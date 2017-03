Chroniques » Lantern - II: Morphosis Chronique II: Morphosis





Comme souvent, mon premier contact avec un album se fait généralement à travers son artwork. Si le travail réalisé par l’illustrateur néo-zélandais Alexander L. Brown sur II : Morphosis une œuvre extrêmement riche et captivante qui donne envie de se plonger corps et âme dans l’écoute de ces neuf "nouvelles" compositions. Pourquoi des guillemets ? Et bien parce qu’à vrai dire tous ces morceaux ne sont pas vraiment nouveaux. On retrouve en effet deux titres ("Transmigration" et "Virgin Damnation") figurant initialement sur la première démo des Finlandais sortie en 2008 et intitulée Virgin Taste Of Damnation. Dans un souci de cohérence, ces titres ont été bien entendu réenregistrés et surtout retravaillés pour l’occasion.



Suite logique de l’excellent II : Morphosis ne se montre pas particulièrement différent de son prédécesseur. Pourtant, après plusieurs écoutes il ne fait aucun doute qu’il lui est globalement supérieur. En choisissant en effet de mettre l’emphase sur les riffs, le duo finlandais (cette fois-ci aidé en studio par trois personnes extérieures à l’entité) va rendre ce deuxième album plus immédiat mais aussi un poil plus marquant. Ce n’est pas que



L’autre atout de II : Morphosis réside une fois de plus dans la voix atypique de Necrophilos. Une manière de chanter qui n’appartient qu’à lui et qui donne au Death Metal de Lantern cette identité si marquée. Un timbre rugueux et particulièrement intelligible qui ferait presque oublier cet exercice de growl auquel s’adonne le Finlandais tout au long de l’album. D’autre part, ce chant finalement très cadencé (comme sur la toute dernière partie de "Transmigration") donne un certain rythme supplémentaire à la musique de Lantern. Véritable instrument à part entière, cette voix si particulière apporte définitivement un plus à l’ensemble même si je comprends très bien que certains puissent la trouver pataude.



