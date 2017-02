Chroniques » Sinmara / Misþyrming - Ivory Stone / Hof Chronique Ivory Stone / Hof (Split 12")



C’est ainsi au mois d’août 2016 que l’annonce de ce split a été officialisée. Deux des plus enthousiasmantes formations issues de cette nouvelle scène Black Metal bouillonnante réunit pour la sortie via Terratur Possessions d’un split qui allait vite devenir un objet de convoitise (d’ailleurs celui-ci sera sold out en l’espace de seulement quelques jours. De quoi apporter de l’eau au moulin de tous ceux qui parlent bien volontiers de "hype"). Édité uniquement au format vinyle et présenté sous la forme d’un 10" en version gatefold disponible en deux couleurs (rouge ou noir), on y trouve un nouveau morceau par face pour un total de treize minutes et vingt-sept secondes.



C’est Sinmara qui à l’honneur de lancer les festivités avec "Ivory Stone", un morceau de six minutes qui reprend peu ou prou là où les choses s’étaient arrêtées sur 777) qui semblent se perdre, telles des étoiles filantes, dans la noirceur du propos des Islandais (d’autant que le chant d’Ólafur Guðjónsson semble plus agressif que par le passé). Obscur et paradoxalement lumineux, "Ivory Stone" se partage ainsi habilement entre séquences menées tambour battant et passages plus modérés propices à la mise en place d’une atmosphère vaporeuse synonyme d’espoir, de vérité et de délivrance. Et si la production n’est pas tout à fait identique à celle d’



Face B, Misþyrming reprend lui aussi les armes pour un titre relativement surprenant. D’abord il y a cette production beaucoup plus imposante et moderne que celle de Kénôse. Et bien j’ai aujourd’hui l’impression que le groupe suit un peu le même chemin que nos Français avec The Synarchy Of Molten Bones. C’est à dire un Black Metal au riffing ultra décousu et particulièrement chaotique (notamment cette séquence à partir de 1:58). Et pour le coup, on perd un peu de ces mélodies qui faisaient le charme de l’album. Pourtant, je ne peux pas dire que cela me gêne à l’écoute de ce seul morceau. Peut-être que ce sera le cas si le groupe conserve ce cap avec son futur album mais en l’état, "Hof" n’en demeure pas moins un excellent morceau tout en violence. Une démonstration de force tout en nerf et en chaos qui vient quelque peu trancher avec le Misþyrming tout en demeurant paradoxalement très proche.



S’il est rarement indispensable, le split reste un objet apprécié des collectionneurs et malgré tout un support encore très largement utilisé dans l’underground Black ou Death Metal. Certes, l’objet ici n’est pas donné. Vendu presque aussi cher qu’un album, ces deux titres ne combleront certainement pas les plus pragmatiques d’entre vous qui, pour deux titres et treize minutes, préfèreront conserver leurs 14€ dans leurs poches (même si le disque se vend presque 4 fois plus cher désormais). Bref, pour ma part, je ne regrette pas l’achat. Les deux morceaux proposés par Sinmara et Misþyrming, sans bouleverser la donne, sont surtout largement à la hauteur des espérances que l’on peut avoir pour une telle sortie. En espérant une suite rapide pour ces deux groupes plein de talents. Nous avions laissé Sinmara et Misþyrming juste après la sortie de leur premier album respectif, les excellents Aphotic Womb et Söngvar Elds Og Óreiðu tous deux chroniqués par Dysthymie. 