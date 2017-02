Chroniques » Taphos - Demo MMXVI Chronique Demo MMXVI (Démo)

Au même titre que Phrenelith, Undergang, Reverie, Sulphurous ou encore Wormridden, Taphos est issu de cette nouvelle génération danoise venue donner un second souffle à une scène jusque-là relativement discrète voir quasi inexistante (à quelques exceptions près).

Originaire de Copenhague, le groupe compte à son actif une démo intitulée Demo MMXVI. Sortie en novembre dernier au format cassette, cette démo autoproduite propose quatre titres d’un Death Metal old school qui n’entend certainement pas révolutionner le genre mais seulement satisfaire les quelques maniaques qui auront la curiosité, à moins que cela soit tout simplement du bon sens, d’y jeter une oreille.



Il faut dire que ce logo a de quoi attirer le regard. D’ailleurs il ne m’en a pas fallu davantage pour me lancer dans la découverte de cette première démo qui, du haut de ses seize minutes, s’est montrée particulièrement encourageante. Des débuts prometteurs qui mettent en exergue un sens aigu de l’efficacité à défaut d’apporter quoi que ce soit de nouveau ou de personnel.



Car Taphos puise son inspiration dans le Death Metal de la fin des années 80/début des années 90. Une recette largement éprouvée qui n’a plus à faire ses preuves et que les Danois reprennent à leur compte non sans talent. Il faut dire qu’en allant marcher dans les traces de groupes tels que Verminous, Necrovation ou Repugnant, Taphos avait toutes les chances de me plaire. En dehors d’une propension à ralentir la cadence au profit de quelques séquences plus modérées (le break de "Venus’ Death", "Upon Withered Wings" à 2:46, "Venomous Tempest"), les Danois n’y vont pas de mains mortes. Un rythme soutenu marqué par une batterie souvent hystérique dont le jeu, notamment celui des cymbales, n’est pas sans rappeler les attaques d’Andreas Johansson au sein de Verminous. Entre les nombreux blasts, tchouka-tchouka et autres matraquages de cloches dispensés avec ferveur par U, batteur de Taphos, les Danois passent le plus clair de leur temps à cavaler. Un rythme soutenu qui laisse à l’auditeur tout juste le temps de reprendre son souffle, le groupe préférant mettre à profit ce quart d’heure pour marquer les esprits au fer rouge.

Si d’un point de vue purement rythmique, Taphos semble tirer son épingle du jeu, qu’en est-il du plus important, les riffs ? Et bien là encore le groupe n’a pas à rougir de son relatif manque d’expérience. Simples, nerveux et redoutables, ces derniers font naître une atmosphère obscure et blasphématoire. Une ambiance renforcée par de courts solos et nombreux leads renvoyant très largement à des groupes tels qu’Incantation et Dead Congregation. Et oui, rien que ça. Avouez que ça donne l’eau à la bouche pas vrai ? Il y a bien quelques légers moments de flottements comme sur la partie centrale de "Upon Withered Wings" mais c’est bien là la seule critique que je puisse adresser à l’encontre de cette première démo. Sur ces riffs et cette batterie menés à fond de cale vient se poser, un peu en retrait, un chant à moitié arraché à moitié growlé qui termine de mettre la touche finale à une atmosphère déjà bien sombre et menaçante.



Avec cette première démo, je suis prêt à parier que Taphos ne devrait pas tarder à trouver un label consentant à les épauler. En tout cas, les amateurs de Death Metal à l’ancienne (sauce Grotesque et Merciless ou plus récemment Verminous ou Necrovation) devraient largement y trouver leur compte. Rien de bien nouveau mais Taphos semble avoir le souci du travail bien fait. Si la suite prend le même chemin, le groupe pourrait facilement réussir à faire parler de lui. En tout cas, vous ne pourrez pas venir vous plaindre en disant que vous n’avez pas été prévenu.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Taphos

Death Metal - Danemark

écoutez Venus' death

Upon withered wings

Perpetual void

Venomous tempest

tracklist 01. Venus' Death (02:48) 02. Upon Withered Wings (04:38) 03. Perpetual Void (03:27) 04. Venomous Tempest (05:42)

Durée : 16:35

line up H / Chant, Basse

D / Guitare

M / Guitare

U / Batterie

parution 14 Novembre 2016

Essayez aussi Obscure Infinity

Dawn Of Winter

2010 - Obscure Domain Productions Dies Irae

The Sin War

2002 - Metal Blade Drowned

Idola Specus

2014 - Sepulchral Voice Records Insision

Revealed And Worshipped

2004 - Wicked World Horrendous

Anareta

2015 - Dark Descent Records