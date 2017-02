Chroniques » Candelabrum - The Gathering Chronique The Gathering (Compil.)

CANDELABRUM m’a bluffé avec son black metal des cavernes. Sa musique intemporelle et totalement en dehors de notre espace m’a perturbé profondément. Et continue de me hanter. Et je ne suis apparemment pas le seul vu comme son écurie a décidé d’accélérer les choses pour lui. Quelques ois après le vinyle et la K7, Altare Productions a effectivement sorti une version CD de



On y retrouve les trois demos sorties simultanément en février 2015 chez Satanic Supremacy : Gathering Energies From The Moon, To Unleash The Spell Of Destruction (1 piste), The Darkest Horizon Of Time: Conspiring With The Dead For Eternal Damnation (2 pistes), et enfin An Ordeal For The Souls: The Summoning (2 pistes). Tout ce qu’avait sorti la formation auparavant sous format cassette accessible aux maniaques du CD. C’est avant tout l’occasion de confirmer à quel point ce projet se veut obscur et sombre. La première piste, longue de 11 minutes est quasi instrumentale. Et loin d’un black metal rapide et destructeur, elle propose une sorte d’ambiant des cavernes avec des ambiances lourdes comme les moments les plus autodestructeurs de XASTHUR. On comprend pourquoi cette démo a été placée en premier sur cette compilation : c’est une parfaite descente dans les labyrinthes glacés souterrains de CANDELABRUM.



Le morceau suivant reste sur le même rythme, lent et lourd, presque doom, mais avec cette fois-ci les fameux vocaux grommelés au loin. Inintelligibles, ils laissent croire aux complaintes d’une bête oubliée. La troisième piste reprend les éléments des deux précédents, la première partie instrumentale est un véritable hommage à XASTHUR tandis que les dernières minutes reprennent les cris douloureux de fin fond de grotte. C’est simple, mais bon. Et sûrement plus appréciable pour ceux qui ont du temps, qui n’attendent pas du mouvement perpétuel, et qui arrivent à se plonger dans des atmosphères lentement développées, qui forent petit à petit l’âme. Ce que réussissent avec encore plus de talent les deux derniers titres. Certes, pas encore au niveau de l’album qui a suivi, mais suffisamment pour avoir envie de se laisser envahir par la noirceur et la morosité.



2016 - Altare Productions Black Metal Caverneux notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Candelabrum

Black Metal - Portugal

écoutez Poisoning All Life While Wandering in the Shadows

tracklist 01. Gathering Energies from the Moon, to Unleash the Spell of Destruction Part I & Part Il 02. An Eight Centuries Journey in the Realm of Death 03. The Dark Oraculum 04. Post Mortem Manifestations in the Forgotten Hallways 05. Poisoning All Life While Wandering in the Shadows

Durée : 48:42

parution 20 Septembre 2016

thrashothèque 1 personne possède cet album

