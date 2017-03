Chroniques » Апорєа - На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ Chronique На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ (EP)

На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ, en versions vinyle et CD – avec un artwork différent de l'original (cf. fin de chronique) mais sachant en capter toute l'essence. Un travail d'excavation minutieux qui se présente comme une véritable aubaine pour les fans du groupe ainsi que les amateurs et amatrices de musique ambient à la fois religieuse, médiévale et épurée. En effet, ce court format, plutôt méconnu et quelque peu oublié dans les méandres du temps, n'était sorti qu'en format cassette autoproduit – très limité – en 1988. L'occasion rêvée de mettre la main sur cette œuvre mais aussi une mise en lumière, certes tardive mais salvatrice, sur une formation souterraine et singulière. Une plongée dans les prémices de Anastasia (groupe, que je vous recommande également, né des cendres de Апорєа et incluant davantage d'éléments folk) et la culture macédonienne.





Les musiciens, regroupés en collectif, souhaitaient mélanger/confronter subtilement musique moderne (représentant l'Europe de l'Ouest) et ancienne (puisée dans les racines du groupe), le tout s'articulant autour de l'église orthodoxe macédonienne. Et, malgré la difficulté de la tâche, l'entité a su – par son travail et ses recherches (notamment sur les paroles) – tirer son épingle du jeu en délivrant une réalisation tant personnelle que spirituelle. La cérémonie s'ouvre d'ailleurs au son des cloches sur « Ѕвѣздо, Ѩвлѩющаѩ Солнцє », d'autres instruments traditionnels venant se greffer à l'ensemble, suivis de chants liturgiques transcendants. Une aura céleste s'installe rapidement au gré des compositions avec un son très brut et lo-fi. Cette production sied parfaitement à l'identité de Апорєа, le résonnement donnant l'impression que l'enregistrement a été effectué dans une église. La formation semble vouloir se débarrasser le plus possible des différents artifices afin de se concentrer sur l'essentiel – d'où cette impression d’austérité – et de délivrer des sonorités très introspectives et d'une grande pureté. Le résultat est clairement atteint à l'écoute de На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ, tant vous êtes pris dans cet univers lénifiant en dépit de l'aspect ascétique de l'ensemble. Vous fermez les yeux et vous laissez porter, les problèmes du quotidien s'effaçant progressivement.





L'immersion est totale tout comme ce sentiment de sérénité, la musique du groupe se plaçant hors du temps. Ce fait est d'ailleurs accentué par les touches modernes – savamment dosées – qui confèrent à ce mini-album une facette plus intrigante et irréelle, notamment sur l'instrumental « Мѵръ Прєждє Рождєства ». Pourtant au fil des écoutes certaines influences font surface – paradoxalement marqueurs d'un temps, d'une scène – telles que le split entre Coil et Zos Kia, Ain Soph ou encore :zoviet*france: (pour ne citer qu'eux). Un lien qui est néanmoins en filigrane, На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ n'étant pas aussi jusqu'au-boutiste ou abscons que les œuvres délivrées par les formations citées. Апорєа ne fait que vous ouvrir la porte sur sa spiritualité et sa façon d'intégrer le monde moderne au sein de sa propre culture – vous donnant également les clés afin de décrypter son œuvre. Œuvre qui n'en reste pas moins d'une rare profondeur, intelligemment construite, vous transcendant de bout en bout avec en particulier la sublime paire « На Рєкахъ Вавилонскыхъ: Пс. 137 »/« Кондак Св. Прохорꙋ Пчинс҃кмꙋ » qui met un terme à la cérémonie. Une conclusion tout en douceur qui donne des frissons à chaque écoute et ce grâce au chant très évocateur et poignant ainsi qu'aux chœurs graves faisant leur apparition sur le morceau de clôture (accentuant au passage votre chair de poule). Au final, seule la courte durée me chagrine un peu, tant j'apprécie cette réalisation et souhaite en avoir davantage.





Un voyage intense mais bref donc qui vous fait toucher le ciel et ses mystères du doigt. На Рєкахъ Вавл҃нскыхъ est une petite pépite : homogène, puissante, habitée et offrant un mélange des genres très singulier (du moins pour cette époque). Le travail fournit par les musiciens est d'ailleurs des plus conséquents (comme, par exemple, l'utilisation de différentes langues) et je vous conseille d'aller



