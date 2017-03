Chroniques » Cripta Oculta - Lost Memories Chronique Lost Memories

Ecos Dos Dolmens Esquecidos est sorti. J’ai adoré cet album des Portugais. Oui, encore des Portugais, après les chroniques de BLACK CILICE et CANDELABRUM. Il se passe quelque chose chez eux depuis quelques années, et il ne faut pas le rater. Sauf que CRIPTA OCULTA existe tout de même depuis 2004. Il était au taquet entre 2007 et 2010, sortant toute une ribambelle de demos et de splits, mais aussi trois albums. Puis il a freiné tout d’un coup, et depuis 2010 il ne nous avait offert qu’un split, en 2012, partagé avec un groupe dont le nom va nous piquer les yeux alors que sa musique nous caresse les oreilles : ARYAN ART. Ouh là, c’est sale alors ce groupe aussi ? Il faut le proscrire ? Eh bien écoutez, j’aurais aimé faire le naïf, et dire que malgré des textes louant ses origines et l’honneur ancestral j’ai du mal à ranger CRIPTA OCULTA dans le NSBM, mais la pochette du nouvel album arbore une croix solaire. Donc même si les ambiances du groupe ne mettent pas la puce à l’oreille, il vaut mieux, si on est prudent et totalement allergique à ce qui s’approche de la « plaie du black metal », lâcher l’affaire.



Le groupe réapparaît donc en 2017 avec un album qui s’appelle… qui s’appelle, hum. Bah on ne sait pas trop en fait. Selon plusieurs sites « sérieux » comme Metal Archives, ce serait Lost Tracks, mais le label, dans la présentation du promo, a dit Lost Memories. Comme il n’y a pas de page officielle du groupe - underground attitude oblige – j’aurais tendance à croire la maison de disque, sauf que sur son site officiel, elle parle cette fois-ci d’un s/t… Autre mystère, on nous parle ici d’une compilation avec des morceaux inédits tirés du passé, et là d’un quatrième album. Problème uniquement sur les termes puisque si les morceaux sont inédits, on se fout un peu que ce soit une compilation ou un album. Ce sont surtout 6 morceaux qui n’avaient pas encore été édités, prenons-les comme un opus, même si à la base ils ont été composés à des dates différentes et pas dans le but d’être présentés ensemble.



Sur les 6 pistes, deux sont instrumentaux. « Mistérios do Sangue » qui introduit l’album sans grand talent et même avec maladresse à cause d’une durée excessive. 5 minutes d’orgue. J’adore l’orgue, mais pas utilisé comme ça sur la longueur ! Au bout de 2 minutes on en déjà marre, alors 5 ! Ceux qui ne connaissent pas le groupe vont croire à un nouveau projet ambiant sans inspiration, digne des pires remplissages de BURZUM. « Bathla Nocturna » est plus raisonnable avec moins de 2 minutes et surtout placé en 5ème piste. Lui aussi renvoie à la période « Varg en prison », et a au moins l’avantage de faire souffler et d’aérer entre les titres.



Les 4 morceaux restants sont dans la veine de ce qu’on connaît du groupe, avec un black metal inspiré des années 90 à la production raw, mais restant fortement dans le mid-tempo et ajoutant par moments des éléments pagan ou heathen. On pense alors tour à tour à KAWIR, BILSKIRNIR et JUDAS ISCARIOT. Un des morceaux les plus marquants et représentatifs est « A Dança do Fado Negro », qui comme son nom l’indique intègre au BM du fado. Ce style qui fait la fierté du pays a même été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité ! Le mariage est réussi et l’ambiance reste bien sombre, des images se créent et l’accélération finale est destructrice. Et comme CRIPTA OCULTA l’a déjà souvent employé avec succès, il ressort sur « A Mao de Ferro que Esmaga Siao » une flûte jouée avec frénésie, comme pouvait le faire BETHZAIDA. Du côté des vocaux aussi certaines voix plus claires viennent accompagner les cris stridents. Ainsi les morceaux sont liés par des ambiances ténébreuses et occultes, mais se distinguent tous par un ajout différent, bien intégré.



Sans atteindre le niveau de l’album précédent, qui touchait plus au cœur, cette nouvelle sortie nous rappelle que les Portugais sont encore dans les parages, prêts à poursuivre la tradition et à nous faire pétiller les tympans.



2017 - Signal Rex Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cripta Oculta

Black Metal - Portugal

nouveaute A paraître le 10 Mars 2017

tracklist 01. Mistérios do Sangue 02. Uma Noite de Trevas 03. Para o reavivar das Tradições 04. Batalha Nocturna 05. A Dança do Fado Negro 06. A Mão de Ferro que Esmaga Sião

Durée : 42:02

