Finalement, cet EP est véritablement encourageant. Il faut par contre avoir un intérêt pour le format, ce qui n’est pas évident. Je n’ai pas l’impression que tout le monde soit chaud pour aller débourser plusieurs euros dans un EP « encourageant » qui ne contient que deux pistes réellement nouvelles... Il y a quelques jours, je revenais sur le premier album dedans ma sélection des « classiques de Sakrifiss ». Certains d’entre vous semblaient partager mon opinion sur la qualité de ce Onwards to the Spectral Defile , et sur malheureusement le manque d’intérêt du dernier album en date, Visions of Exalted Lucifer ... Eh bah presque un an jour pour jour après ce retour manqué, les Hollandais sortent un EP de 4 titres. Choix surprenant dont il est difficile de comprendre les réelles motivations. Est-ce dans le but de sortir vite fait quelque chose chez Hammerheart Records et ainsi honorer un contrat avant de partir ailleurs ? Est-ce la peur d’être oublié ? L’album que nous considérions raté aurait-il été finalement un tel succès qu’une mini-suite se devait de vite arriver ? Ou au contraire fallait-il vite tourner la page ? Difficile de répondre catégoriquement, mais selon les commentaires officiels, cette sortie marque « la renaissance, un2.0, plus sombre et plus fort ! ». Oui, enfin bon, il faut tout de même préciser que ces pistes ont toutes été enregistrés en même temps que celles de Visions of Exalted Lucifer . Deux sont véritablement inédites, une autre figurait sur la version vinyle, et la dernière... était déjà sur ce dernier album.Par contre, il se peut que ce soit parce que ce mini ne totalise que 28 minutes, mais il paraît plus direct et plus brutal que l’album. Le visuel joue peut-être aussi légèrement, on peut être influencé par une pochette, et je dois dire que Metastazis a du mal à me faire rêver. Le visuel deest certes plus classique, il colle plus aux ambiances survoltées du groupe. Oui, oui, « survoltées ». Sans retrouver la tension des deux premiers albums, on note tout de même un bon retour à la puissance. Les frappes du batteur arrivent à refaire apparaître des frissons, les riffs galopent à vive allure, les vocaux raclés écharpent bien les oreilles.Les pistes sont assez longues, 7, 6 et 8 minutes pour les « inédits », seulement 5 pour le déjà connu « A Vision of Exalted Lucifer ». Mais la durée n’empêche pas la tornade d’être destructrice, même si certaines accalmies font leur apparition. Oui, contrairement à ses débuts, le groupe n’hésite plus à ralentir le rythme et à aller jusqu’à intégrer, sur la dernière minute de « The Luciferian Principle »,un passage à la guitare acoustique agrémenté même de petits sound effects et sample de vent. Il met d’autres petits éléments du style comme un homme qui parle, ou un loup qui hurle.Finalement, cet EP est véritablement encourageant. Il faut par contre avoir un intérêt pour le format, ce qui n’est pas évident. Je n’ai pas l’impression que tout le monde soit chaud pour aller débourser plusieurs euros dans un EP « encourageant » qui ne contient que deux pistes réellement nouvelles...

