloodstorm). L’ensemble confère à l’architecture des morceaux une richesse appréciable, sans être indigeste.



Si l’on met à part un dernier long titre un peu inutile, cet album est à recommander sans difficulté aux amateurs de black épique, de haut vol, qui ne rechignent pas à la mélodie et aux accents heavy. Vous ne serez pas déçus.

