Chroniques » Black Cilice - Banished from Time Chronique Banished from Time

BLACK CILICE est un groupe underground qui commence à ne plus l’être tant que ça vu le bouche à oreilles répandu par des fans de plus en plus nombreux. Formé vers 2009, année de ses premières démos, le groupe portugais reste toujours discret quant aux membres qui le composent. Un mystère qui fait partie du charme du monde souterrain proposé cette fois-ci pour la quatrième fois sur album, avec pour ce Banished From Time 5 pistes. Elles totalisent 37 minutes, mais peuvent aussi bien en paraître 10 ou 60. Parce que BLACK CILICE est un groupe qui engloutit l’auditeur et lui fait perdre ses sens mais aussi la notion d’espace et celle de temps.



Dès que la première piste, « Timeless Spectre », retentit, les odeurs, les décors, la chaleur changent. Un son raw très appuyée, des vocaux de détresse qui hurlent, des guitares qui viennent mettre la pointe de mélancolie idéale pour équilibrer avec l’agressivité ambiante. Ceux qui ont déjà écouté les albums précédents comprennent. Sinon, il faut faire la comparaison avec les autres Portugais de CANDELABRUM. Je renvoie aux chros de l’album Necrotelepathy et de la compilation The Gathering pour les curieux et amateurs du style qui seraient passés à côté. S’ils ne partagent pas la même grotte, ils doivent habiter dans celle voisine, tant ces deux formations ont le même intérêt pour une musique sombre, désespérée et se tordant de douleur. On imagine très bien une créature isolée, recluse au fond d’un repère qu’elle n’a pas choisie, mais qui est bien le seul lieu où elle puisse séjourner. Le monde lui est trop hostile et elle souffre. De haine, de déception, de folie.



Les morceaux sont très proches les uns des autres. L’album est très proche des précédents . La surprise n’agit plus, mais elle n’est pas nécessaire face à de telles ambiances. BLACK CILICE a trouvé sa voie et on n’a aucune envie qu’il évolue. Il n’y a rien de plus à dire sur ce nouvel essai, cette nouvelle apparition qui devient encore une fois indispensable. Je n’aime pas faire des pronostics sur les « tops de l’année », mais là je peux être catégorique, je conserverai cet album lors des bilans, au côté de SALE FREUX...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE