Je ne peux pas être le seul dans ce cas-là : quand je plonge le nez (ou les oreilles) dans un nouveau groupe, la première mesure qui envoie va beaucoup jouer sur ma première impression, et donc sur la probabilité que j'y revienne rapidement.

Sur ce point, HKY, que je ne connaissais absolument pas avant d'écouter ce deux-titres, a tout bon d'emblée. Car les premières mesures de la première chanson, 'What I Saw', ont un petit arrière-goût de Neurosis. En moins toxique et pollué, certes, mais un arrière-goût de Neurosis tout de même. Et je ne sais pas vous, mais moi, Neurosis, ça retient mon attention.



HKY développe donc sur ce premier titre un sludge post-apocalyptique, aussi lourd qu'halluciné. Le chant relativement clair, après m'avoir surpris, s'est très vite révélé être un bon point, ajoutant un côté aérien plutôt intéressant à l'ensemble. Mais qu'on ne s'y méprenne pas : ça crie aussi, par la suite, et ça crie bien rauque, sur un final agressif et teinté de nappes d'électro.

La deuxième piste est un peu plus directe, dans la même veine, dépeignant des paysages décharnés s'étirant sous des brouillards nucléaires.



Au final, c'est le format qui s'avère être le gros point faible de cet effort : arrivé au bout de ces douze minutes, on en redemande, l'ambiance qui s'était peu à peu élevée retombant bien trop vite.

Rien de neuf sous le soleil (ou ce qu'il en reste) ici, mais les amateurs de sludge aux arômes de fin du monde trouveront largement leur compte dans ce Omega. Une chouette lettre d'adieu, puisque HKY signe ici sa dernière sortie. En espérant que ses (mystérieux) membres nous remonteront d'autres projets, aussi bons.

2017 - Music Fear Satan Sludge / Post-hardcore notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Sludge / Post-hardcore - France

tracklist 01. What I Saw 02. Alpha Temple

Durée : 00:11:53