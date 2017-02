Chroniques » Charlotte the Harlot - Agamogir Chronique Agamogir (EP)

Pour préparer cette chronique j’ai contacté Kazuma Kobayashi, chanteur, guitariste et bassiste de ce groupe qui a fait appel des musiciens de session pour ce premier essai, un mini de 5 titres. Je lui ai demandé s’il avait une petite bio ou un message à faire passer, et en plus de m’expliquer qu’il avait commencé ce projet suite au semi naufrage de son autre groupe TOXOPLASMA, il m’a demandé d’appuyer sur le fait qu’il est un gros fan de heavy metal... Là, j’ai eu envie de lui dire : « T’inquiète pas mon gros, on ne peut pas ne pas s’en rendre compte ! »



Le groupe s’appelle CHARLOTTE THE HARLOT. À moins d’avoir des lacunes musicales, on sait bien que ce nom est emprunté au titre d’IRON MAIDEN ! IRON MAIDEN qui se voit même copier son écriture à l’intérieur du livret. Les titres sont écrits avec la même police, comme par exemple les « o » qui ressemblent à des triangles. Musicalement aussi l’influence est palpable. Mais attention, palpable ne signifie pas omniprésente. Le Japonais ne sort pas un EP de heavy metal, mais bien un album de black, teinté de death, et sur lequel il saupoudre du Heavy. Non, non, ne pensez pas à IMMORTAL, ce n’est pas vraiment dans cette optique là non plus. Ce sont véritablement les premiers albums des British qui semblent vénérés, ceux qui avaient encore des traces de punk. Du coup, riffs acérés et emballés viennent décorer les compositions. C’est fortement le cas sur la première partie de « Lick the Picture » et son refrain. Et le mariage est réussi. On apprécie le mélange des genres, très efficace aussi sur « The False ». Par contre, c’est moins marqué sur « Experiment Report », ou plutôt différemment, sur des chœurs en retrait.



Les vocaux principaux sont plutôt nasillards, et du coup totalement à rapprocher du black metal. Ils sont chantés en anglais mais rarement audibles. Il faudra se pencher sur le livret, qui propose les paroles.



Si vous avez envie de goûter à du black metal inspiré par Killers, ça devrait vous faire taper du pied. Par contre, il n’y a malheureusement que trois titres à se mettre sous la dent, les deux autres étant une introduction et une outro courtes. La première contient une sorte de sonnerie et de bruits d’eau qui coule durant 50 secondes, la seconde nous fait entendre une cloche au son grave, pendant 30 secondes. Ah oui, c’était vraiment histoire d’avoir une mise en bouche et une petite porte de sortie... L'EP ne fait donc que 14 minutes, et nous laisse un peu sur notre faim.

