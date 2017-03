Chroniques » Misery - We Will Be Brave Chronique We Will Be Brave (EP)

J'ai lu il y a peu que le metalcore et le deathcore étaient les Justin Bieber du metal. Qu'on me permette d'intimer l'ordre à ces esprits fermés de fermer leur claque-merde : il n'y a ni "bon", ni "mauvais" metal, et il revient à chacun d'écouter ou jouer ce qu'il souhaite.

Les lillois de Misery l'ont bien compris, et jouent ce qu'ils aiment : un metalcore musclé et mélodique, saccadé comme il se doit.



Après une introduction au riff écrasant qui m'a fait secouer la tête dès les premières beignes (toujours bon signe, ça) et quelques mesures de piano, Misery commence donc à installer une ambiance à la fois rageuse et mélancolique, qui perdurera au long de cet EP. Dès la deuxième piste '6 Feet Under' se pointe le chant clair. Peu friand de chant dans ce style de musique, je dois avouer que c'est l'élément de ce disque qui me refroidit le plus, surtout que la voix criée dégage une hargne communicative, et que c'est dans ses phases les plus violentes que le groupe est le plus convaincant.

On a d'ailleurs droit à de beaux moments de bravoure, les breakdowns de '6 Feet Under' et de 'Take' ou encore le final de 'Answer' prouvant que le groupe sait ce qu'il fait lorsqu'il est question de frapper du poing sur le sol (ou sur le coin de la tronche du voisin), et les passages chugga-chugga tapissés de lignes mélodiques de guitare n'étant pas sans rappeler les ambiances contemplatives de la nouvelle vague emocore menée par des formations comme Architects et Betraying The Martyrs.



On se retrouve au final avec un 5-titres montrant un beau potentiel, pas avare en émotions même si le côté pissed off reste son aspect le plus attrayant. A surveiller du coin de l'oeil, car la scène metalcore française n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus florissant...

