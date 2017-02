Chroniques » Manetheren - The End Chronique The End

MANETHEREN de retour, après à nouveau une longue absence puisque 5 ans ont passé depuis Solitary Remnants. Mais cette fois-ci l'attente m'a paru beaucoup plus courte. Normal, The End et je le trouve beaucoup plus à mon goût. D'abord, détail ridicule mais détail qui peut avoir son importance : la pochette est plus réussie que la précédente. Rah, que j'ai pu trouver moche cette tête torturée de MANETHEREN a toujours aimé réfléchir et se compliquer la tâche en créant une histoire. Et là, il s’agit du voyage d'un homme dans un monde qui a commencé à s'effondrer. Oui, bon sans développement ça peut sembler un peu concon, mais il y a derrière l’idée un message plus profond basé sur le nihilisme. Tout cela explique le titre de l’album, The End, et celui des morceaux, que je ne vais pas m’amuser à recopier alors que vous les retrouvez à droite dans la description.



MANETHEREN n'a pas beaucoup évolué musicalement pour nous raconter son histoire, mais il a baissé d’un ton ses ambitions et revient à quelque chose de moins distant. Pour cela, l'éternel Azlum, seul membre présent depuis 2003, s’est bien entouré. L’Américain a gardé le batteur italien de BLUT AUS NORD, Thorns, également actif auprès d'une quantité infinie de groupes, dont je n'ai envie de citer que KULT, FIDES INVERSA et FROSTMOON ECLIPSE. Il a aussi engagé un autre membre de ce dernier, Davide Gorrini, bassiste qui a la liberté de s’exprimer pleinement sur ces 6 pistes. Et enfin, pour ne pas se retrouver le seul Américain, c’est désormais le méconnu Eric Barker qui s’occupe du micro. Avec une bonne voix d'outre-tombe proche des vocaux des albums précédents.



La musique, j’y reviens, n’a donc pas vraiment évolué. Et pourtant elle est parvenue à me toucher plus fortement cette fois-ci. Le black atmosphérique y laisse toujours une grosse part aux passages instrumentaux avec des ambiances encore influencées par le post black, mais sans exagération. Le post black n'est qu'une nuance, qui apporte quelque chose mais ne devient pas trop envahissante. Là où le groupe a été malin ,c'est en proposant des durées de pistes plus raisonnables. Alors que je sentais sur le dernier que MANETHEREN faisait long sans raison, développant jusqu’à l’écœurement des compositions à la base engageantes, la maîtrise est cette fois-ci plus évidente, l’efficacité décuplée. Seuls deux pistes dépassent les 10 minutes, contre 5 pour



Par contre l'album est encore long au total, avec plus de 70 minutes. Surtout, on peut lui reprocher des similitudes effarantes entre chaque composition, mais on y revient avec plaisir. On se laisse bien emporter dans ce monde qui est certes sur le point de disparaître, mais qui ne le fait pas dans des douleurs abominables. Plutôt dans l'observation et la contemplation...

2017 - Avantgarde Music Post Black Atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Manetheren

Post Black Atmosphérique - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 22 Février 2017

écoutez The Ritual

tracklist 01. The Sun That Bled 02. And Then Came the Pestilence 03. The Ritual 04. When All Is Still, There Is Nothing 05. Darkness Enshrouds 06. The End

Durée : 71:23