C'est grâce à des personnes passionnées et bien souvent à travers leur propres structures que se font les plus belles découvertes ou re-découvertes. Et AnnapurnA Production fait partie de celles-ci, rééditant très prochainement le mini-album de Апорєа (aussi connu sous le nom de Aporea ou encore Apokrifna Realnost),, en versions vinyle et CD – avec un artwork différent de l'original (cf. fin de chronique) mais sachant en capter toute l'essence. Un travail d'excavation minutieux qui se présente comme une véritable aubaine pour les fans du groupe ainsi que les amateurs et amatrices de musique ambient à la fois religieuse, médiévale et épurée. En effet, ce court format, plutôt méconnu et quelque peu oublié dans les méandres du temps, n'était sorti qu'en format cassette autoproduit – très limité – en 1988. L'occasion rêvée de mettre la main sur cette œuvre mais aussi une mise en lumière, certes tardive mais salvatrice, sur une formation souterraine et singulière. Une plongée dans les prémices de Anastasia (groupe, que je vous recommande également, né des cendres de Апорєа et incluant davantage d'éléments folk) et la culture macédonienne.Les musiciens, regroupés en collectif, souhaitaient mélanger/confronter subtilement musique moderne (représentant l'Europe de l'Ouest) et ancienne (puisée dans les racines du groupe), le tout s'articulant autour de l'église orthodoxe macédonienne. Et, malgré la difficulté de la tâche, l'entité a su – par son travail et ses recherches (notamment sur les paroles) – tirer son épingle du jeu en délivrant une réalisation tant personnelle que spirituelle. La cérémonie s'ouvre d'ailleurs au son des cloches sur « Ѕвѣздо, Ѩвлѩющаѩ Солнцє », d'autres instruments traditionnels venant se greffer à l'ensemble, suivis de chants liturgiques transcendants. Une aura céleste s'installe rapidement au gré des compositions avec un son très brut et lo-fi. Cette production sied parfaitement à l'identité de Апорєа, le résonnement donnant l'impression que l'enregistrement a été effectué dans une église. La formation semble vouloir se débarrasser le plus possible des différents artifices afin de se concentrer sur l'essentiel – d'où cette impression d’austérité – et de délivrer des sonorités très introspectives et d'une grande pureté. Le résultat est clairement atteint à l'écoute de, tant vous êtes pris dans cet univers lénifiant en dépit de l'aspect ascétique de l'ensemble. Vous fermez les yeux et vous laissez porter, les problèmes du quotidien s'effaçant progressivement.L'immersion est totale tout comme ce sentiment de sérénité, la musique du groupe se plaçant hors du temps. Ce fait est d'ailleurs accentué par les touches modernes – savamment dosées – qui confèrent à ce mini-album une facette plus intrigante et irréelle, notamment sur l'instrumental « Мѵръ Прєждє Рождєства ». Pourtant au fil des écoutes certaines influences font surface – paradoxalement marqueurs d'un temps, d'une scène – telles que le split entre Coil et Zos Kia, Ain Soph ou encore :zoviet*france: (pour ne citer qu'eux). Un lien qui est néanmoins en filigrane,n'étant pas aussi jusqu'au-boutiste ou abscons que les œuvres délivrées par les formations citées. Апорєа ne fait que vous ouvrir la porte sur sa spiritualité et sa façon d'intégrer le monde moderne au sein de sa propre culture – vous donnant également les clés afin de décrypter son œuvre. Œuvre qui n'en reste pas moins d'une rare profondeur, intelligemment construite, vous transcendant de bout en bout avec en particulier la sublime paire « На Рєкахъ Вавилонскыхъ: Пс. 137 »/« Кондак Св. Прохорꙋ Пчинс҃кмꙋ » qui met un terme à la cérémonie. Une conclusion tout en douceur qui donne des frissons à chaque écoute et ce grâce au chant très évocateur et poignant ainsi qu'aux chœurs graves faisant leur apparition sur le morceau de clôture (accentuant au passage votre chair de poule). Au final, seule la courte durée me chagrine un peu, tant j'apprécie cette réalisation et souhaite en avoir davantage.Un voyage intense mais bref donc qui vous fait toucher le ciel et ses mystères du doigt.est une petite pépite : homogène, puissante, habitée et offrant un mélange des genres très singulier (du moins pour cette époque). Le travail fournit par les musiciens est d'ailleurs des plus conséquents (comme, par exemple, l'utilisation de différentes langues) et je vous conseille d'aller visiter ce blog afin d'en savoir davantage.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - AnnapurnA Production

1988 - Autoproduction Musique lithurgique/Ambient rituel et médiéval notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 4.29/5

plus d'infos sur Апорєа

Musique lithurgique/Ambient rituel et médiéval - Macédoine

formats K7 / 1988 - Autoproduction

CD, Vinyl / 19/03/2017 - AnnapurnA Production

nouveaute A paraître le 19 Mars 2017

écoutez Ѕвѣздо, Ѩвлѩющаѩ Солнцє

На Рєкахъ Вавилонскыхъ: Пс. 137

tracklist I. Ѕвѣздо, Ѩвлѩющаѩ Солнцє

II. Бєсѣда При Въходє Въ Їєрꙋсалимє: Лꙋка 19

III. Мѵръ Прєждє Рождєства

IV. На Рєкахъ Вавилонскыхъ: Пс. 137

V. Кондак Св. Прохорꙋ Пчинс҃кмꙋ

Durée : 20 minutes