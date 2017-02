Chroniques » Bear Mace - Butchering The Colossus Chronique Butchering The Colossus

On le sait le renouveau du Death old-school n’est pas l’apanage des Allemands ou des Suédois, les Américains s’y sont mis également ces dernières années avec le même talent que leurs cousins d’Europe, il n’y a qu’à entendre le talent de GRUESOME pour confirmer cela, car le quatuor est un des meilleurs exemples envoyé d’outre-Atlantique. A côté de celui-ci on peut désormais compter aussi sur BEAR MACE, qui débarquant de nulle part va sans aucun doute marquer l’année de son empreinte dans un genre qui continue de revenir en force et en forme. Sous ce nom étrange se cache un quintet de Chicago qui a démarré en 2012 et dont la passion pour les ours n’est plus à démontrer, car les plantigrades sont un de leurs sujets d’inspiration favori (aux côtés des paroles plus traditionnelles). Après une démo sortie en 2014 et intitulée « Kodiak Killers » (pour rester dans le trip « 30 Millions d’Amis ») les voilà qui franchissent sans accrocs l’écueil du premier opus, qui est à l’image de leur ville : violent et sans concessions, car tout chez eux fleure bon le metal de la mort des années 90 puisqu’on se retrouve à naviguer entre la lourdeur d’un BOLT THROWER, la vitesse d’un MASSACRE, le tout avec des riffs et leads qui sentent bon la mythique doublette de DEATH (« Leprosy » et « Spiritual Healing »), et un chant puisé directement chez Paul Speckmann de MASTER. Sans oublier une production tout à fait équilibrée et au rendu naturel, qui sonne comme à l’époque et qui se révèle parfaitement adaptée à l’ensemble de ces presque quarante minutes de musique à l’efficacité remarquable, et à la construction simple et directe.



Dès que retentit la longue intro de « Death Of A Constellation » on sait où l’on met les pieds avec ses riffs pesants et sa batterie lancinante, avant que l’ensemble ne monte en puissance ensuite pour accélérer et offrir une vitesse et un jeu typiquement d’époque, tout en n’hésitant pas à ralentir légèrement et y insérer des solos relativement mélodiques, qui s’insèrent très bien avec le reste. Après cette tuerie de départ « Cyclone Of Shrapnel » confirme toutes les bonnes choses entrevues précédemment en les reprenant pour faire quelquechose d’encore plus lourd et d’écrasant grâce à des parties de doubles prédominantes (et qui le resteront par la suite) et des accélérations qui font mal, comme sur « I Bleed For Vengeance » rampant et relativement lent dont l’influence du regretté combo de Coventry (période « The IVth Crusade » et « …For Victory ») est flagrante (à l’instar du brise-nuques « Wheel Of Despair » qui écrase tout sur son passage). Cependant entre ces murs sonores de mid-tempo les gars n’oublient pas d’appuyer sur le champignon pour mieux distiller sa furia ravageuse comme avec le plus direct et agressif « Leave Nothing Here Alive », qui se permet quelques courts blasts pour mieux fluidifier sa musique, ainsi qu’un duel de guitares furibard et puissant qui nous fait faire instantanément un bond en arrière dans le temps, comme avec le court et excellent « Lord Devourer Of The Dead » qui laisse plus de place à la mélodie sans perdre de son côté énervé.



En terminant par leur compo la plus aboutie (séparée par trois parties distinctes), l’entreprenante et jouissive « Anguirus The Destroyer » la bande nous montre tout son talent collectif, où chacun est à sa place et fait le boulot sans vouloir piquer la vedette aux autres. Avec sa construction simple, son homogénéité de la première à la dernière seconde, et son efficacité remarquable cette surprise marquante est indéniablement un des albums de Death de ce début d’année, tant on n’y ressent aucune lassitude malgré les nombreuses écoutes, grâce entre autre à une durée générale comme il faut ni trop longue ni trop courte. Il est en tout cas certain que le combo ne va plus rester longtemps dans l’anonymat auquel il est cantonné, et c’est tant mieux car il a tout ce qu’il faut pour faire passer un bon moment avec l’expérience de vieux briscards en prime.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Gypsyblood Records Death 90's notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bear Mace

Death 90's - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 1 Mars 2017

écoutez Butchering The Colossus (Version 2014)

tracklist 01. Death Of A Constellation 02. Cyclone Of Shrapnel 03. I Bleed For Vengeance 04. Butchering The Colossus 05. Leave Nothing Here Alive 06. Lord Devourer Of The Dead 07. Wheel Of Despair 08. Anguirus The Destroyer

Durée : 39 minutes

line up Lord Devourer / Chant

Crossbow Death / Guitare

Mike Cirrhosis / Guitare

Steevil Dead / Basse

Garry Napalm / Batterie

Essayez aussi Sarpanitum

Fidelium (EP)

2011 - Autoproduction Element

Aeons Past

2007 - Brutal Bands Autopsy

Skull Grinder (EP)

2015 - Peaceville Records Unleashed

Odalheim

2012 - Nuclear Blast Insomnium

Since The Day It All Came Down

2004 - Candlelight Records